Бездетная россиянка заявила о похищении ребенка, чтобы побыстрее найти свою собачку
Женщина рассказала, что испугалась за питомца и поэтому выдумала историю с ребенком
29 ноября 2023, 12:40, ИА Амител
В Магаданской области женщина заявила в полицию, что таксист увез ее ребенка, собаку породы чихуахуа и документы, сообщает региональное МВД.
"На поиск транспортного средства незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен", – рассказали в ведомстве.
Таксист пояснил, что с утра возил нетрезвую женщину и ее собаку по городу. Возле одного из супермаркетов, воспользовавшись его телефоном, она позвонила родственнику и сказала, что уже скоро вернется домой.
Женщина пошла в супермаркет за покупками, оставив в машине собачку и сумку, и пропала. После этого таксист позвонил родственнику пассажирки и сообщил, что готов привезти чихуахуа и вещи.
"Женщина рассказала, что испугалась за собаку. Чтобы ускорить процесс розыска, умышленно заявила о нахождении в такси ребенка, которого на самом деле у нее нет", – отметили в МВД.
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