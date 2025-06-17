"Без катаклизмов". В алтайском Минсельхозе рассказали, как прошла посевная кампания

Посевные работы завершили в оптимальные аграрные сроки

17 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Federico Respini / Unsplash

В Алтайском крае подвели предварительные итоги ежегодной посевной кампании. В этом сезоне она прошла без больших потрясений, все работы завершили своевременно. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин в ходе интернет-форума.

"Посевная кампания в этом сезоне прошла в рабочем режиме, без глобальных катаклизмов", – отметил глава регионального ведомства.

Сергей Межин подчеркнул, что все поставленные на посевную кампанию задачи удалось выполнить в срок. Это стало возможным благодаря плановой подготовке сельхозтоваропроизводителей к полевым работам, а также своевременной господдержке. Так, до 1 апреля из федерального и краевого бюджетов хозяйствам выделили 1,1 млрд рублей. Кроме того, они получили более 15 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов.

Глава ведомства добавил, что важнейшую роль, безусловно, сыграли работники отрасли. Благодаря их усилиям посевные работы завершились в оптимальные аграрные сроки.