Цены на товары должны измениться вслед за валютным курсом, но "такой оптимизм разделяют не все"

26 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Доллар / Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Российский рубль подрос на 34% с начала 2025 года. Валюта укрепляется в противовес американскому доллару. Если раньше цены на "долларозависимые" товары в нашей стране только поднимались, то теперь есть вероятность, что они начнут падать. Например, телефоны от Apple уже стали дешеветь. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул узнала, как тенденция скажется на рынке Алтайского края.

Экономические законы подсказывают, что вслед за валютным курсом цены на товары должны измениться. К примеру, торговая сеть "Ашан" с укреплением рубля уже добилась от своих поставщиков и производителей снижения цен на 30 тысяч товаров. Продукты питания стали дешевле в среднем на 17%, бытовая химия, косметика и памперсы – на 20%, детские игрушки и обувь – на 9%. По некоторым позициям и больше.

Причем продавцы заинтересованы в снижении ценника на ту продукцию, которая зависит от доллара, так же, как покупатели. Ведь спрос на ставшие доступными широкой общественности товары должен вырасти. Например, в Барнауле уже подешевели айфоны, подтвердила маркетолог салона сотовой связи GSM 22 Анастасия Миллер.

"По автомобилям – произошло снижение закупочной цены, к примеру, на VX – порядка 700 тысяч рублей. Но, как правило, этот шаг сократит другие преимущества для клиента, такие как директовые ставки и скидки по различным программам, так как параллельно повысился утильсбор, который еще планируется к повышению", – сказала она.

По словам Анастасии Миллер, это повлияет на бренды, которые не запустили локализацию на местном рынке. Бренд станет доступнее для конечного потребителя, но снижение цен в явном виде вряд ли произойдет. Скорее всего, текущие игроки займут выжидающую позицию, пока не произойдет стабилизация на рынке, отметила она.

А произойдет ли стабилизация на рынке и продолжит ли доллар снижаться, а рубль укрепляться? По самым оптимистичным прогнозам аналитиков в апреле доллар может упасть до 78 рублей. Но такой оптимизм разделяют не все, считает Виталий Шульга, управляющий новосибирским филиалом БКС "Мир инвестиций".

"Какого-то особого роста доллара на этой неделе ждать не приходится. Говорить о каком-то резком снижении на этой неделе я тоже бы не стал. 82–84 – вот, наверное, те цены, которые будут превалировать на этой неделе. Так как у нас идет налоговый период, пик платежей экспортеров придется на 28 марта. Да, это, само собой, поддержит котировки рубля. Плюс риторика ЦБ, которая была, скорее, нейтральной, что тоже априори укрепляет котировки. Поэтому рубль ждем примерно в этом же диапазоне. Может, [будет] небольшое снижение", – пояснил он.

На этом фоне мировые Центробанки начали отказываться от доллара, увеличивая запасы золота. Экономические издания сообщают, что третий год подряд они закупают более одной тысячи тонн золота ежегодно. Но вместе с этим понижение курса доллара может повысить интерес к нему со стороны инвесторов.