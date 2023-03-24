Безбожные улицы переименовали в российском городе

Решение приняли по просьбе Союза православных женщин

24 марта 2023, 10:35, ИА Амител

Улица 1-я Безбожная в Рязани / Фото: "Яндекс Карты"

В Рязани переименовали 1-ю и 2-ю Безбожную улицы в 1-й и 2-й Вокзальные проезды, пишет РИА Новости.

Такое решение приняли местные депутаты по просьбе Союза православных женщин.

По словам председателя топонимической комиссии города, переименование этих улиц и ранее предлагалось неоднократно. Они были названы Безбожными в 1935 году благодаря деятельности "так называемой организации "Союз воинствующих безбожников", которые настояли на том, чтобы увековечить их деятельность".