Без паники! В Барнауле проверяют систему оповещения населения

В МЧС подчеркивали, что гражданам следует сохранять спокойствие — подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые

04 октября 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле проходит проверка систем оповещения населения. Сейчас в городе звучат сирены, громкоговорители, теле- и радиоканалы.

В МЧС подчеркивали, что гражданам следует сохранять спокойствие – подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые.

Уточняется, что при помощи сирен и громкоговорителей подадут сигнал "Внимание всем!". Эфир теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

Таким образом МЧС проверяет работоспособность систем оповещения регионального и муниципального уровней.