Без паники! В Барнауле проверяют систему оповещения населения
В МЧС подчеркивали, что гражданам следует сохранять спокойствие — подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые
04 октября 2023, 10:48, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле проходит проверка систем оповещения населения. Сейчас в городе звучат сирены, громкоговорители, теле- и радиоканалы.
В МЧС подчеркивали, что гражданам следует сохранять спокойствие – подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые.
Уточняется, что при помощи сирен и громкоговорителей подадут сигнал "Внимание всем!". Эфир теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.
Таким образом МЧС проверяет работоспособность систем оповещения регионального и муниципального уровней.
11:08:06 04-10-2023
Небыло. Я незнаю кого они пытались проверять? Но в районе Арены никто тревоги не слышал.
11:12:06 04-10-2023
Какая паника? Услышала сирену только потому, что было открыто окно и то еле-еле. (ул. Энтузиастов, д. 36) И так каждый раз, толку от сирены если не слышно!!! Лучше бы проверили хоть раз систему оповещения через телефон, как в Японии при землетрясении!!!
11:18:57 04-10-2023
Гостья (11:12:06 04-10-2023) Какая паника? Услышала сирену только потому, что было открыт... МЧС периодически направляет смс : Внимание! 21-23 июня в крае сохранится чрезвычайная пожароопасность. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Тел.:112, 101
11:29:12 04-10-2023
Гость (11:18:57 04-10-2023) МЧС периодически направляет смс : Внимание! 21-23 июня в кра... Не обращайте внимания. Она постоянно здесь несет ерунду.
11:23:25 04-10-2023
гуделки гудят. кто то за это еще и з\п получает, что делать после никто не знает , ну послушали и дальше работать
12:33:05 04-10-2023
Гость (11:23:25 04-10-2023) гуделки гудят. кто то за это еще и з\п получает, что делать ... В данном случае в этом и суть проверки - работает ли система звукового оповещения, т.е."гуделки". Технику проверяли.
11:45:45 04-10-2023
Во всяком случае на потоке тихо.
11:50:27 04-10-2023
Ленинский - тишина
12:34:29 04-10-2023
Гость (11:50:27 04-10-2023) Ленинский - тишина... В Ленинском на Исакова все слышно было.
11:57:09 04-10-2023
пл. Советов- тихо, как в раю
12:28:32 04-10-2023
Элен без ребят (11:57:09 04-10-2023) пл. Советов- тихо, как в раю... Вывсёврёти!!! Комсомольский х Димитрова гудело,но не очень громко. Двери если открыть- то слышно.
12:12:10 04-10-2023
Нету ничего. Сделали бы как в сша - на телефоны приходит уведомление о чс. (Не смс)
12:38:14 04-10-2023
ул. Сиреневая/Взлётная -звуку похож на писк мыши. И то потому, что окно открыто и спец. ожидали.
14:54:00 04-10-2023
Балтийская - тишина.
16:06:18 04-10-2023
На речном норм слышно было. в тихом офисе.
16:11:48 04-10-2023
Гость (16:06:18 04-10-2023) в тихом офисе.... Как в офисе может быть тихо? там общество глухонемых? тут такой трындец в кабинете свои мысли не слышно.