Минюст внес в список иноагентов Земфиру и Гудкова

Певица поддерживала Украину и выступала против специальной военной операции

11 февраля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минюст России включил в список иностранных агентов певицу Земфиру (Рамазанову), а также уехавших из страны бывшего депутата Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галлямова. Список обновился вечером в пятницу, 11 февраля.

Кроме этого, иноагентами объявлены журналист Сергей Асланян, писательница Александра Казанцева, основатель проекта "Насилию. нет" (признан в РФ иноагентом) Анна Ривина, оппозиционная активистка Татьяна Намазбаева и учёный Сергей Шпилькин.

В частности, Земфира открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, а также получала поддержку от иностранных источников.

Гудков призывал передавать вооружение Украине, вводить санкции против России, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках иностранных структур.