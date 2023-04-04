Мальчик, семья которого погибла по пути на Алтай, спустя месяц начал приходить в себя
Впереди – длинный период реабилитации
04 апреля 2023, 12:18, ИА Амител
Пятилетний мальчик, семья которого почти месяц назад погибла в аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области, начал приходить в себя, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, ДТП произошло вечером 9 марта на трассе Новосибирск – Барнаул. Водитель автомобиля Honda Civic допустил столкновение с рейсовым автобусом, ехавшим из Славгорода. 35-летний водитель иномарки и трёхлетний мальчик скончались на месте, 30-летняя женщина умерла в больнице через несколько дней, выжил только пятилетний мальчик.
Состояние ребёнка оценивалось как тяжёлое – переломы и черепно-мозговая травма. Его родные рассказали, что он уже начал реагировать глазами на передвижения и узнавать близких.
"Он узнал бабушку – маму его мамы, она круглые сутки находится с ним в больнице, узнал дедушку по видеосвязи. Он улыбается и плачет, показывает эмоции, это уже огромный шаг. Ножки ещё в гипсе, но самочувствие понемногу улучшается. Впереди – длинный период реабилитации", – отметили родственники ребёнка.
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