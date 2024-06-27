Без замечаний. Как строят дорогу за 250 млн рублей по улице 65 лет Победы в Барнауле

Подрядчик обустроил щебеночное основание под проезжую часть на участке дороги от улицы Сергея Семенова протяженностью 280 метров, а также проложил нижний и средний слой асфальтобетонного покрытия

27 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Дорога на улице 65 лет Победы / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Дорожники ведут разработку грунта под устройство тротуаров и парковок, а также устанавливают бортовой камень на улице 65 лет Победы, где с весны идет строительство дороги. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, 26 июня там прошло выездное совещание с участием замглавы города Андрея Курышина.

Подрядчик обустроил щебеночное основание под проезжую часть на участке дороги от улицы Сергея Семенова протяженностью 280 метров, а также проложил нижний и средний слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас ведется разработка грунта под тротуары и парковки, а также установка бортового камня. У строительного и технического контроля замечаний к проведенной работе нет, заявил координатор нацпроекта "Безопасные качественные дороги", депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Абалымов.

Напомним, что стоимость контракта превышает 250 млн рублей. Согласно проекту, здесь построят новую ливневку, четырехполосную дорогу, парковки и тротуары. На финальном этапе обустройства установят скамейки и урны, а также высадят деревья, посеют газон и оборудуют освещение.