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Минюст внес в список иноагентов Земфиру и Гудкова

Певица поддерживала Украину и выступала против специальной военной операции

11 февраля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минюст России включил в список иностранных агентов певицу Земфиру (Рамазанову), а также уехавших из страны бывшего депутата Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галлямова. Список обновился вечером в пятницу, 11 февраля.

Кроме этого, иноагентами объявлены журналист Сергей Асланян, писательница Александра Казанцева, основатель проекта "Насилию. нет" (признан в РФ иноагентом) Анна Ривина, оппозиционная активистка Татьяна Намазбаева и учёный Сергей Шпилькин.

В частности, Земфира открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, а также получала поддержку от иностранных источников.

Гудков призывал передавать вооружение Украине, вводить санкции против России, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках иностранных структур.

Комментарии 9

  • Один газманов скоро останется
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Что то поздновато. Гнилозубый Гудков уже год врет на хохлятских каналах что у России кончились ракеты и Путин вот вот умрет, а хахлы все ему зубы сделать не хотят. Лезбиянку Рамазанову признали, а как ее партнерша Рената Лтвинова?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Один газманов скоро останется-------Не переживай хахол, Розенбаум, Новиков, Ваенга, Долина, Цыганова, Киркоров, Басков, Шнуров, Лолита, Расторгуев, да всех не упомнишь. А вот уехавших предателей по пальцам пересчитать. А у вас в Хохляндии вообще ни одного певца нет. Твой Галкин на концерте в Израиле сказал, что его чморят в России потому, что он еврей и гомосексуалист. Признался, мразенышь.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Ну почему один, кобзона еще в записи будут ставить
    11 февраля, Гость   Ответить
  • У рамазановой потолок политического развития очень низкий, а гудков что старший, что младший-враги российского народа.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Беню Жилоусова слушайте, кому Газманова не хватает
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Беню Жилоусова слушайте **** Вот и моргинштерненок воздух вокруг себя испортил и исподнее замарал.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, хохлы пишется через О
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Давно пора. Кто и почему тянул????
    13 февраля, Гость   Ответить
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