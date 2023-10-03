Что за сирены зазвучат в Барнауле и других городах 4 октября и как себя вести?
Тревожные сигналы прозвучат по всей стране, сообщает МЧС России
03 октября 2023, 13:14, ИА Амител
Фото: МЧС России
4 октября в городах Алтайского края, как и по всей стране, взвоют сирены и зазвучат громкоговорители. О том, что будет запущена система оповещения населения, сообщило в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.
Рассказываем, из-за чего по всей стране прозвучат тревожные сигналы и как нужно действовать при звуке сирены.
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Из-за чего в России 4 октября зазвучат сирены?
Это плановое включение. 4 октября будет проверка системы оповещения населения, которую проведет МЧС. В российских городах при помощи сирен и громкоговорителей подадут сигнал "Внимание всем!".
А эфиры общероссийских телеканалов и радиостанций временно заместят информацией по безопасности.
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В каких городах России прозвучат сирены 4 октября?
Из сообщения МЧС следует, что сигналы "Внимание всем!" прозвучат во всех субъектах страны.
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Зачем нужна проверка систем оповещения?
Так специалисты проверяют работоспособность всех систем оповещения регионального и муниципального уровней, чтобы в случае реальной угрозы техника не подвела. А для россиян это отличный повод напомнить себе, как нужно действовать при звуке сирен.
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Что нужно делать, когда услышал сигнал "Внимание всем!"?
Сразу после звукового сигнала "Внимание всем!" по радио и телевизору передают информацию о сложившейся обстановке и причинах чрезвычайной ситуации.
Поэтому если вы услышали сирену, нужно сохранять спокойствие и включить телевизор или радиоприемник. Там вам дадут дальнейшие инструкции. Не переживайте, если не успели всё прослушать, – информацию повторят.
13:34:11 03-10-2023
Из рассказа не понятно сигать в окошко или не сигать ?
14:39:16 03-10-2023
большинство на работе. ТелевиЗИров нет, радио тоже
15:12:27 03-10-2023
Идиотам сигать в окно можно не дожидаясь сирены!
16:19:31 03-10-2023
Гость (15:12:27 03-10-2023) Идиотам сигать в окно можно не дожидаясь сирены! ... Чего вы переживаете? Это же первый этаж!
16:08:15 03-10-2023
Изначально (накануне!) про 03.10.2023 инфа подобная была!
17:00:37 03-10-2023
Гость (16:08:15 03-10-2023) Изначально (накануне!) про 03.10.2023 инфа подобная была!... неправда. сообщалось об учениях мчс - люди, которые там работают, проходили ежегодное (с 2012 года) обучение как действовать при ЧС - наводнение, пожар, землетряс и пр. Ни о каких СИРЕНАХ и гражданских учениях НЕ БЫЛО новостей и сообщений. Читайте не всякий зашкварный телеграмм, а нормальные источники.
03:31:36 04-10-2023
Гость (17:00:37 03-10-2023) неправда. сообщалось об учениях мчс - люди, которые там рабо... А у нас уже прочищали трубу.
11:13:54 04-10-2023
Как всегда ни чего не слышно если закрыто окно!!! толку ноль.