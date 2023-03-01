В Казахстане хотят избавиться от советских названий областей
К примеру, Павлодарскую область предложили переименовать в область Баянауыл
01 марта 2023, 15:00, ИА Амител
В Казахстане предложили переименовать некоторые области страны, у которых названия сохранились со времён СССР, пишет "МК".
"Глава Улытауской области на республиканской научно-практической конференции выступил с заявлением, предложив переименовать регионы, получившие свои названия в советское время", – отмечает издание.
По его словам, области нужно назвать в честь священных земель с тысячелетней историей.
В частности, необходимо переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Северо-Казахстанскую – в область Кызылжар, а Павлодарскую – в область Баянауыл.
Напомним, накануне Казахстан ликвидировал торговое представительство в России.
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