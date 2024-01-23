Россияне смогут заселяться в отели без паспорта
Предполагается, что система будет работать так же, как при оплате биометрией
23 января 2024, 17:36, ИА Амител
Номер в отеле / Фото: pxhere.com/ru/photo/487768
Россияне смогут заселяться в отели, просто показав лицо в камеру. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на собственные источники.
Предположительно, система будет работать так же, как при оплате товаров биометрией. Достаточно будет показать лицо в камеру.
При этом бумажный документ все еще будет действителен при заселении, а новая система поможет тем, кто забыл паспорт.
Отмечается, что первые терминалы могут появиться в стране уже в этом году. После тестов в нескольких регионах их распространят по всей России.
17:49:40 23-01-2024
Недавно рассказывали, что сложно штрафовать пешеходов по камерам, у государства нет биометрической базы данных на всех людей, не всех смогут идентифицировать. ВО-ОТ, теперь биометрию собирают под разными предлогами, якобы всё для удобства населения!
08:55:13 24-01-2024
Гость (17:49:40 23-01-2024) Недавно рассказывали, что сложно штрафовать пешеходов по кам... А еще недавно рассказывали, что в программы распознавания заложено 70% совпадения. Так что +/-километр, а не распознавание.
19:40:16 23-01-2024
Хрен им а не мою биометрию
19:50:48 23-01-2024
Гость (19:40:16 23-01-2024) Хрен им а не мою биометрию... С бомжей никто биометрию брать не станет. Не переживай.
13:31:10 24-01-2024
Гость (19:40:16 23-01-2024) Хрен им а не мою биометрию... Вот кстати хрен. тоже биометрия, а че. Двух одинаковых то не бывает.