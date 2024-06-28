Депутат Госдумы с Алтая призвала не принимать закон о домашнем насилии в Год семьи
По мнению Нины Останиной, в противном случае это нанесет окончательный удар по институту семьи
28 июня 2024, 07:45, ИА Амител
Закон о домашнем насилии категорически нельзя принимать в Год семьи, заявила на Петербургском международном юридическом форуме глава комитета Госдумы по защите семьи и уроженка Алтайского края Нина Останина.
Депутат считает, что семью нельзя считать источником насилия. К тому же такой закон "нанесет окончательный удар по институту семьи".
"Поэтому мне бы очень хотелось заручиться поддержкой сегодняшнего форума, который бы высказал отрицательное отношение к этому законопроекту", – приводит слова Останиной телеграм-канал ura.ru.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил штрафовать за развод на 100 тысяч рублей и отправлять на СВО.
08:06:24 28-06-2024
То есть если муж надает жене по мордам, то это лишь послужит укреплению семьи?
08:22:14 28-06-2024
Гость (08:06:24 28-06-2024) То есть если муж надает жене по мордам, то это лишь послужит... "Бьёт, значит любит". (народная мудрость)
09:31:12 28-06-2024
Гость (08:22:14 28-06-2024) "Бьёт, значит любит". (народная мудрость)... «Дай, господи, скотину с приплодцем, а деток с приморцем» тоже. Будем соответствовать?
09:21:00 28-06-2024
Гость (08:06:24 28-06-2024) То есть если муж надает жене по мордам, то это лишь послужит... Вы сами такого мужа выбирали.
09:29:31 28-06-2024
Гость (09:21:00 28-06-2024) Вы сами такого мужа выбирали.... Ну, во-первых, абьюзеры отлично маскируются и зачастую "расчехляются" либо после свадьбы, либо вообще после рождения ребенка, когда женщина в максимально зависимом положении. А во-вторых, по вашей логике, если вы плохо положили кошелек и у вас его вытащили, вы тоже виноваты сами - куда смотрели. А вор должен гулять на свободе, он ни при чем. Вам не приходит в голову, что кто бы кого ни выбрал, бить нельзя? Тем более что девочкам и так максимально забивают голову тем, что она просто обязана иметь рядом штаны, любые. Сейчас еще и законодательно запретят говорить, что можно жить иначе.
10:19:17 28-06-2024
Гость (09:29:31 28-06-2024) Ну, во-первых, абьюзеры отлично маскируются и зачастую "расч... Классическое оправдывание брошенки
10:25:47 28-06-2024
Гость (10:19:17 28-06-2024) Классическое оправдывание брошенки... Диагноз по аватарке, обожаю. Продолжайте поднимать демографию, удачи.
10:34:47 28-06-2024
Гость (10:25:47 28-06-2024) Диагноз по аватарке, обожаю. Продолжайте поднимать демографи... Гость 09:29:31 28-06-2024 дельно пишет. вот если б ишо написал(а), что на родителей молодого организма смотреть надо - вот было просто смак.
11:16:20 28-06-2024
Гость (09:29:31 28-06-2024) Ну, во-первых, абьюзеры отлично маскируются и зачастую "расч... Ой не свистите, все прекрасно видно с первых дней знакомства. И агрессивность и прочее. Если вы это не захотели увидеть, решили выйти замуж за такого - не нойте потом с разбитой мордой, вы сами этот путь выбрали.
11:36:22 28-06-2024
Гость (11:16:20 28-06-2024) Ой не свистите, все прекрасно видно с первых дней знакомства... Кгхм... Промываем девочкам мозги - надо взамуж, надо взамуж, ревнут-бьет - значит любит, надо терпеть и не выносить сор из избы. Надо рожать, надо срочно рожать, надо рожать как можно больше. Потом - а куда ты смотрела, а зачем рожала, вас рожать не просили, куда ты прешься, родила - сиди дома, не отсвечивай со своими выродками. Вот только в эту игру, внезапно, можно играть вдвоем. Не зря сейчас поднялся такой вой, когда оказалось, что женщины прекрасно могут и ребенка в одиночку прокормить, и заработать, и при этом не обихаживать алкаша, лежащего на диване и считающего, что он кормилец семьи и ее глава. Кушайте, не обляпайтесь. Вы же сами не хотели платить алименты и вообще это бывшие дети. Так чего ж вы орете, как будто вам яйца прищемили, когда выясняется, что кто-то и без семьи отлично обходится? Семья - это не про доминирование, это про поддержку и нормальные взаимоотношения. А ежели вы до сих пор считаете, что вы царь горы - потом не удивляйтесь.
15:40:35 28-06-2024
Гость (11:36:22 28-06-2024) Кгхм... Промываем девочкам мозги - надо взамуж, надо взамуж,... Да кому вы нужны, мужику то семья и вы, нахлебницы бесполезные, нафиг не нужны. Мужик любой и один живет прекрасно, без вашего засирания мозгов. Это у вас задача сесть мужику на шею и ноги свесить. Идите работайте, живите одни, что ж вы все мужиков то первым делом в ЗАГС то пытаетесь затащить ?
17:16:20 28-06-2024
Гость (15:40:35 28-06-2024) Да кому вы нужны, мужику то семья и вы, нахлебницы бесполезн... Вздыхая... Покажите мне неработающую женщину, а? Хоть одну. Ну если она не в декрете и не с маленьким ребенком. В моем окружении таких нет, все работают наравне с мужьями. А потом еще и по дому. Откуда, ну откуда у вас такая уверенность, что вы, получая тридцатку, являетесь тем, кто всех содержит? ЗЫ А вообще в свете последней новости о запрете абортов, мне кажется, вы можете быть спокойны - никто в здравом уме не то что взамуж, в койку скоро не пойдет. Ибо дурных немае.
11:44:26 28-06-2024
Гость (11:16:20 28-06-2024) Ой не свистите, все прекрасно видно с первых дней знакомства... Подвожу итог - вы считаете, что если женщина совершила ошибку и выбрала, как говорится, не того парня, то у него есть законное право ее избивать. Наказывать его за это не нужно, она же сама его выбрала. Пусть бьет, ну а убьет ненароком, тоже беда невелика. Ну то есть вы все сказали сами, никто за язык не тянул. Скрепы они такие скрепы. Осталось убедить девушек, что это норма. Удачи в этом вам и нашим законотворцам.
15:37:25 28-06-2024
Гость (11:44:26 28-06-2024) Подвожу итог - вы считаете, что если женщина совершила ошибк... Разводись, чего же ты ждешь, ошиблась - ищи другого, нормального или живи одна, но не ной что все вокруг виноваты, но не ты.
15:49:48 28-06-2024
Гость (15:37:25 28-06-2024) Разводись, чего же ты ждешь, ошиблась - ищи другого, нормаль... Образчик знаменитой мужской логики, чо. Разводятся. Переезжают, прячутся. Их находят и, если повезет, просто избивают. Или руки отрезают, или убивают. Вы же сами постом выше сказали, что бить - нормально, раз сама выбрала. Так нормально и бить, если ушла, а то чо она, в самом деле. А уж сейчас, когда государство пустило по, скажем, ... ветру принцип неотвратимости наказания - и вообще раздолье. Ну в крайнем случае на СВО сходит.
12:25:17 28-06-2024
Гость (09:21:00 28-06-2024) Вы сами такого мужа выбирали.... ещё вспомни, что она президента выбирала губернатора, депутатов; короче, вины на ней, как блох на собаке)))
08:12:40 28-06-2024
Как мать убийцы может "трудиться" в Думе ?
10:45:20 28-06-2024
"Депутат считает, что семью нельзя считать источником насилия"
по статистике-70% всех убитых женщин -убиты в собственных семьях
действительно,какое еще насилие....
10:45:46 28-06-2024
То есть защитить законом жертв насилия в семье, в год семьи, это плохо, по ее логике насилие укрепляет семью, она стоит на защите насилия в семье.
11:00:22 28-06-2024
Прав Бастрыкин относительно депутатов!
11:59:08 28-06-2024
это ли не экстремизм и русофобия?