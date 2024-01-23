Россияне смогут заселяться в отели без паспорта

Предполагается, что система будет работать так же, как при оплате биометрией

23 января 2024, 17:36, ИА Амител

Номер в отеле / Фото: pxhere.com/ru/photo/487768

Россияне смогут заселяться в отели, просто показав лицо в камеру. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на собственные источники.

Предположительно, система будет работать так же, как при оплате товаров биометрией. Достаточно будет показать лицо в камеру.

При этом бумажный документ все еще будет действителен при заселении, а новая система поможет тем, кто забыл паспорт.

Отмечается, что первые терминалы могут появиться в стране уже в этом году. После тестов в нескольких регионах их распространят по всей России.