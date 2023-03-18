Грузовик и два автобуса столкнулись в Алтайском крае. Обновлено

По информации очевидцев, есть пострадавшие

18 марта 2023, 11:35, ИА Амител

Кадр из видео: "Аварком.Бийск"

ДТП с участием грузовика и двух автобусов произошло в Алтайском крае на трассе Бийск – Барнаул, сообщается в паблике "Бийск 22".

"Фура собрала два автобуса сейчас на трассе Бийск – Барнаул в районе Шубенки. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

На кадрах с места ЧП видно, что на месте работали сотрудники скорой помощи. Официальных сообщений об обстоятельствах произошедшего пока не поступало.

Обновлено в 13:53. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на место происшествия после ДТП незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. В результате инцидента пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.