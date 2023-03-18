НОВОСТИОбщество

Без митингов и концертов звёзд. Как в Барнауле отметят Крымскую весну в 2023 году

Девятая годовщина воссоединения полуострова с Россией обойдётся без громких афиш

18 марта 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

18 марта в Алтайском крае, как и по всей стране, будут праздновать девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этом году региональные власти решили не проводить крупных митингов и концертов, а сделать ставку на многочисленные мелкие мероприятия. Большая часть будет рассчитана на молодёжь и, как обычно, пройдёт в Барнауле. Помимо традиционных флешмобов, квизов и раздачи российских триколоров, запланирована, например, дегустация крымских вин (редакция amic.ru против злоупотребления алкоголем). Обзор главных активностей – в нашем материале.

Как в Барнауле отметят дату воссоединения Крыма с Россией? 

Ещё в начале недели в Барнауле открылись тематические выставки рисунков и плакатов, проходит и книжная выставка "Россия и Крым – общая судьба".

А для студентов алтайских вузов во время лекций проводят информационные часы "Крым наш!" и показ фильма "Крым".

В памятную дату – 18 марта – в Барнауле состоится квиз "Наш прекрасный Крым!", в это же время запланирован флешмоб "Мы едины!".

Кроме того, традиционно 18 марта барнаульцам на улицах будут раздавать ленточки-триколоры и буклеты с информацией о дне воссоединения Крыма с Россией. Этой патриотической акции присвоено название "Вместе навсегда!"

Также в этот день в столице Алтайского края пройдёт торжественное открытие первичного отделения новой организации детей и молодёжи "Движение первых".

В субботу же в школах, а также в ДК Барнаула организуют бесплатные концерты. В их числе – "Крымская весна", "Мы русские и в этом наша сила", а также смотр патриотической песни "Одна судьба – один народ".

Ещё одним мероприятием, посвящённым девятой годовщине вхождения полуострова в состав России, станет дегустация крымских вин в одном из барнаульских ресторанов.

Как отметят праздник в других регионах Сибири?

Часть сибирских регионов в этом году подошла к празднованию Крымской весны с большим размахом, несмотря на неюбилейную дату. Например, в Омске губернатор Александр Бурков анонсировал бесплатный концерт певицы Вики Цыгановой. Она выступит в манеже спорткомплекса "Красная звезда". Там же будут организованы тематические зоны, каждая из которых поможет лучше узнать о Крыме, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, омичей ждут "спортивные и культурные активности".

Напомним, в 2022 году Крымскую весну в Барнауле отмечали тоже масштабно. В школах проводили специальные тематические уроки, состоялся песенный флешмоб "За Россию!" и акция "Служу России!". Главным же событием стал митинг-концерт "Zа мир! Zа Россию!". Мероприятие прошло на стадионе футбольного клуба "Темп", на него пришли несколько тысяч барнаульцев.

Как Крым вернулся в Россию?

16 марта 2014 года на референдуме абсолютное большинство жителей Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Через два дня, 18 марта, был подписан межгосударственный договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в статусе отдельных субъектов.

''

Крымский прорыв. Как полуостров добился возвращения в Россию

Референдум 2014 года стал очередной и самой удачной попыткой крымчан добиться воссоединения с Россией
НОВОСТИОбщество

Комментарии 17

  • Хоть бы и десятая годовщина была, а то неудобно получится. Там еще выборы
    16 марта, Гость   Ответить
  • Я чувствую себя чужим, на этом празднике жизни
    16 марта, Гость   Ответить
  • Кто чувствует себя чужим,уехал бы в заморские края.А то не ровён час,народ силком заволокёт его на сцену,он бы сплясал и спел-публику потешил.
    16 марта, Гость   Ответить
  • состоится "квиз" и "флешмоб" . Да, сильно сказано в свете борьбы за чистоту русского языка!
    16 марта, Гость   Ответить
  • А почему он должен уезжать? Может, если бы ты сам уехал- и воздух был бы чище....
    16 марта, Гость   Ответить
  • а зачем это событие отмечать каждый год? нет безусловно событие историческое, но ежегодный праздник по этому поводу лишнее.
    16 марта, Гость   Ответить
  • здравый смысл потихоньку восторжествует
    16 марта, Гость   Ответить
  • От либероидов одна только вонь.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а ты за гигиеной следи и не будешь вонять
    16 марта, Гость   Ответить
  • А почему он должен уезжать? Может, если бы ты сам уехал- и воздух был бы чище.... ******* Вас таких человек 100 на весь Алтайский край. Поэтому поедите именно вы.
    16 марта, Гость   Ответить
  • а ты за гигиеной следи ***** А ты его гигиену проверял?
    16 марта, Гость   Ответить
  • По утверждению Жопеза Барелля европа это цветущий сад.Так что господа тутошние либероиды-все в сад из нашей лесотундры.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вас таких человек 100 на весь Алтайский край. Поэтому поедите именно вы. час назад, Гость ******* уймись уже, боевой пенс. Никто никуда не поедЕт. Кто мог, уехал сам. Все скоро станет так, как и должно быть. И да, он уже поел. А ты? Может злой такой потому что голодный и безграмотный?
    16 марта, Гость   Ответить
  • человек 100 на весь Алтайский край. Поэтому поедите именно вы----а чего они поедЯт? кормежка бесплатная планируется?
    16 марта, Гость   Ответить
  • человек 100 на весь Алтайский край.=============================== А почему дети депутатов, которые давно в Думе укоренились, а также губернаторов, уехали к нашим врагам?
    18 марта, Гость   Ответить
  • Может злой такой потому что голодный и безграмотный?======Гость, вы сами две запятые пропустили в одном только предложении. Как говорится, чья бы корова мычала...
    18 марта, Гость   Ответить
  • боевой пенс - бабка не уследила, до алкашки добрался и ну показывать кузькину мать пендосии.
    19 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров