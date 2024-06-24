На Алтае приступили к ремонту еще 10 км трассы Шипуново — Краснощеково — Курья
Работы проходят в Шипуновском районе
24 июня 2024, 14:45, ИА Амител
В Алтайском крае приступили к ремонту еще десяти километров дороги Шипуново – Краснощеково – Курья, сообщили в Минтрансе региона.
Работы ведутся в Шипуновском районе с 14-го по 24-й километр. Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия и отсыпают обочины. Затем здесь заменят барьерное ограждение, установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Стоимость работ составит почти 217 млн рублей. Их выполняют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
"За время реализации нацпроекта асфальтовое покрытие трассы Шипуново – Краснощеково – Курья сделано на протяжении более 50 км. Только в 2022 году было отремонтировано два участка на территории Шипуновского и Краснощековского районов общей протяженностью более 15 км", – отметили в Минтрансе.
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