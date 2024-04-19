Без согласия родителей. Как по-новому пройдет ЕГЭ и зачем в школы возвращают труд

Узнали, чем новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины" будет отличаться от ОБЖ и почему в школах ждут офицеров, прошедших СВО

19 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

В 2024 году впервые выпускники 11-х классов смогут пересдать ЕГЭ по выбору. Как это будет происходить, рассказала гость "Переговорки" на amic.ru начальник отдела общего образования Министерства образования Алтайского края Наталья Полосина. "Сделать это можно только в том случае, если ребенок будет готов аннулировать тот результат, который уже получил", – уточнила она. Поговорили и о других изменениях ЕГЭ в этом году, а также о том, как в целом сдают итоговые экзамены дети Алтайского края. Узнали, зачем все-таки запретили телефоны в школах и чем новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины" отличается от ОБЖ. А самое главное – кто будет его вести. "Возможно, в школы придут офицеры, прошедшие СВО", – отметила Полосина. Еще из важного: в новый урок труда включат черчение, робототехнику, а детей в школах будут привлекать к общественно-полезным работам без согласия родителей.

Кто в "Переговорке"



Наталья Полосина родилась 11 декабря 1963 года. В 1986 году окончила Алтайский государственный университет по специальности "История". Карьеру начала в одной из школ Барнаула. В 1995-2003 годах работала главным специалистом комитета образования Барнаула, в 2005-2006 – замглавы и руководителем аппарата администрации Октябрьского района Барнаула, в 2006-2011 – замглавы администрации Ленинского района Барнаула. В 2011-м была назначена зампредседателя комитета по образованию Барнаула, а в октябре 2012-го стала его председателем. В апреле 2019 года перешла на работу в Министерство образования и науки Алтайского края на должность начальника отдела общего образования.01:07 Девятиклассников почти в три раза больше, чем одиннадцатиклассников. Сколько учеников сдают в этом году итоговые экзамены в Алтайском крае.

02:17 Как в этом году пересдать ЕГЭ, если выпускник желает улучшить результат. "Только если ребенок будет готов аннулировать тот результат, который уже получил", – уточняет Наталья Полосина и рассказывает о процедуре пересдачи.

03:58 Выпускники прошлых лет теперь не могут сдать ЕГЭ в досрочный период. Продолжаем говорить об изменениях в итоговых экзаменах.

04:54 "Стобалльников стало больше". Как сдали ЕГЭ выпускники Алтайского края в 2023 году?

05:38 О том, нужно ли все-таки отменять ЕГЭ или кардинально его менять?

08:07 "За QR-кодом не видно кто сдает". Справедливо ли, что спортсмены и победители олимпиад получат дополнительные баллы при поступлении в вуз?

09:54 На ЕГЭ разрешат пользоваться линейками и калькуляторами. Наталья Полосина рассказывает, в каких случаях и при каких условиях.

10:23 О том, как выявляют списывание на экзамене.

10:45 Почему в школах запретили пользоваться телефонами?

13:58 "В школы могут прийти офицеры, прошедшие СВО". Чем новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины" отличается от ОБЖ и кто будет его вести?

17:42 Чем труд отличается от технологии? "Будут включены модуль по черчению, робототехнике и общественно-полезный труд без согласия родителей", – перечисляет Полосина.

19:43 "Компьютерный век требует других подходов и других навыков". О том, каких педагогов не хватает.

21:16 Еще раз, когда пройдут ЕГЭ?