НОВОСТИПроисшествия

Бездетная россиянка заявила о похищении ребенка, чтобы побыстрее найти свою собачку

Женщина рассказала, что испугалась за питомца и поэтому выдумала историю с ребенком

29 ноября 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Магаданской области женщина заявила в полицию, что таксист увез ее ребенка, собаку породы чихуахуа и документы, сообщает региональное МВД.

"На поиск транспортного средства незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен", – рассказали в ведомстве.

Таксист пояснил, что с утра возил нетрезвую женщину и ее собаку по городу. Возле одного из супермаркетов, воспользовавшись его телефоном, она позвонила родственнику и сказала, что уже скоро вернется домой.

Женщина пошла в супермаркет за покупками, оставив в машине собачку и сумку, и пропала. После этого таксист позвонил родственнику пассажирки и сообщил, что готов привезти чихуахуа и вещи.

"Женщина рассказала, что испугалась за собаку. Чтобы ускорить процесс розыска, умышленно заявила о нахождении в такси ребенка, которого на самом деле у нее нет", – отметили в МВД.

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НОВОСТИОбщество
забавные истории мужчины и женщины

Комментарии 4

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Гость

12:54:02 29-11-2023

Штраф за ложный звонок? Моральный ущерб водителю?

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Гость

14:08:51 29-11-2023

Совсем уже с этими собаками рехнулись

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Гость

14:17:12 29-11-2023

Шофера успели попытать насчет ребенка и документов?

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Гость

14:44:39 29-11-2023

Может и хорошо что такая дура нарожать не сможет?

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