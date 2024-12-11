"Бьет — значит любит". В России хотят ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия

Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства

11 декабря 2024, 16:16, ИА Амител

Плачущая девушка / Фото: pxhere.com

В Госдуме предложили ввести штрафы от 5 до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия. Документ уже отправили на отзыв правительства. Об этом "Парламентской газете" сообщила автор законопроекта – первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

"Только в 2022 году зафиксировано более 158 тысяч случаев бытового насилия, и это лишь вершина айсберга", – рассказала парламентарий.

Горячева заявила, что фразы наподобие "бьет – значит любит" закрепляют ложные общественные нормы и становятся оправданием и пропагандой домашнего насилия.

Идея законопроекта в том, чтобы приравнять эти высказывания к преступлению, ввести за них административную ответственность.

"Под пропагандой и оправданием мы понимаем публичные высказывания, демонстрирующие домашнее насилие как приемлемое поведение", – отметила Горячева.

За трансляцию подобного мнения на выступлениях политиков, в блогах, соцсетях и СМИ авторы законопроекта предлагают ввести административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Зампред комитета ГД убеждена, что пропаганду бытового насилия нужно полностью исключить из публичной дискуссии. По ее мнению, в таком случае жертвы насилия будут чувствовать себя безопаснее.