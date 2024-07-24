НОВОСТИОбщество

Бездомного котенка спасли при помощи погрузчика в барнаульском парке "Изумрудный"

Рыжего котенка приютили на время, сейчас для него ищут хозяина

24 июля 2024, 14:30, ИА Амител

Котенок на дереве / Фото: t.me/park_izumrudnyi
Котенок на дереве / Фото: t.me/park_izumrudnyi

В парке "Изумрудный" прошла целая спецоперация по спасению бездомного котенка, который забрался на дерево и не мог слезть, сообщает администрация зоны отдыха в своем Telegram-канале.

"Как он там оказался – непонятно. К счастью, все закончилось хорошо", – говорится в сообщении.

Рыжего котенка приютили на время, сейчас для него ищут хозяина. В сообщении указаны контакты, по которым можно уточнить все детали и забрать котика.

Фото: t.me/katun24new

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НОВОСТИОбщество
Парк "Изумрудный" питомцы

Комментарии 4

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Гость

14:43:53 24-07-2024

молодцы

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Светлана

21:10:13 24-07-2024

У нас в доме тоже операция по спасению и пристройству сегодня произошла. Какая-то @@@ привязала ночью щенка в подъезде. Ни воды, ни еды не оставила. Пока взяла к себе. Завтра обещали забрать, отвезу.

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Олег

09:48:33 25-07-2024

Глупая затея снимать котов с деревьев.
Они обязательно слезут.
Рыбок из речки не пробовали спасать?
Обожаю осетров спасать.

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Гость

09:56:32 25-07-2024

Олег (09:48:33 25-07-2024) Глупая затея снимать котов с деревьев.Они обязательно сл... ]Нет, не глупая. Тоже так, как Вы, думал, что слезут. Нифига подобного. Чтобы кот умел слезть с дерева, его в детстве мама должна научить, это есть факт. На второй-третий день сидения на ветке от обезвоживания и от голода теряют координацию и падают. Хорошо, если на мягкое, но часто гибнут. А бывает, зимой отмораживают уши, лапы и гибнут от гангрены. Так что снимать с деревьев котов надо.

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