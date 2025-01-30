Без транспорта, света и медпомощи. Жители Суетского района рассказали депутату о проблемах

И попросили помощи в их решении

30 января 2025, 17:40, ИА Амител

Людмила Суслова и Юрий Майер / Фото: altai.spravedlivo.ru

24 января депутат АКЗС Людмила Суслова посетила четыре населенных пункта Суетского района: Александровку, Нижнюю Суетку, Верх-Суетку и Боронский. Вместе с юристом партии "Справедливая Россия – За правду" Юрием Майером она провела прием граждан. Жители пожаловались на нехватку транспорта, проблемы с медициной и электроснабжением.

Главной темой в Александровке стало автобусное сообщение. Люди недовольны редкими рейсами и отсутствием прямого маршрута в Барнаул. Раньше автобус ходил из Славгорода до краевого центра, но теперь его отменили. Добираться на такси, которое стоит от 800 до 1500 рублей в одну сторону, дорого. Также заявители указывают, что автобус в райцентр ходит всего раз в неделю, а в Верх-Суетку он приезжает уже после отправки нужной электрички.

Людмила Суслова отметила, что это распространенная проблема в селах, так как перевозчики отказываются от нерентабельных маршрутов.

"Жалобы поступают из многих районов. На выездных приемах люди рассказывают, что не могут ездить в аптеки, больницы, магазины, потому что либо автобусы не ходят вообще, либо ходят крайне редко", – уточнила депутат. Партия предлагает создать краевую программу субсидирования транспортных перевозок в небольших населенных пунктах.

Жители Александровки также рассказали, что не могут получить медпомощь в больнице Баевского района. Раньше они без проблем обращались к врачам и сдавали анализы в Баево, но теперь, по словам заявителей, им отказывают в помощи из-за прописки в другом муниципалитете.

А глава села рассказал о планах перевести часть местной дороги в федеральную собственность, что может улучшить ее состояние. Депутат пообещала выяснить, какие шаги необходимы для этого.

Жительница Нижней Суетки попросила Людмилу Суслову обратить внимание на проблему постоянных перепадов напряжения в электросети, которые могут привести к поломкам бытовой техники.

Еще одна жительница Нижней Суетки выразила беспокойство по поводу отсутствия участкового в селе. В случае необходимости приезжает полицейский из района, что, по мнению заявительницы, не обеспечивает должного уровня безопасности.

Людмила Суслова взяла все поднятые на встречах вопросы на контроль и готовит необходимые запросы.