Мальчик, семья которого погибла по пути на Алтай, спустя месяц начал приходить в себя

Впереди – длинный период реабилитации

04 апреля 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: ГУ МВД НСО

Пятилетний мальчик, семья которого почти месяц назад погибла в аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области, начал приходить в себя, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, ДТП произошло вечером 9 марта на трассе Новосибирск – Барнаул. Водитель автомобиля Honda Civic допустил столкновение с рейсовым автобусом, ехавшим из Славгорода. 35-летний водитель иномарки и трёхлетний мальчик скончались на месте, 30-летняя женщина умерла в больнице через несколько дней, выжил только пятилетний мальчик.

Состояние ребёнка оценивалось как тяжёлое – переломы и черепно-мозговая травма. Его родные рассказали, что он уже начал реагировать глазами на передвижения и узнавать близких.