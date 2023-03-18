Без митингов и концертов звёзд. Как в Барнауле отметят Крымскую весну в 2023 году

Девятая годовщина воссоединения полуострова с Россией обойдётся без громких афиш

18 марта 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

18 марта в Алтайском крае, как и по всей стране, будут праздновать девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этом году региональные власти решили не проводить крупных митингов и концертов, а сделать ставку на многочисленные мелкие мероприятия. Большая часть будет рассчитана на молодёжь и, как обычно, пройдёт в Барнауле. Помимо традиционных флешмобов, квизов и раздачи российских триколоров, запланирована, например, дегустация крымских вин (редакция amic.ru против злоупотребления алкоголем). Обзор главных активностей – в нашем материале.

Как в Барнауле отметят дату воссоединения Крыма с Россией?

Ещё в начале недели в Барнауле открылись тематические выставки рисунков и плакатов, проходит и книжная выставка "Россия и Крым – общая судьба".



А для студентов алтайских вузов во время лекций проводят информационные часы "Крым наш!" и показ фильма "Крым".

В памятную дату – 18 марта – в Барнауле состоится квиз "Наш прекрасный Крым!", в это же время запланирован флешмоб "Мы едины!".

Кроме того, традиционно 18 марта барнаульцам на улицах будут раздавать ленточки-триколоры и буклеты с информацией о дне воссоединения Крыма с Россией. Этой патриотической акции присвоено название "Вместе навсегда!"

Также в этот день в столице Алтайского края пройдёт торжественное открытие первичного отделения новой организации детей и молодёжи "Движение первых".

В субботу же в школах, а также в ДК Барнаула организуют бесплатные концерты. В их числе – "Крымская весна", "Мы русские и в этом наша сила", а также смотр патриотической песни "Одна судьба – один народ".

Ещё одним мероприятием, посвящённым девятой годовщине вхождения полуострова в состав России, станет дегустация крымских вин в одном из барнаульских ресторанов.

Как отметят праздник в других регионах Сибири?

Часть сибирских регионов в этом году подошла к празднованию Крымской весны с большим размахом, несмотря на неюбилейную дату. Например, в Омске губернатор Александр Бурков анонсировал бесплатный концерт певицы Вики Цыгановой. Она выступит в манеже спорткомплекса "Красная звезда". Там же будут организованы тематические зоны, каждая из которых поможет лучше узнать о Крыме, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, омичей ждут "спортивные и культурные активности".

Напомним, в 2022 году Крымскую весну в Барнауле отмечали тоже масштабно. В школах проводили специальные тематические уроки, состоялся песенный флешмоб "За Россию!" и акция "Служу России!". Главным же событием стал митинг-концерт "Zа мир! Zа Россию!". Мероприятие прошло на стадионе футбольного клуба "Темп", на него пришли несколько тысяч барнаульцев.

Как Крым вернулся в Россию?

16 марта 2014 года на референдуме абсолютное большинство жителей Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Через два дня, 18 марта, был подписан межгосударственный договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в статусе отдельных субъектов.