Без Губерта и Нифонтова. Алтайская "Единая Россия" обновила партийное руководство

Региональный политсовет покинули бывшие и действующие чиновники и главы

26 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Конференция "Единой России" в Барнауле / Фото: Дмитрий Толмачев

Алтайские единороссы провели традиционную ротацию Регионального политсовета и его Президиума. Из него исключили 13 человек, в том числе экс-начальника департамента "внутрипола" администрации губернатора Николая Губерта и бывшего министра спорта Ивана Нифонтова. Одновременно с этим ряды политсовета пополнили гендиректор завода АТИ Артем Шамков, главный врач онкологического диспансера Игорь Вихлянов и другие. Решение было принято несколько минут назад на региональной конференции "Единой России", передает корреспондент amic.ru.

Итак, одним из главных вопросов XXXV конференции регионального отделения "Единой России" 26 ноября стало обязательное для партии обновление политсовета, куда входит 115 человек, и президиума политсовета, состоящего из 20 человек. Оба они подлежат ежегодной ротации не менее чем на 10%.

"За время работы Регионального политсовета ряд его членов перестали состоять в партии, утратили статус секретарей местных и первичных отделений, сменили место жительства и место работы", – пояснил секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

В результате досрочно прекращены полномочия следующих членов политсовета:

Владимира Бодунова, главы Новоалтайска, секретаря местного отделения партии.

Евгения Григоренко, гендиректора компании "Газпром газораспределение Сибирь", депутата АКЗС.

Николая Губерта, бывшего начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.

Татьяны Давыдовой, главы Баевского района, секретаря местного отделения партии.

Светланы Дудкиной, председателя Топчихинского районного Совета депутатов, секретаря местного отделения партии.

Сергея Ермакова, главы Новичихинского района.

Алексея Михайлевича, главы Советского района, секретаря местного отделения партии.

Ивана Нифонтова, зампредседателя правительства Ставропольского края, а в прошлом министра спорта Алтайского края и депутата АКЗС.

Елены Озеровой, главы Крутихинского района, секретаря местного отделения партии.

Натальи Старовойтовой, главы Ельцовского района, секретаря местного отделения партии.

Бориса Трофимова, члена Общественной палаты Алтайского края, в 2004-2021 годах он был депутатом АКЗС, в 2008-2016 годах возглавлял отделение ЕР в крае, в 1997-2022 годах занимал пост главы алтайского отделения Пенсионного фонда России.

Юлии Фроловой, бывшей главы Первомайского района и бывшего секретаря местного отделения партии.

Людмилы Шлаузер, бывшей главы Ребрихинского района, действующего секретаря местного отделения партии.

Вместо них в состав политсовета вошли:

Александр Берестенников, главврач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2.

Алина Бушуева, председатель Молодежного Парламента Алтайского края.

Виктор Вельш, глава Кытмановского района, секретарь местного отделения партии.

Игорь Вихлянов, главврач Алтайского краевого онкологического диспансера.

Кристина Гудочкина, руководитель Регионального совета первичных отделений партии.

Наталья Долгова, глава Суетского муниципального округа.

Виктор Журавлев, глава Троицкого района, секретарь местного отделения партии.

Андрей Макин, главврач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Андрей Максимов, гендиректор Союза "Саморегулируемая организация "Дорожники и строители Алтая", председатель общественного совета партийного проекта "Безопасные дороги" в Алтайском крае.

Евгений Носенко, директор ООО "Элитпласт", экс-депутат Барнаульской гордумы.

Михаил Разливинский, гендиректор ООО "Современные технологии строительства", депутат БГД, председатель общественного совета партийного проекта "Городская среда" в Алтайском крае.

Василий Рощупкин, замначальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Артем Шамков, гендиректор ООО "Барнаульский завод АТИ".

Президиум политсовета в порядке ежегодной ротации покинули:

Николай Губерт.

Сергей Серов, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии, председатель общественного совета партийного проекта "Российское село" в Алтайском крае.

В ходе тайного голосования в президиум политсовета избраны: