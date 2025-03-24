Экономист рассказала, какие товары могут подешеветь из-за падения доллара
Ожидать существенного снижения цен не стоит
24 марта 2025, 09:00, ИА Амител
Отдельные группы товаров могут немного подешеветь на фоне ослабления доллара к рублю, однако их стоимость зависит не только от курса валют, но и от множества других факторов. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
"Поскольку колебание валютного курса – один из многих ценообразующих факторов, то быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет", – сказала она.
Однако импортные продукты с ограниченным сроком годности, такие как овощи, фрукты, мясо и рыба, реагируют на валютные колебания быстрее, поэтому их стоимость может уменьшиться в ближайшее время, отметила экономист.
Непродовольственные товары могут подешеветь лишь спустя несколько месяцев, когда на рынок поступит новая партия, закупленная по измененному курсу. Единственное исключение – осенние коллекции одежды и обуви, которые могут немного потерять в цене.
При этом Мария Долгова подчеркнула, что снижение цен остается под вопросом, поскольку продавцам необходимо компенсировать расходы на хранение товаров, закупленных по более высокому курсу.
09:07:47 24-03-2025
Хватит бла, бла. Всё только дороже.
09:10:55 24-03-2025
Особенности российской экономики. Вырос доляр - поднялись цены. Упал доляр - выросли цены. Стабилен доляр - цены уверенно ползут вверх.
10:59:30 24-03-2025
Гость (09:10:55 24-03-2025) Особенности российской экономики. Вырос доляр - поднялись це...
Удивляют экономисты-доценты, когда говорят что доллар упал или вырос. Доллар - всегда стабильная денежная единица, его колебания и инфляция минимальные. Это колебания рубля, которые сейчас называют волатильностью, просто сумасшедшие. Поэтому не доллар сейчас упал, а рубль вырос без причины. Скачки рубля вокруг доллара в виде лесенки постоянно движущейся вверх и есть вектор курса наших денег, который всегда ведёт к повышению цен на всё.
13:00:53 24-03-2025
Гость (10:59:30 24-03-2025)Доллар - всегда стабильная денежная единица, его колебания и инфляция минимальные. И кто же вам так в уши насвистел??? Могли бы и загуглить стоимость продуктов в США лет за 30-40-50, прежде чем умничать за их минимальную инфляцию...
13:34:55 24-03-2025
Гость (13:00:53 24-03-2025) И кто же вам так в уши насвистел??? Могли бы и загуглить сто...
Дома, щелкая семечки будете свистеть, если не видите очевидного, даже загуглив информацию.
1987 год - 0.6 рубля, 1992 год - 180 рублей, 1994 год - 3926 рублей, 1997 год - 5560 рублей, 1998 год, деноминация в 1000 раз - 6 рублей, 2000 год - 27 рублей, 2024 год - 100 рублей. А доллар всё это время как был 1 доллар, так и остался 1 доллар. Так что, утритесь и свистульку не простудите.
13:42:42 24-03-2025
Гость (13:34:55 24-03-2025) Дома, щелкая семечки будете свистеть, если не видите оче... Вы оказались намного тупее, чем я о вас думал... Я вас о чем спрашивал? "стоимость продуктов в США лет за 30-40-50,", а вы, чем тут обгадились? Курсом ЦБ, который зависит от непонятно кого? Далее с балбесами не вижу причины общаться. Ибо они русские слова не воспринимают... Ну и продолжайте минусить. На большее вы не способны. Так что не отвечайте, но минусуйте усиленно.
13:54:13 24-03-2025
Гость (13:42:42 24-03-2025) Вы оказались намного тупее, чем я о вас думал... Я вас о чем...
Вечер вопросов и ответов будете устраивать дома щелкая семечки. Такие, как вы, очень любят говорить о чужих проблемах и не замечать бревно в собственном глазу. Бревно, если вы не понимаете в силу слабости ума, это рубль в прямом и переносном смысле. И если вы не видите, что доллар относительно рубля супер стабильная денежная единица, это только ваша проблема.
13:56:40 24-03-2025
Гость (13:34:55 24-03-2025) Дома, щелкая семечки будете свистеть, если не видите оче... Просто на яйцах. В 2019-м году дюжина яиц в США стоила не больше 2$. Сейчас дюжина яиц марки АА (примерный аналог нашим С0) стоит больше 10$. Стабильность налицо.
Или сравните доллар со стоимостью унции золота за годы. Там тоже интересно.
14:02:43 24-03-2025
Гость (13:56:40 24-03-2025) Просто на яйцах. В 2019-м году дюжина яиц в США стоила не бо... А годы в 1950 за эту же дюжину центов 50 платили наверное. Но это же не инфляция бакса. Это другое. Просто имбецилы курс рубля с инфляцией бакса путают. Ну на то они и имбецилы. Сейчас еще заминусуют. Ну хоть их "имбецилов" количество примерно сможем узнать.
14:16:19 24-03-2025
Гость (14:02:43 24-03-2025) А годы в 1950 за эту же дюжину центов 50 платили наверное. Н...
Может и стоили яйца в 1950-х 50 центов. Только вот теми центами и сейчас можно рассчитаться, только их больше нужно. А вы попробуйте рассчитаться рублями из 1950-х или из 1960-х, или из 1980-х, или из 1990-х. Куда ваш пошлют с теми рублями? А доллар опять же, как был долларом, так и остался долларом, несмотря ни на какие выкрутасы нашего государства с зелеными, белыми, синими купюрами.
14:07:56 24-03-2025
Гость (13:56:40 24-03-2025) Просто на яйцах. В 2019-м году дюжина яиц в США стоила не бо...
Я же вам написал, смотрите в собственный карман и чашку. А вы продолжаете усиленно не замечать колебания РУБЛЯ относительно 1 ДОЛЛАРА. Понимаете или нет. Чем больше вы настаиваете, что у доллара есть инфляция, а она естественно есть, тем хуже вам же!!! Потому что инфляция РУБЛЯ относительно ДОЛЛАРА зашкаливает. То есть, если отвлечься от щелкания семечек, то можно заметить, что инфляцию доллара нужно накладывать на инфляцию рубля относительно доллара, это и есть наша денежная единица резаная из бумаги.
09:28:16 24-03-2025
в нашей стране дешеветь может только оплата труда.
09:36:38 24-03-2025
Не ужели бананы подешевеют!? Вот умора будет
09:38:12 24-03-2025
Более дорогие товары, как одежда, обувь, техника могут месяцами лежать на складах и ждать удобного курса. Подешеветь они могут только под пристальным вниманием антимонопольной службы.
10:29:01 24-03-2025
Гость (09:38:12 24-03-2025) Более дорогие товары, как одежда, обувь, техника могут месяц... Разве у нас есть такая служба?)
11:24:36 24-03-2025
Гость (09:38:12 24-03-2025) Более дорогие товары, как одежда, обувь, техника могут месяц... Сейчас больше "на гаршок"идёт, то есть провиант, а не пром товары!
16:25:57 24-03-2025
Гость (11:24:36 24-03-2025) Сейчас больше "на гаршок"идёт, то есть провиант, а не пром т... купи самогонный апарат и не следи за новостями!
10:26:15 24-03-2025
Водка когда подешевеет?
12:17:49 24-03-2025
Да никакие, рубль не устойчив, сегодня подорожал, завтра подешевеют и кто будет закладывать в цену эти скачки, никто, чтобы цены начали снижение нужна стабильность с рублем, а ее нет и в скором времени не будет.