Ожидать существенного снижения цен не стоит

24 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Доллары / Фото: unsplash.com / Giorgio Trovato

Отдельные группы товаров могут немного подешеветь на фоне ослабления доллара к рублю, однако их стоимость зависит не только от курса валют, но и от множества других факторов. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

"Поскольку колебание валютного курса – один из многих ценообразующих факторов, то быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет", – сказала она.

Однако импортные продукты с ограниченным сроком годности, такие как овощи, фрукты, мясо и рыба, реагируют на валютные колебания быстрее, поэтому их стоимость может уменьшиться в ближайшее время, отметила экономист.

Непродовольственные товары могут подешеветь лишь спустя несколько месяцев, когда на рынок поступит новая партия, закупленная по измененному курсу. Единственное исключение – осенние коллекции одежды и обуви, которые могут немного потерять в цене.

При этом Мария Долгова подчеркнула, что снижение цен остается под вопросом, поскольку продавцам необходимо компенсировать расходы на хранение товаров, закупленных по более высокому курсу.