Бездомных собак будут кормить красной рыбой в российском регионе

Авторы инициативы уверены, что это позволит снизить затраты на хранение конфиската

08 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бездомных собак на Камчатке начнут кормить конфискованной красной рыбой. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе парламента региона рассказали о том, что законопроект из Государственной Думы направили на согласование во все регионы России.

Авторы инициативы предлагают безвозмездно передавать конфискованную красную рыбу в питомники, где содержатся бездомные животные. Они уверены в том, что реализация проекта позволит снизить затраты на хранение конфиската.

Рыбу, которая будет способна выжить в естественной среде обитания, продолжат отпускать.