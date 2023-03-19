Бетономешалка заблокировала дорогу в Барнауле после аварии

Грузовой автомобиль полностью ограничил проезд другим машинам

19 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария с участием бетономешалки произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Грузовой автомобиль в результате происшествия встал поперёк Лесного тракта, полностью перекрыв проезжую часть. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием грузовика и двух автобусов произошло в Алтайском крае на трассе Бийск – Барнаул. На месте работали сотрудники скорой помощи.