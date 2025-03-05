На посевную в Алтайском крае планируют привлечь не менее 15 млрд рублей кредитов

По предварительным данным, посевная площадь в Алтайском крае в 2025 году составит 5,3 млн га – это уровень 2024 года

05 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Поле в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут о ходе подготовки к весенне-полевой кампании в регионе.

"Благодаря согласованным действиям с федеральным Минсельхозом Алтайскому краю согласовано уже 5 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов на проведение весенних полевых работ. Рассчитываем, что всего на эти цели аграрии привлекут не менее 15 млрд рублей кредитов", – поблагодарил Лукьянов министра за четкую позицию по льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей.

Он также сообщил, что сейчас в регионе идет прием документов на предоставление господдержки: единой субсидии по приоритетным направлениям и "зерновых" субсидий. Первый транш планируется направить получателям уже в марте.

По предварительным данным, посевная площадь в Алтайском крае в 2025 году составит 5,3 млн га – это уровень 2024 года. Яровой сев – 4,9 млн га. На данный момент алтайские аграрии закупили порядка 40% дизельного топлива и 53% бензина, пополнение запасов продолжается. Системное техперевооружение последних лет позволяет хозяйствам при благоприятной погоде провести комплекс весенних работ в оптимальные агротехнические сроки. Полеводы намерены задействовать не менее 16 тыс. тракторов, более 6 тыс. грузовых автомобилей, свыше 1,35 тыс. посевных комплексов, не менее 8 тыс. сеялочных агрегатов.