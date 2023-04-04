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Бездомная собака напала на 11-летнюю девочку в Барнауле

Ребёнок шёл на тренировку в школу, когда на него набросилось большое животное

04 апреля 2023, 13:47, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 3 апреля в районе школы № 37 в Барнауле на 11-летнюю девочку напала бродячая собака. Как рассказала её мать в паблике "Инцидент Барнаул", животное укусило ребёнка за руку. 

По её словам, девочка шла на тренировку с аллеи на улице Георгия Исакова и не дошла до школы буквально 300 метров, когда на неё напала собака. Девочка от испуга практически ничего не помнит.

"Как она от неё отбилась, я не могу себе представить. У нас у всех шок, хорошо ещё не за лицо укусил, а за руку. Мне позвонил тренер и сказал, что ребёнок весь в слезах пришёл. Ездили в травмпункт, сделали прививку, теперь ещё пять нужно, найти собаку нереально", – добавила она.

Женщина отметила, что сегодня они будут писать заявление в полицию по данной ситуации.

Комментарии 19

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Гость

14:03:10 04-04-2023

У нас весь город а бродячих собаках, начиная от Нагорного парка и заканчивая жилыми массивами. Вот администрации города до этого нет дела. Как обычно ждут, пока бездомные собаки кого-нибудь не изувечат и Бастрыкин не возьмет расследование дела под свой контроль.

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Гость

14:19:15 04-04-2023

Чиновникам все равно скорее всего - его то не укусят Письма ваши скорее всего просто перенаправят в местную администрацию, где ими с высокой вероятностью судьба - забвение а что делать тогда - брать крысиный яд, колбасу, лески для закидушек милиметровки, арматуру пятерку, на себя - рыбацкие сапоги толстые , фуфайки ватные, и выходить на отлов псин. Никто кроме нас. Сами себя защитим. А, да - маски очки и балаклавы - тоже не забыть чтобы зоошиза потом претензиями не мордовала.

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Гость

14:32:22 04-04-2023

Еще бы некоторые "жители" города перестали бы кидать домашний пищевой мусор мимо баков или в урны возле подъездов, то и собаки бы меньше прикармливались.

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Гость

14:41:53 04-04-2023

Ну, и где Вы защитники животных?! Наверное злая девочка дразнила ласковую собачку? Отлавливать пора уже эти бездомных собак и отдавать на содержание каждому защитнику в обязательном порядке! А потом проверить.

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Гость

14:55:52 04-04-2023

Где филы со словами:"девочка сама напала!"?

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Гость

15:13:25 04-04-2023

И ведь власть доведёт до того,что люди начнут истреблять бродячих совсем не гуманно!

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Гость

15:16:46 04-04-2023

охотников надо вызывать чтобы порешили псовую проблему ну и скинуться им на патроны

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Гость

15:17:30 04-04-2023

Где филы со словами:"девочка сама напала!"?---- ну так по тексту статьи - она ж не помнит ничего! Странно, 11 лет вроде. Иду из магазина. Напротив мальчишка из школы топает, лет 9-10. Сзади к нему бежит собака ничья. Я испугалась за пацана, начала собаку к себе звать. А он оглянулся, остановился, погладил ее и пошел дальше! А ведь могла бы и укусить! Или нет?..)

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Гость

15:27:25 04-04-2023

арматуру пятерку," Слабовата будет.Лучше десятку.

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Гость

15:29:09 04-04-2023

люди начнут истреблять бродячих совсем не гуманно!---- Нет, люди - не начнут.

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Гость

15:50:28 04-04-2023

Надо проверить собаку на бешенство, а такой анализ делается только из мозга, путём отрезания головы. Нужно искать собаку.

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Гость

15:57:52 04-04-2023

Депутаты заняты запретами и наказаниями, проблемы людей это не интересно им.

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Гость

16:15:07 04-04-2023

Надо проверить собаку на бешенство, а такой анализ делается только из мозга, путём отрезания головы.------------- Сочувствую-выздоравливайте.

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Гость

16:15:43 04-04-2023

Гость, а будете потом защищать этих охотников когда на них все обрушатся - "гуманитарии" и от властей и псевдолюбителизащитники живонтых (как же я хочу всегда чтобы на месте покусанных оказались именно эти "защитнички )любители"!!! ?

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Гость

16:17:38 04-04-2023

Власть имущие , ну скольких ещё детей и не только должны разорвать эти твари бездомные , чтобы вы приняли меры для защиты граждан(свой электорат между прочим) от этого ?!!

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Гость

18:50:13 04-04-2023

Хватит нагнетать панику, никого еще не разорвали бродячие собаки, в основном домашние набрасываются. И огромное количество собак на самовыгуле, а хозяева не несут никакой ответственности. Вот с ними и нужно властям работать. Пора разрешение вводить на владение животными, как в других странах. И да, люди не начнут убивать, этим они и отличаются от нелюдей.

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Гость

18:50:18 04-04-2023

Только отстрелы помогут.

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Гость

21:39:09 04-04-2023

И да, люди не начнут убивать, этим они и отличаются от нелюдей.,----Курица, ты появилась на свет, благодаря тому, что твои предки животных убивали. Откуда такой инфантилизм у современных тёток. Рука/лицо.

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Гость

06:28:47 05-04-2023

И да, люди не начнут убивать, этим они и отличаются от нелюдей.--- Люди всю свою историю убивают животных. Для еды, для спортивного азарта, для безопасности. Вот последний вариант и будет применён. А нелюди - это зоошиза, которая мешает людям работать.

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