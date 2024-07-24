Бездомного котенка спасли при помощи погрузчика в барнаульском парке "Изумрудный"
Рыжего котенка приютили на время, сейчас для него ищут хозяина
24 июля 2024, 14:30, ИА Амител
Котенок на дереве / Фото: t.me/park_izumrudnyi
В парке "Изумрудный" прошла целая спецоперация по спасению бездомного котенка, который забрался на дерево и не мог слезть, сообщает администрация зоны отдыха в своем Telegram-канале.
"Как он там оказался – непонятно. К счастью, все закончилось хорошо", – говорится в сообщении.
Рыжего котенка приютили на время, сейчас для него ищут хозяина. В сообщении указаны контакты, по которым можно уточнить все детали и забрать котика.
14:43:53 24-07-2024
молодцы
21:10:13 24-07-2024
У нас в доме тоже операция по спасению и пристройству сегодня произошла. Какая-то @@@ привязала ночью щенка в подъезде. Ни воды, ни еды не оставила. Пока взяла к себе. Завтра обещали забрать, отвезу.
09:48:33 25-07-2024
Глупая затея снимать котов с деревьев.
Они обязательно слезут.
Рыбок из речки не пробовали спасать?
Обожаю осетров спасать.
09:56:32 25-07-2024
Олег (09:48:33 25-07-2024) Глупая затея снимать котов с деревьев.Они обязательно сл... ]Нет, не глупая. Тоже так, как Вы, думал, что слезут. Нифига подобного. Чтобы кот умел слезть с дерева, его в детстве мама должна научить, это есть факт. На второй-третий день сидения на ветке от обезвоживания и от голода теряют координацию и падают. Хорошо, если на мягкое, но часто гибнут. А бывает, зимой отмораживают уши, лапы и гибнут от гангрены. Так что снимать с деревьев котов надо.