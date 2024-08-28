Без газа, врачей, автобусов. Жители Тальменского района обратились к депутату Госдумы

Почти полсотни обращений приняла общественная приемная Александра Терентьева

28 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Прием жителей Тальменского района / Фото: altai.spravedlivo.ru

23 и 24 августа общественная приемная депутата Госдумы Александра Терентьева во главе с ее руководителем Оксаной Молодых посетила восемь населенных пунктов Тальменского района. Жители передали около 50 обращений. Депутат уже готовит запросы в компетентные органы.

Одна из главных проблем, волнующая жителей, – нехватка общественного транспорта. В некоторых селах автобусы ходят крайне редко, а в Анисимово их нет вовсе. Автобус по маршруту Казанцево – Лушниково – Кошелево – Тальменка ходит всего один раз в неделю. Причем в районе нет прямого рейса до Барнаула. А школьный автобус в Лушниково часто ломается.

Жители также сетуют, что дороги не ремонтируют. Почти 20 школьников из Анисимово каждый день вынуждены идти пешком по 3 км по разбитой дороге до школы и обратно. По другой улице 25 школьников проходят по 2,8 км, преодолевая не менее опасный путь.

Сельчане жалуются и на затянувшийся процесс газификации. В Лушниково, по словам местных жителей, нет плана подключения домов к газу, в то время как соседние села уже в него включены. Казанцево состоит в программе газификации, но до сих пор не имеет голубого топлива. В Анисимово льготная догазификация хоть и началась, но продвигается медленно.

Прием жителей Тальменского района / Фото: altai.spravedlivo.ru

Также жители сел Анисимово и Речкуново не смогли получить льготную и деловую древесину. В Анисимово более 60 человек отказались от льготного леса из-за его дороговизны. Дрова им выделили, но за 120 км от села. Доставлять их к дому было очень дорого. В Речкуново сельсовету выделили всего 30 "кубов" деловой древесины, хотя в очереди на получение стоят 8-10 человек с общей потребностью 350 куб. м.

Жаловались и на медицину. В Анисимово бьют тревогу по поводу аварийного состояния амбулатории. Там нет больничных кроватей, не ставят уколы и капельницы. А ремонт обещают только в 2026-2030 годах. В Казанцево уже несколько месяцев нет терапевта, лекарства не выписывают, а талоны ждут по две недели.

Жители Лушниково и Казанцево ждут ремонта ДК. Школа в Анисимово нуждается в капремонте, ремонт нужен и школе в Казанцево, где протекает крыша, а в некоторых кабинетах окна затянуты полиэтиленом.

Прием жителей Тальменского района / Фото: altai.spravedlivo.ru

Сельчане также просили разобраться с начислениями пенсий, учетом сельского стажа, оформлением инвалидности, некачественной водой, коммунальными вопросами, получением звания ветерана труда, отсутствием мобильной связи, благоустройством кладбища, перебоями электроэнергии, ремонтом моста и т.д.

Александр Терентьев, получив обращения, готовит запросы в компетентные органы и держит ситуацию на контроле.