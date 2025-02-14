Рожать или работать? Социалисты выступили за расширение выплат беременным

"Справедливая Россия" предлагает увеличить выплаты по беременности и родам, сделать их доступными всем женщинам и проиндексировать с учетом инфляции

14 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: altai.spravedlivo.ru

Фракция "Справедливая Россия – За правду" предлагает предоставить выплаты по беременности и родам всем женщинам, включая тех, кто не имеет официального трудоустройства. Об этом сообщил лидер фракции и председатель партии Сергей Миронов.

Политик, ссылаясь на данные Росстата, отметил, что в прошлом году в России зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости с 2000 года.

"Очевидно, что низкая рождаемость – это следствие неэффективных мер поддержки семей, которые не стимулируют их к многодетности", – сказал Сергей Миронов. И добавил, что ограниченность нынешних мер не только не создает стимулов для роста рождаемости, но и не решает проблемы молодых семей с жильем и финансами.

Лидер алтайских социалистов Александр Терентьев подчеркнул необходимость пересмотра государственной политики поддержки будущих матерей. Он указал, что многие женщины трудятся неофициально, поскольку это выгодно работодателям, экономящим на налогах и соцвзносах. Такая практика лишает беременных женщин соцгарантий, а некоторые из них сталкиваются с увольнениями на ранних сроках для обхода декретных обязательств.

Терентьев также напомнил, что выплаты по беременности сегодня варьируются от 103 тыс. до 1,1 млн рублей, их размер рассчитывают на основе среднего заработка.

"Выплаты должны быть прогрессивными, увеличиваясь при второй и последующих беременностях. Кроме того, необходимо проводить индексацию выплат с учетом реальной инфляции", – подчеркнул политик. По его словам, женщина не должна выбирать между карьерой и материнством, ведь демографическая устойчивость напрямую определяет будущее страны.

Напомним, ранее социалисты выступили за удаленную работу для женщин. Партийцы внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Депутаты предложили дать беременным женщинам и матерям с детьми возможность перейти на удаленную работу по письменному запросу к работодателю. По их мнению, с учетом пенсионной реформы, когда многие бабушки и дедушки также работают, некоторым матерям сложно совмещать трудовую деятельность с заботой о детях.