В Казахстане хотят избавиться от советских названий областей

К примеру, Павлодарскую область предложили переименовать в область Баянауыл

01 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Казахстане предложили переименовать некоторые области страны, у которых названия сохранились со времён СССР, пишет "МК".

"Глава Улытауской области на республиканской научно-практической конференции выступил с заявлением, предложив переименовать регионы, получившие свои названия в советское время", – отмечает издание.

По его словам, области нужно назвать в честь священных земель с тысячелетней историей.

В частности, необходимо переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Северо-Казахстанскую – в область Кызылжар, а Павлодарскую – в область Баянауыл.

Напомним, накануне Казахстан ликвидировал торговое представительство в России.