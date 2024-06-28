Депутат Госдумы с Алтая призвала не принимать закон о домашнем насилии в Год семьи

По мнению Нины Останиной, в противном случае это нанесет окончательный удар по институту семьи

28 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Депутат Нина Останина на ПМЮФ / Кадр из видео: t.me/uranews

Закон о домашнем насилии категорически нельзя принимать в Год семьи, заявила на Петербургском международном юридическом форуме глава комитета Госдумы по защите семьи и уроженка Алтайского края Нина Останина.

Депутат считает, что семью нельзя считать источником насилия. К тому же такой закон "нанесет окончательный удар по институту семьи".

"Поэтому мне бы очень хотелось заручиться поддержкой сегодняшнего форума, который бы высказал отрицательное отношение к этому законопроекту", – приводит слова Останиной телеграм-канал ura.ru.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил штрафовать за развод на 100 тысяч рублей и отправлять на СВО.