Без оптимизма. Повлияет ли падение доллара и укрепление рубля на рынок Алтайского края
Цены на товары должны измениться вслед за валютным курсом, но "такой оптимизм разделяют не все"
26 марта 2025, 09:00, ИА Амител
Российский рубль подрос на 34% с начала 2025 года. Валюта укрепляется в противовес американскому доллару. Если раньше цены на "долларозависимые" товары в нашей стране только поднимались, то теперь есть вероятность, что они начнут падать. Например, телефоны от Apple уже стали дешеветь. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул узнала, как тенденция скажется на рынке Алтайского края.
Экономические законы подсказывают, что вслед за валютным курсом цены на товары должны измениться. К примеру, торговая сеть "Ашан" с укреплением рубля уже добилась от своих поставщиков и производителей снижения цен на 30 тысяч товаров. Продукты питания стали дешевле в среднем на 17%, бытовая химия, косметика и памперсы – на 20%, детские игрушки и обувь – на 9%. По некоторым позициям и больше.
Причем продавцы заинтересованы в снижении ценника на ту продукцию, которая зависит от доллара, так же, как покупатели. Ведь спрос на ставшие доступными широкой общественности товары должен вырасти. Например, в Барнауле уже подешевели айфоны, подтвердила маркетолог салона сотовой связи GSM 22 Анастасия Миллер.
"По автомобилям – произошло снижение закупочной цены, к примеру, на VX – порядка 700 тысяч рублей. Но, как правило, этот шаг сократит другие преимущества для клиента, такие как директовые ставки и скидки по различным программам, так как параллельно повысился утильсбор, который еще планируется к повышению", – сказала она.
По словам Анастасии Миллер, это повлияет на бренды, которые не запустили локализацию на местном рынке. Бренд станет доступнее для конечного потребителя, но снижение цен в явном виде вряд ли произойдет. Скорее всего, текущие игроки займут выжидающую позицию, пока не произойдет стабилизация на рынке, отметила она.
А произойдет ли стабилизация на рынке и продолжит ли доллар снижаться, а рубль укрепляться? По самым оптимистичным прогнозам аналитиков в апреле доллар может упасть до 78 рублей. Но такой оптимизм разделяют не все, считает Виталий Шульга, управляющий новосибирским филиалом БКС "Мир инвестиций".
"Какого-то особого роста доллара на этой неделе ждать не приходится. Говорить о каком-то резком снижении на этой неделе я тоже бы не стал. 82–84 – вот, наверное, те цены, которые будут превалировать на этой неделе. Так как у нас идет налоговый период, пик платежей экспортеров придется на 28 марта. Да, это, само собой, поддержит котировки рубля. Плюс риторика ЦБ, которая была, скорее, нейтральной, что тоже априори укрепляет котировки. Поэтому рубль ждем примерно в этом же диапазоне. Может, [будет] небольшое снижение", – пояснил он.
На этом фоне мировые Центробанки начали отказываться от доллара, увеличивая запасы золота. Экономические издания сообщают, что третий год подряд они закупают более одной тысячи тонн золота ежегодно. Но вместе с этим понижение курса доллара может повысить интерес к нему со стороны инвесторов.
09:04:24 26-03-2025
Банки, кредиты по бешенным ставкам.
Как инфляция может быть ниже ставки ЦБ?
09:49:31 26-03-2025
Олег (09:04:24 26-03-2025) Банки, кредиты по бешенным ставкам.Как инфляция может бы...
Как же понимать нашего Президента. Он говорил, что ослабление рубля на 30% это благо! Вот сами подумайте, говорил, мы что-то продавали и получали 30 рублей, а теперь после ослабления получаем 40 рублей. У нас получается больше рублей. Теперь наоборот, в начале года продав что-то мы получали 100 рублей, а теперь получаем 85 рублей. Рублей стало меньше. Я что-то не понимаю, Президент когда был прав, тогда или сейчас? Тогда мы ему верили, ЗП была 45 тысяч и концы с концами сводились, сейчас ЗП 30 тысяч и ничего не сводится.
10:18:56 26-03-2025
Юра (09:49:31 26-03-2025) Как же понимать нашего Президента. Он говорил, что ослаб... Не надо путать личное благо с государственным 🙂. Например, больше налогов - это благо или нет? Смотря с какой стороны. Для бюджета благо, когда курс держится в рамках, от которого верстали бюджет.
10:53:22 26-03-2025
Гость (10:18:56 26-03-2025) Не надо путать личное благо с государственным 🙂. Например, ...
"В законе о бюджете, подписанном президентом России 30 ноября, заложен среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году на уровне 96,5 руб".
Я правильно вас понимаю, чтобы бюджет в этом году сошелся нужно во второй половине года опустить рубль до 108.5 рублей?
11:48:08 26-03-2025
Гость (10:53:22 26-03-2025) "В законе о бюджете, подписанном президентом России 30 н... этот вопрос адресуйте компетентным людям. цб, главе правительства
11:29:09 26-03-2025
Юра (09:49:31 26-03-2025) Как же понимать нашего Президента. Он говорил, что ослаб... для тебя укрепление рубля хорошо, дешевле станут товары из за бугра. для бюджета - типо для нас, плохо, меньше налогов. вот и выбирай.
09:11:53 26-03-2025
Наши власти не допустят дестабилизации, т.е. снижения цен, потому что всё должно быть стабильно, особенно повышение цен...
09:16:16 26-03-2025
рубль подрос на 34% с начала 2025 года --- блин, я по 92 брал штуку, получается примерно десятку проиграл. Хотя ради укрепления рубля. Да и баксы можно в Турции потратить, там бакс по отношению к лире в небеса ушел. Получается и рублть по отношению к лире еще больше в небеса ушел
09:40:21 26-03-2025
Гость (09:16:16 26-03-2025) рубль подрос на 34% с начала 2025 года --- блин, я по 92 бра...
Вы не поверите, но за 1 турецкую лиру нужно отдавать целых 2.22 рубля.
09:21:44 26-03-2025
Так это... Торгов нет, курс формируется на коленке - какой скажут, такой и будет. Как можно на основании подобных данных говорить о каком-то укреплении и падении? Про то, что у нас цены будут расти, даже если доллар будет стоить 61 копейку, можно даже не говорить)
10:04:35 26-03-2025
Гость (09:21:44 26-03-2025) Так это... Торгов нет, курс формируется на коленке - какой с... на внебиржевых межбанковских торгах, точнее. фактически, курс определяют: цб, крупные банки, крупные экспортёры. коленка не коленка, но мелкие компании и частники больше на курс не влияют и волатильность не сглаживают (за счёт множества разрозненных и распределенных по времени мелких сделок).
09:29:58 26-03-2025
Когда хотят повысить цены, всегда говорят, что доллар повысился поэтому и цены повышаются абсолютно на все. Упал доллар, все равно цены каждый день повышаются. Интересно, в чем тогда причина?
09:44:33 26-03-2025
Иванна (09:29:58 26-03-2025) Когда хотят повысить цены, всегда говорят, что доллар повыси... причина видна на графике курса лет за 10.
10:04:33 26-03-2025
Гость (09:44:33 26-03-2025) причина видна на графике курса лет за 10....
А если посмотреть на график курса за 35 лет, то всё тайное станет явным.
10:27:32 26-03-2025
Щас денег насобираем и ещё 30 лет работать не будем
11:31:07 26-03-2025
Гость (10:27:32 26-03-2025) Щас денег насобираем и ещё 30 лет работать не будем... Щас денег насобираем и ещё 30 лет работать будем...
11:57:26 26-03-2025
Гость (11:31:07 26-03-2025) Щас денег насобираем и ещё 30 лет работать будем......
Когда я был молод, то был беден. Но после долгих лет упорного труда - я больше не молод.
12:04:23 26-03-2025
Гость (10:27:32 26-03-2025) Щас денег насобираем и ещё 30 лет работать не будем... Ты всегда будешь ишачить а они нет..
11:47:00 26-03-2025
Вы все что попутали мы с вами живем в правовом государстве , а это значит прав всегда тот у кого прав больше.