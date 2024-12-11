"Бьет — значит любит". В России хотят ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства
11 декабря 2024, 16:16, ИА Амител
В Госдуме предложили ввести штрафы от 5 до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия. Документ уже отправили на отзыв правительства. Об этом "Парламентской газете" сообщила автор законопроекта – первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
"Только в 2022 году зафиксировано более 158 тысяч случаев бытового насилия, и это лишь вершина айсберга", – рассказала парламентарий.
Горячева заявила, что фразы наподобие "бьет – значит любит" закрепляют ложные общественные нормы и становятся оправданием и пропагандой домашнего насилия.
Идея законопроекта в том, чтобы приравнять эти высказывания к преступлению, ввести за них административную ответственность.
"Под пропагандой и оправданием мы понимаем публичные высказывания, демонстрирующие домашнее насилие как приемлемое поведение", – отметила Горячева.
За трансляцию подобного мнения на выступлениях политиков, в блогах, соцсетях и СМИ авторы законопроекта предлагают ввести административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
Зампред комитета ГД убеждена, что пропаганду бытового насилия нужно полностью исключить из публичной дискуссии. По ее мнению, в таком случае жертвы насилия будут чувствовать себя безопаснее.
"Каждая фраза, оправдывающая агрессию, – это удар по правам граждан на безопасность и достоинство", – считает Горячева.
17:24:39 11-12-2024
Во, вот э о правильно. Но побольше б штраф.
19:00:56 11-12-2024
Какая неуёмная алчность: штраф на штрафе и штрафом же погоняет (и всё под соусом "защиты" прав граждан)! Под слишком явной личиной "благих намерений" налицо демонстративный поиск абы какого предлога для очередной обираловки!
19:39:01 11-12-2024
Ой, это что же теперь, Ткачеву и прочим "бей бабу молотом" по шапке прилетит? Или, как в законе о чайлдфри, для них особую оговорочку придумают?
10:40:11 12-12-2024
Бесконечное словоблудие и никакой реальной работы.
Жертв насилия может защитить только реальная работа полиции. Если каждый урод, распускающий руки будет твердо знать, что ему за это "прилетит" от государства нехило