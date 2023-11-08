Бездомных собак будут кормить красной рыбой в российском регионе
Авторы инициативы уверены, что это позволит снизить затраты на хранение конфиската
08 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бездомных собак на Камчатке начнут кормить конфискованной красной рыбой. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе парламента региона рассказали о том, что законопроект из Государственной Думы направили на согласование во все регионы России.
Авторы инициативы предлагают безвозмездно передавать конфискованную красную рыбу в питомники, где содержатся бездомные животные. Они уверены в том, что реализация проекта позволит снизить затраты на хранение конфиската.
Рыбу, которая будет способна выжить в естественной среде обитания, продолжат отпускать.
09:08:41 08-11-2023
пенсионеры России позавидовали собакам Камчатки)
09:16:50 08-11-2023
Знаете, я и сам своего рода собака сутулая.
09:18:09 08-11-2023
не пенсионер... как стать бездомной собакой на камчатке?
09:24:23 08-11-2023
Гость (09:18:09 08-11-2023) не пенсионер... как стать бездомной собакой на камчатке?... Все завещаешь тут государству, берешь чумадан и шлепаешь пешком на камчатку. Пока идешь проголодаешься)))
09:25:02 08-11-2023
Рыбу не очень люблю, подожду альтернативу с мраморной говядиной)
09:42:04 08-11-2023
Дожили собаки будут лучше питаться чем пенсионеры, вот это государство, обалдеть!
09:42:22 08-11-2023
Игда подхожу к витрине где рыба - собаки жрать не будут. Год уже, как не одного рыбьего хвоста не брал.
10:35:03 08-11-2023
Гость (09:42:22 08-11-2023) Игда подхожу к витрине где рыба - собаки жрать не будут. Год... А Вы как я, не ходите в одну известную сеть, а покупайте рыбу на оптовке...
19:26:58 08-11-2023
Гость (09:42:22 08-11-2023) Игда подхожу к витрине где рыба - собаки жрать не будут. Год... а зачем вы в Мра рыбу смотрите? (хотя там бывает отличная горбуша, но редко). покупайте рабу на оптовках, там большой выбор и свежесть гарантированы. в Метро еще хорошая рыба.
09:45:57 08-11-2023
И находятся же такие, кто этому верит🙄
10:27:49 08-11-2023
Гость (09:45:57 08-11-2023) И находятся же такие, кто этому верит🙄... вы утверждаете что агентство ТАСС занимается распространением фейковой информации ?
09:53:23 08-11-2023
Пропади всё пропадом
10:37:14 08-11-2023
Это в порядке эксперимента на 2 года предлагают потестить. Сейчас по закону о рыболовстве, конфискованные у браконьеров ресурсы должны быть возвращены в море (если рыба живая), либо уничтожены (если есть признаки испорченности). Предлагают не уничтожать, а хотя бы собак кормить. Почему не для людей - потому что никто не даст гарантии, что людям после этой рыбы не сплохеет. Ее никто не проверяет же на безвредность. А собакам в приютах зайдет.
10:37:22 08-11-2023
Это говорит о том , как народные избранники любят свой народ!!!
11:04:13 08-11-2023
Хорошо, что не красной икрой. А то там жёлтая соль голимая.
11:08:27 08-11-2023
Гость (11:04:13 08-11-2023) Хорошо, что не красной икрой. А то там жёлтая соль голимая.... Красной икрой кормят свежей без засолки.
11:27:53 08-11-2023
Почему не для людей - потому что никто не даст гарантии, что людям после этой рыбы не сплохеет----- да тут многим от одной новости о красной рыбе для собак уже сплохело😁
12:59:23 08-11-2023
Почему не для людей - потому что никто не даст гарантии, что людям после этой рыбы не сплохеет---- а кто даст гарантию, что после рыбы из известной сети людям не сплохеет?
13:06:52 08-11-2023
Ага а в магазинах людских прям все съедобное.
13:16:07 08-11-2023
Охренеть. Слов нет. Ну хоть собакам, а то могли ведь бульдозерами давить. Вообще, конечно, похоже на провокацию. Или цинизм.
13:39:43 08-11-2023
Я рада за собак и кошек, лучше чем закатать Они и так бомжики, пусть лакомятся
18:21:25 08-11-2023
Так собак там и кормили всегда рыбой, правда гольцом!