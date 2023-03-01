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В Казахстане хотят избавиться от советских названий областей

К примеру, Павлодарскую область предложили переименовать в область Баянауыл

01 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Казахстане предложили переименовать некоторые области страны, у которых названия сохранились со времён СССР, пишет "МК".

"Глава Улытауской области на республиканской научно-практической конференции выступил с заявлением, предложив переименовать регионы, получившие свои названия в советское время", – отмечает издание.

По его словам, области нужно назвать в честь священных земель с тысячелетней историей.

В частности, необходимо переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Северо-Казахстанскую – в область Кызылжар, а Павлодарскую – в область Баянауыл.

Напомним, накануне Казахстан ликвидировал торговое представительство в России.

Комментарии 27

  • Анекдот "-Почему у казаха ноги косалапые? - Потаму что 70 лет на шее у русского сидел -А почему у русского ноги косолапые? -Потаму что козах тяжёлый был" (узбек рассказал)
    01 марта, Гость   Ответить
  • Началось баюнаул и т п.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ой знакомая дорожка. Кто то по ней уже прошёл кажется.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ленина не любят
    01 марта, Гость   Ответить
  • Они ещё хотят Алтаем назвать какую-то область. По ходу, потом начнут требовать передачи РА из РФ в Казахию.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Все эти братья нам всегда ненавидели.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Когда-то Восточный Казахстан назывался Рудным Алтаем. Так-что пусть возвращают историческое название. А вообще надо помнить про переданные в аренду земли. Аренда вроде давно закончилась...
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ага, хохлы тоже с этого начинали. Чужой пример дуракам не урок.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Назвав себя английским лордом * И разведя в степи огонь * Казах на завтрак жарил гордо * Беконь
    01 марта, Гость   Ответить
  • План действий выполняется как под копирку с украинского плана.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Предлагаю казахам не парится, а вернуть назад в Россию все области с советским названием. Попользовались и будет.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Вот американцы загнали индейцев в резервации и ничего. США правит миром. И никто вякнуть не смеет. А наши перед каждой обезьяной пресмыкаются. Хотели из них людей сделать, строили им , учили их. Ну и где благодарность? Одна ненависть. Если бы СССР не распался, мы бы и не узнали как они нас "любят". "...Перед кем ты, старый бес, Тут разводишь политес? Твой посол, я извиняюсь, Третий день как с пальмы слез!..." Нужно делать выводы...
    01 марта, Гость   Ответить
  • украина 2.0 ?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Имеют право. Это их страна, их история..
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ой знакомая дорожка. Кто то по ней уже прошёл кажется.=====Во-во..дорожка в никуда называется. А как что случается у них внутри страны...Ой Россия помогите!!!
    01 марта, Гость   Ответить
  • Грустно....но пускай все подарку России вернёт и с Богом, хватит уже сопли вытирать, ничему их история не учит....
    01 марта, Гость   Ответить
  • Плохо, что все это вокруг России происходит, а не за тридевять земель. Иностранцы приняли решение - Войне быть, НО не на нашей земле. А нам вот не удалось. Полыхает все "братское" зарубежье. А то что произошло у них год назад - тестпробник, исследование населения на посторонний вброс. Отреагировали хорошо, Можно дальше поджигать.
    01 марта, Гость   Ответить
  • А я читал что 80 лет назад такой национальности не было... И город Алма-Ата русские основали
    01 марта, Гость   Ответить
  • Вот-вот, и национальности не было, и страны тоже :( Была одна большая степь с киргизами. Тысячелетняя история, обхохочешься...
    01 марта, Гость   Ответить
  • "Имеют право. Это их страна, их история.." ---- Гость, как раз переименования - это отказ от своей истории.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Басмачи, что с них взять. Вторая окраина.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Подаренные им области отозвать обратно, т.к. они были им переданы с нарушением законов российской федерации.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гость, как раз переименования - это отказ от своей истории.---- а проспект имени Ленина всегда так назывался? Всё меняется в угоду политическому курсу. И динамика такая, что бывшие соц. республики берут курс на пиндостан. Батька кони двинет - и Белоруссия пойдет. А вот почему так происходит - вопрос к нашим дипломатам. Где-то недорабатывают, где пиндосы работают хорошо.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Алматы (Алма-Ата), основан российским правительством в 1854 году как военное укрепление, ставшее позже казачьей станицей. Где тут древние казахи- непонятно.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Если люди сами себя не уважают, никто их уважать не будет. В самой России русофобы у власти, что вы хотите от окружающих?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Какая ещё тысячелетняя история у разрозненных кочевых племён, не оставивших свидетельств развитого общества, культуры, письменности?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Какая еще тысячелетняя история-----ну если вам забыли довести ,то это не значит что она не существовала
    02 марта, Гость   Ответить
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