Рожать или работать? Социалисты выступили за расширение выплат беременным
"Справедливая Россия" предлагает увеличить выплаты по беременности и родам, сделать их доступными всем женщинам и проиндексировать с учетом инфляции
14 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия – За правду" предлагает предоставить выплаты по беременности и родам всем женщинам, включая тех, кто не имеет официального трудоустройства. Об этом сообщил лидер фракции и председатель партии Сергей Миронов.
Политик, ссылаясь на данные Росстата, отметил, что в прошлом году в России зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости с 2000 года.
"Очевидно, что низкая рождаемость – это следствие неэффективных мер поддержки семей, которые не стимулируют их к многодетности", – сказал Сергей Миронов. И добавил, что ограниченность нынешних мер не только не создает стимулов для роста рождаемости, но и не решает проблемы молодых семей с жильем и финансами.
Лидер алтайских социалистов Александр Терентьев подчеркнул необходимость пересмотра государственной политики поддержки будущих матерей. Он указал, что многие женщины трудятся неофициально, поскольку это выгодно работодателям, экономящим на налогах и соцвзносах. Такая практика лишает беременных женщин соцгарантий, а некоторые из них сталкиваются с увольнениями на ранних сроках для обхода декретных обязательств.
Терентьев также напомнил, что выплаты по беременности сегодня варьируются от 103 тыс. до 1,1 млн рублей, их размер рассчитывают на основе среднего заработка.
"Выплаты должны быть прогрессивными, увеличиваясь при второй и последующих беременностях. Кроме того, необходимо проводить индексацию выплат с учетом реальной инфляции", – подчеркнул политик. По его словам, женщина не должна выбирать между карьерой и материнством, ведь демографическая устойчивость напрямую определяет будущее страны.
Напомним, ранее социалисты выступили за удаленную работу для женщин. Партийцы внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Депутаты предложили дать беременным женщинам и матерям с детьми возможность перейти на удаленную работу по письменному запросу к работодателю. По их мнению, с учетом пенсионной реформы, когда многие бабушки и дедушки также работают, некоторым матерям сложно совмещать трудовую деятельность с заботой о детях.
14:13:14 14-02-2025
словосочетание "справедливая россия" - это какой-то дикий оксюморон
14:34:39 14-02-2025
Конечно рожать надо, как можно больше! Иначе скоро пенсионный возраст поднимут до 70, а то и 75
19:11:25 14-02-2025
Гость (14:34:39 14-02-2025) Конечно рожать надо, как можно больше! Иначе скоро пенсионны... и работать идти сразу
15:51:37 14-02-2025
Куда больше то рожать? И так мест в садах нет, в школах нет, классы переполнены. Врачей не хватает.
16:21:51 14-02-2025
Гость (15:51:37 14-02-2025) Куда больше то рожать? И так мест в садах нет, в школах нет,... так было несколько лет назад. сейчас ситуация кардинально изменилась. уже нет проблем с садиками, за исключением новых районов, где дома построили, а про социальную инфраструктуру забыли. в 2023-2024 годах рождаемость была рекордно низкой, за всю новейшую историю. Очень мало беременных и новорожденных детей. Поколение 90-х, которое сейчас в детородном возрасте, очень малочисленное, некому рожать. в лучшем случае, лет через 10 все изменится, когда начнут рожать те, кто сейчас переполнил школы. Если они захотят, конечно
13:46:26 15-02-2025
Гость (16:21:51 14-02-2025) так было несколько лет назад. сейчас ситуация кардинально из... Вы в каком городе живёте? Приезжайте к нам на гору. Здесь все условия.... Будете в садик на южный возить или на Челюскинцев. В школу тоже без проблем 2 остановки и ещё пешком и вам 48 школа , ну либо 86. Вы о чем? Бред полный
15:44:20 15-02-2025
Гость (13:46:26 15-02-2025) Вы в каком городе живёте? Приезжайте к нам на гору. Здесь вс... На горе две частных школы прекрасных, зачем вы куда-то там ввозите-то в дальнюю Даль?? На южном хорошую школу наверное нужно найти или ещё как-то
22:18:58 14-02-2025
Гость (15:51:37 14-02-2025) Куда больше то рожать? И так мест в садах нет, в школах нет,... вы гоните? садики закрыты из за нехватки детей многие!
15:45:08 15-02-2025
Гость (22:18:58 14-02-2025) вы гоните? садики закрыты из за нехватки детей многие! ... Только про Какой район вы пишете И какого города?