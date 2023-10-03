Тревожные сигналы прозвучат по всей стране, сообщает МЧС России

03 октября 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: МЧС России

4 октября в городах Алтайского края, как и по всей стране, взвоют сирены и зазвучат громкоговорители. О том, что будет запущена система оповещения населения, сообщило в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

Рассказываем, из-за чего по всей стране прозвучат тревожные сигналы и как нужно действовать при звуке сирены.

1 Из-за чего в России 4 октября зазвучат сирены? Это плановое включение. 4 октября будет проверка системы оповещения населения, которую проведет МЧС. В российских городах при помощи сирен и громкоговорителей подадут сигнал "Внимание всем!". А эфиры общероссийских телеканалов и радиостанций временно заместят информацией по безопасности.

2 В каких городах России прозвучат сирены 4 октября? Из сообщения МЧС следует, что сигналы "Внимание всем!" прозвучат во всех субъектах страны.

3 Зачем нужна проверка систем оповещения? Так специалисты проверяют работоспособность всех систем оповещения регионального и муниципального уровней, чтобы в случае реальной угрозы техника не подвела. А для россиян это отличный повод напомнить себе, как нужно действовать при звуке сирен.