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Россияне смогут заселяться в отели без паспорта

Предполагается, что система будет работать так же, как при оплате биометрией

23 января 2024, 17:36, ИА Амител

Номер в отеле / Фото: pxhere.com/ru/photo/487768
Номер в отеле / Фото: pxhere.com/ru/photo/487768

Россияне смогут заселяться в отели, просто показав лицо в камеру. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на собственные источники. 

Предположительно, система будет работать так же, как при оплате товаров биометрией. Достаточно будет показать лицо в камеру.

При этом бумажный документ все еще будет действителен при заселении, а новая система поможет тем, кто забыл паспорт.

Отмечается, что первые терминалы могут появиться в стране уже в этом году. После тестов в нескольких регионах их распространят по всей России.

Туризм

Комментарии 5

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Гость

17:49:40 23-01-2024

Недавно рассказывали, что сложно штрафовать пешеходов по камерам, у государства нет биометрической базы данных на всех людей, не всех смогут идентифицировать. ВО-ОТ, теперь биометрию собирают под разными предлогами, якобы всё для удобства населения!

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Гость

08:55:13 24-01-2024

Гость (17:49:40 23-01-2024) Недавно рассказывали, что сложно штрафовать пешеходов по кам... А еще недавно рассказывали, что в программы распознавания заложено 70% совпадения. Так что +/-километр, а не распознавание.

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Гость

19:40:16 23-01-2024

Хрен им а не мою биометрию

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Гость

19:50:48 23-01-2024

Гость (19:40:16 23-01-2024) Хрен им а не мою биометрию... С бомжей никто биометрию брать не станет. Не переживай.

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Гость

13:31:10 24-01-2024

Гость (19:40:16 23-01-2024) Хрен им а не мою биометрию... Вот кстати хрен. тоже биометрия, а че. Двух одинаковых то не бывает.

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