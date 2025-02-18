Без связи, врачей и автобусов. Жители Заринского района обратились за помощью к депутату

Александр Терентьев рассмотрел более 140 заявлений и направил запросы в соответствующие инстанции

18 февраля 2025, 15:15, ИА Амител

Жители Заринского района / Фото: altai.spravedlivo.ru

Представители Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева посетили 11 населенных пунктов Заринского района, включая села Стародраченино, Новодраченино, Яново, Хмелевка, Зыряновка и другие. За помощью обратились 94 жителя, в том числе 14 представителей сельсоветов. Помощник депутата Евгения Инюшова приняла 142 заявления.

Одним из самых обсуждаемых вопросов стало возможное закрытие филиала поликлиники Центральной городской больницы Заринска в Сорокино. Жители Хмелевки рассказали, что в местной поликлинике нет нескольких специалистов (окулиста, невролога, эндокринолога), а также отсутствует рентген. Для получения медпомощи людям приходится ездить в Заринск, а талонов там не хватает. Причем, по словам заявителей, здание филиала относительно новое и находится в хорошем состоянии.

Александр Терентьев направил запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко, призывая рассмотреть обращения сельчан и поспособствовать решению проблемы.

Жители Заринского района / Фото: altai.spravedlivo.ru

Жители поселков Залесиха и Каменушка пожаловались на отсутствие интернета и плохую мобильную связь. Это мешает детям выполнять домашние задания, а взрослым – например, вызывать скорую помощь. Депутат направил запрос в Министерство развития и связи Алтайского края для решения вопроса.

В нескольких населенных пунктах Заринского района есть проблемы с автобусным сообщением. Жители Стародраченино сообщают, что общественный транспорт не ходит в селе еще с 2016 года. Частники предлагают услуги перевозки, но от 1000 до 1600 рублей в одну сторону. Жители ст. Голуха также не имеют автобусного сообщения с Заринском. Аналогичную ситуацию наблюдают и в Сосновке. По словам сельчан, до города можно добраться на электричке, однако расписание неудобное – в 04:00, 13:00 и 17:00. Необходим маршрут, который будет ходить в 07:00.

Многие обращения касались проблем с получением льгот на газ. Местные жители жаловались на трудности с их оформлением. Александр Терентьев направил запрос в Минсоцзащиты Алтайского края.

Кроме того, сельчане обратились с жалобами на плохое состояние школы в Стародраченино, дороги от с. Зыряновка до ст. Смазнево, отсутствие физиокабинета в ФАПе Смазнево, трудности с получением компенсаций по ЖКУ в Новодраченино, а также с вопросами по пенсиям и закрытию школы в Яново.