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Безбожные улицы переименовали в российском городе

Решение приняли по просьбе Союза православных женщин

24 марта 2023, 10:35, ИА Амител

Улица 1-я Безбожная в Рязани / Фото: "Яндекс Карты"
Улица 1-я Безбожная в Рязани / Фото: "Яндекс Карты"

В Рязани переименовали 1-ю и 2-ю Безбожную улицы в 1-й и 2-й Вокзальные проезды, пишет РИА Новости.

Такое решение приняли местные депутаты по просьбе Союза православных женщин.

По словам председателя топонимической комиссии города, переименование этих улиц и ранее предлагалось неоднократно. Они были названы Безбожными в 1935 году благодаря деятельности "так называемой организации "Союз воинствующих безбожников", которые настояли на том, чтобы увековечить их деятельность".

Комментарии 13

  • Мракобесы!!!
    24 марта, Гость   Ответить
  • А меня как атеиста это оскорбление чувств
    24 марта, Гость   Ответить
  • А меня как атеиста это оскорбление чувств ***** Вы сами поняли что написали? У вас речь не связанная. Если все атеисты такие как вы, то это плохо.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ха-ха, сам-то недалеко ушёл - несвязная речь, если что. Иди попроси у своих богов грамотности.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Прекратите оскорблять чувства ворующих!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Что дальше? Менять чужие фамилии по просьбе левых людей без согласия их носителей?)))
    24 марта, Гость   Ответить
  • несвязная речь, если что **** Я именно имел в виду, что речь у того комментатора не "несвязная", а логически "не связанная". Вам понятно? Человек пишет "как атеиста это оскорбление". Нет логической связи между началом мысли и ее окончанием. Я просто из благотворительности до вас доношу простые вещи. Но учитывая ваше "ха-ха" вряд-ли до вас дойдёт.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Человек может быть с телефона писал. Так что иди со своей благотворительностью к служителям культа. Они с радостью твои подношения примут и подскажут что думать и что делать. Потому как сам ты не знаешь.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Человек может быть с телефона писал. ***** А может скорее тот человек - затупан неграмотный?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, может быть и такое. А может быть , что и ты затупан. С ненулевой вероятностью.
    24 марта, Гость   Ответить
  • А когда в Алтайском крае села Елбанка и Новодраченино переименуют. Представьте как ребятам из этих сел в армии служить или не дай бог в тюрьму попасть. Ну уши же режет неблагозвучием.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ну что же Вы и село Стародраченино не указали? Стародраченино — село в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр Стародраченинского сельсовета. Видимо прежнего названия: Старо-Драченина было недостаточно. Так что стар и млад ........
    24 марта, Гость   Ответить
  • В Москве был Безбожный переулок, впадал он в проспект Мира, там дома элитные были в 80-х из желтого кирпича, цветы в подъезде, зеркала в лифте. Я пива перепил, а туалетов как всегда нет, зато ментов на улицах навалом при Андропове, вот и зашел в этот красивый лифт в красивом доме.
    24 марта, Гость   Ответить
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