На 2023 год целевые показатели чуть меньше

01 февраля 2023, 09:15, ИА Амител

Новостройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2022 году в Барнауле ввели 560 тыс. квадратных метров жилья, перевыполнив установленный план в 520 тыс. "квадратов". Эксперты предполагают, что существующих заделов хватит, чтобы и в 2023-м достичь установленных нормативов. Тем более что объём выданных разрешений на строительство растёт. Об этом говорили 31 января на собрании Союза строителей. Больше всего опасений у строителей вызывает сфера госстроек: стоимость возведения соцобъектов существенно выросла и продолжает увеличиваться.

Выйти в плюс

По итогу 2023 года в Барнауле должны ввести в эксплуатацию 510 тыс. квадратных метров жилья. Это чуть меньше, чем план на 2022-й год. В мэрии уверены, что эту цифру строители "штурмуют"."Мы считаем, что план будет выполнен, все основополагающие есть, особых угроз, рисков мы не видим. По индивидуальному жилищному строительству цифра ежегодно устойчивая, 80-120 тыс. "квадратов", – сообщил вице-мэр по строительству Андрей Фёдоров.

Он отметил, что многие строители опасаются, что в будущем город столкнётся с дефицитом новых квартир, так как объёмы незавершённого строительства снижаются. Но, заметил Фёдоров, сейчас наметилась положительная динамика.

"В 2022 году выдано больше разрешений на строительство, чем в 2021-м. Так, если в 2021 году застройщики получили 15 разрешений на 205 тыс. квадратных метров, то в 2022-м – 26 разрешений на 389 "квадратов", – сказал чиновник.

Кстати, в крае по итогам 2022 года введено 923 тыс. квадратных метров жилья. Это на 7% меньше показателей 2021 года (947 тыс. "квадратов"), сообщил председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. Интересно, что доля многоквартирного фонда в этом объёме составляет 453 тыс. "квадратов" – это на 21% меньше, чем в 2021 году. А вот в сфере частного домостроения зафиксирован бум: введено 470 тыс. "квадратов", что на 13% больше, чем годом ранее.

Долго и дорого

В сфере госстроек ситуация сложнее. Из-за того что Алтайский край относится к зоне семибалльной сейсмики, социальные объекты в регионе должны быть повышенной безопасности. Это отражается на стоимости строительства.

"Если раньше школа с оборудованием стоила 600-700 млн рублей, то сегодня с учётом инфляции на период строительства – 1,6-1,7 млрд рублей. Разница есть", – отметил Андрей Фёдоров.

Сейчас в городе продолжают возводить и школы, и детские сады. Несколько проектов отражены в плане на ближайшие годы.

"В этом году завершаем школу в Спутнике, завершаем пристройку во Власихе, начали строить школу в квартале 2011. Надеемся, что доведут финансирование и по большой школе в квартале 2033. Тогда мы объявим аукцион. Но пока вопрос остаётся открытым. В квартале 2033 детский сад ввели в эксплуатацию, сейчас строим в квартале 2038. Есть проект в квартале 2032, мы занимаемся документационной работой и доведением лимитов", – сказал вице-мэр.

В 2023 году на строительство социальных объектов в регионе намерены потратить 12,6 млрд рублей. Эта сумма заложена в Краевой адресной инвестиционной программе (КАИП).

Однако, отметили участники собрания, основной объём средств будет направлен на завершение уже возводимых зданий. Это крупные объекты, срок реализации которых составляет два-три года. Новых соцучреждений в программе заложено немного.