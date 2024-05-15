Людям скоро не придется бегать по организациям и собирать разные справки

15 мая 2024, 16:10, ИА Амител

Копилка / Фото: unsplash.com / Fabian Blank

Россиянам скоро не придется собирать справки, предоставлять договоры и другие подтверждающие документы о понесенных затратах, чтобы получить вычет по НДФЛ. Все эти процедуры скоро будут проходить в автоматическом режиме. Когда в России внедрят механизм, который значительно упростит жизнь простых граждан и избавит их от посещения различных инстанций, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда налоговые вычеты в России станут автоматическими?

Автоматическое начисление налоговых вычетов должно стартовать в России в 2026 году. Сейчас Министерство финансов совместно с ФНС занимаются разработкой механизма. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Сейчас для получения налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на детей, нужно собирать справки и отдавать их работодателю. Все это требует времени и средств, поэтому такой подход по поручению президента Владимира Путина изменят.

"В 2026 году такой механизм автоматического начисления всех вычетов, когда не нужно будет собирать справки по различным инстанциям, будет запущен", – сказано в телеграм-канале Минфина.

А какие именно налоговые вычеты будут предоставлять автоматически?

Пока неизвестно. Сейчас сам механизм только выстраивают, но, судя из речи Силуанова, туда точно войдет стандартный налоговый вычет, который предоставляется для семей с детьми. Напомним, в России также можно получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, социальный (за обучение, лечение, фитнес), имущественный (при покупке жилья) и инвестиционный.