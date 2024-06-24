На Алтае приступили к ремонту еще 10 км трассы Шипуново — Краснощеково — Курья

Работы проходят в Шипуновском районе

24 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Ремонт дороги Шипуново — Краснощеково — Курья / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае приступили к ремонту еще десяти километров дороги Шипуново – Краснощеково – Курья, сообщили в Минтрансе региона.

Работы ведутся в Шипуновском районе с 14-го по 24-й километр. Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия и отсыпают обочины. Затем здесь заменят барьерное ограждение, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Стоимость работ составит почти 217 млн рублей. Их выполняют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".