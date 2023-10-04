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Без паники! В Барнауле проверяют систему оповещения населения

В МЧС подчеркивали, что гражданам следует сохранять спокойствие — подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые

04 октября 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле проходит проверка систем оповещения населения. Сейчас в городе звучат сирены, громкоговорители, теле- и радиоканалы.

В МЧС подчеркивали, что гражданам следует сохранять спокойствие – подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые.

Уточняется, что при помощи сирен и громкоговорителей подадут сигнал "Внимание всем!". Эфир теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

Таким образом МЧС проверяет работоспособность систем оповещения регионального и муниципального уровней.

Барнаул проверки

Комментарии 16

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Гость

11:08:06 04-10-2023

Небыло. Я незнаю кого они пытались проверять? Но в районе Арены никто тревоги не слышал.

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Гостья

11:12:06 04-10-2023

Какая паника? Услышала сирену только потому, что было открыто окно и то еле-еле. (ул. Энтузиастов, д. 36) И так каждый раз, толку от сирены если не слышно!!! Лучше бы проверили хоть раз систему оповещения через телефон, как в Японии при землетрясении!!!

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Гость

11:18:57 04-10-2023

Гостья (11:12:06 04-10-2023) Какая паника? Услышала сирену только потому, что было открыт... МЧС периодически направляет смс : Внимание! 21-23 июня в крае сохранится чрезвычайная пожароопасность. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Тел.:112, 101

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Гость

11:29:12 04-10-2023

Гость (11:18:57 04-10-2023) МЧС периодически направляет смс : Внимание! 21-23 июня в кра... Не обращайте внимания. Она постоянно здесь несет ерунду.

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Гость

11:23:25 04-10-2023

гуделки гудят. кто то за это еще и з\п получает, что делать после никто не знает , ну послушали и дальше работать

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Гость

12:33:05 04-10-2023

Гость (11:23:25 04-10-2023) гуделки гудят. кто то за это еще и з\п получает, что делать ... В данном случае в этом и суть проверки - работает ли система звукового оповещения, т.е."гуделки". Технику проверяли.

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Гость

11:45:45 04-10-2023

Во всяком случае на потоке тихо.

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Гость

11:50:27 04-10-2023

Ленинский - тишина

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Гость

12:34:29 04-10-2023

Гость (11:50:27 04-10-2023) Ленинский - тишина... В Ленинском на Исакова все слышно было.

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Элен без ребят

11:57:09 04-10-2023

пл. Советов- тихо, как в раю

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ГадкийЯ

12:28:32 04-10-2023

Элен без ребят (11:57:09 04-10-2023) пл. Советов- тихо, как в раю... Вывсёврёти!!! Комсомольский х Димитрова гудело,но не очень громко. Двери если открыть- то слышно.

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Гость

12:12:10 04-10-2023

Нету ничего. Сделали бы как в сша - на телефоны приходит уведомление о чс. (Не смс)

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гость

12:38:14 04-10-2023

ул. Сиреневая/Взлётная -звуку похож на писк мыши. И то потому, что окно открыто и спец. ожидали.

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Гость

14:54:00 04-10-2023

Балтийская - тишина.

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Гость

16:06:18 04-10-2023

На речном норм слышно было. в тихом офисе.

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Гость

16:11:48 04-10-2023

Гость (16:06:18 04-10-2023) в тихом офисе.... Как в офисе может быть тихо? там общество глухонемых? тут такой трындец в кабинете свои мысли не слышно.

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