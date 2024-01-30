Невозвратные тарифы для гостиниц могут законодательно закрепить, предполагается, что нововведение позволит снизить стоимость размещения в объектах

30 января 2024, 06:35, ИА Амител

Гостиничный номер / Фото: unsplash.com

В российских гостиницах и отелях предлагают ввести невозвратные тарифы: стоимость проживания по ним будет выгоднее, однако в случае отказа клиента от заселения деньги за бронь номера ему не вернут. Ругаться и грозить судом бесперспективно, потому что эти правила хотят закрепить на законодательном уровне. Зачем готовят такие поправки и как это скажется на гражданах, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем в российских гостиницах предлагают ввести невозвратные тарифы?

Отели и гостиницы в России сейчас терпят большие убытки из-за слишком переменчивых клиентов: люди бронируют номер, а за день-два до даты заезда от него отказываются. За такую "ветреность" гражданам, если они не вносили задаток, ничего не грозит, а бизнесу приходится несладко – он несет серьезные убытки. Изменить такую порочную практику намерены представители туриндустрии, введя невозвратные тарифы – вернуть за них деньги в случае отказа не получится.

По их задумке работать это будет по аналогии с железными дорогами и авиакомпаниями-лоукостерами. Клиенты смогут экономить 20-30% на проживании, а отельеры избегут недозагрузки своих объектов размещения, пишут "Известия" со ссылкой на мнение Российского союза туриндустрии.

Эксперты отмечают, что подобная практика уже применяется в период высокого спроса на Кубани, в Москве, Санкт-Петербурге, на Алтае и в других туристических регионах. Сейчас существует две категории разрешенных бронирований – гарантированное и негарантированное. Но если клиент отказался или не приехал, максимальная неустойка составляет стоимость проживания на сутки. Всю сумму удержать с посетителя отеля невозможно.

Возвратные тарифы в отелях и гостиницах останутся?

Наряду с невозвратными тарифами в отелях должны остаться обычные – возвратные, убеждена председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. То есть если даже законопроект примут, у человека останется право выбора: рискнуть и сэкономить или заплатить полную сумму, сохранив за собой право отказаться от заселения, если возникнет такая необходимость.

Сенатор считает, что законопроект должен учесть не только интересы операторов и турагентов, которые продают услуги размещения, но и туристов.

А если человек не заселился в отель по уважительной причине, ему вернут предоплату за отель?

Законопроект еще в разработке, пока известно, что гарантированный возврат предоплаты за номер будет в случае болезни и смерти. При этом Елена Перминова отметила, что уважительной причиной могут быть любые обстоятельства, которые не зависят от клиента. И все их нужно учесть.

"Это могут быть любые не зависящие от заказчика причины, например, нарушения транспортного сообщения: задержка или отмена рейса, ухудшение погодных условий, авария на дороге и др. Отель никуда не улетает и не убывает, как самолет или поезд, поэтому можно оплатить и потерять один день, но не всю бронь и оплату за весь период размещения, если турист опоздал", – говорит Перминова.