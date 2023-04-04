Бездомная собака напала на 11-летнюю девочку в Барнауле

Ребёнок шёл на тренировку в школу, когда на него набросилось большое животное

04 апреля 2023, 13:47, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 3 апреля в районе школы № 37 в Барнауле на 11-летнюю девочку напала бродячая собака. Как рассказала её мать в паблике "Инцидент Барнаул", животное укусило ребёнка за руку.

По её словам, девочка шла на тренировку с аллеи на улице Георгия Исакова и не дошла до школы буквально 300 метров, когда на неё напала собака. Девочка от испуга практически ничего не помнит.

"Как она от неё отбилась, я не могу себе представить. У нас у всех шок, хорошо ещё не за лицо укусил, а за руку. Мне позвонил тренер и сказал, что ребёнок весь в слезах пришёл. Ездили в травмпункт, сделали прививку, теперь ещё пять нужно, найти собаку нереально", – добавила она.

Женщина отметила, что сегодня они будут писать заявление в полицию по данной ситуации.