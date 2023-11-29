Бездетная россиянка заявила о похищении ребенка, чтобы побыстрее найти свою собачку

Женщина рассказала, что испугалась за питомца и поэтому выдумала историю с ребенком

29 ноября 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Магаданской области женщина заявила в полицию, что таксист увез ее ребенка, собаку породы чихуахуа и документы, сообщает региональное МВД.

"На поиск транспортного средства незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен", – рассказали в ведомстве.

Таксист пояснил, что с утра возил нетрезвую женщину и ее собаку по городу. Возле одного из супермаркетов, воспользовавшись его телефоном, она позвонила родственнику и сказала, что уже скоро вернется домой.

Женщина пошла в супермаркет за покупками, оставив в машине собачку и сумку, и пропала. После этого таксист позвонил родственнику пассажирки и сообщил, что готов привезти чихуахуа и вещи.