Бездомного котенка спасли при помощи погрузчика в барнаульском парке "Изумрудный"

Рыжего котенка приютили на время, сейчас для него ищут хозяина

24 июля 2024, 14:30, ИА Амител

Котенок на дереве / Фото: t.me/park_izumrudnyi

В парке "Изумрудный" прошла целая спецоперация по спасению бездомного котенка, который забрался на дерево и не мог слезть, сообщает администрация зоны отдыха в своем Telegram-канале.

"Как он там оказался – непонятно. К счастью, все закончилось хорошо", – говорится в сообщении.

Рыжего котенка приютили на время, сейчас для него ищут хозяина. В сообщении указаны контакты, по которым можно уточнить все детали и забрать котика.