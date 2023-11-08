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Бездомных собак будут кормить красной рыбой в российском регионе

Авторы инициативы уверены, что это позволит снизить затраты на хранение конфиската

08 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бездомных собак на Камчатке начнут кормить конфискованной красной рыбой. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе парламента региона рассказали о том, что законопроект из Государственной Думы направили на согласование во все регионы России.

Авторы инициативы предлагают безвозмездно передавать конфискованную красную рыбу в питомники, где содержатся бездомные животные. Они уверены в том, что реализация проекта позволит снизить затраты на хранение конфиската. 

Рыбу, которая будет способна выжить в естественной среде обитания, продолжат отпускать.

Законопроекты Собаки

Комментарии 22

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горожанка

09:08:41 08-11-2023

пенсионеры России позавидовали собакам Камчатки)

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Гость

09:16:50 08-11-2023

Знаете, я и сам своего рода собака сутулая.

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Гость

09:18:09 08-11-2023

не пенсионер... как стать бездомной собакой на камчатке?

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Гость

09:24:23 08-11-2023

Гость (09:18:09 08-11-2023) не пенсионер... как стать бездомной собакой на камчатке?... Все завещаешь тут государству, берешь чумадан и шлепаешь пешком на камчатку. Пока идешь проголодаешься)))

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Гость

09:25:02 08-11-2023

Рыбу не очень люблю, подожду альтернативу с мраморной говядиной)

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Маша

09:42:04 08-11-2023

Дожили собаки будут лучше питаться чем пенсионеры, вот это государство, обалдеть!

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Гость

09:42:22 08-11-2023

Игда подхожу к витрине где рыба - собаки жрать не будут. Год уже, как не одного рыбьего хвоста не брал.

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Гость

10:35:03 08-11-2023

Гость (09:42:22 08-11-2023) Игда подхожу к витрине где рыба - собаки жрать не будут. Год... А Вы как я, не ходите в одну известную сеть, а покупайте рыбу на оптовке...

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Элен без ребят

19:26:58 08-11-2023

Гость (09:42:22 08-11-2023) Игда подхожу к витрине где рыба - собаки жрать не будут. Год... а зачем вы в Мра рыбу смотрите? (хотя там бывает отличная горбуша, но редко). покупайте рабу на оптовках, там большой выбор и свежесть гарантированы. в Метро еще хорошая рыба.

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Гость

09:45:57 08-11-2023

И находятся же такие, кто этому верит🙄

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гость

10:27:49 08-11-2023

Гость (09:45:57 08-11-2023) И находятся же такие, кто этому верит🙄... вы утверждаете что агентство ТАСС занимается распространением фейковой информации ?

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...

09:53:23 08-11-2023

Пропади всё пропадом

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Гость

10:37:14 08-11-2023

Это в порядке эксперимента на 2 года предлагают потестить. Сейчас по закону о рыболовстве, конфискованные у браконьеров ресурсы должны быть возвращены в море (если рыба живая), либо уничтожены (если есть признаки испорченности). Предлагают не уничтожать, а хотя бы собак кормить. Почему не для людей - потому что никто не даст гарантии, что людям после этой рыбы не сплохеет. Ее никто не проверяет же на безвредность. А собакам в приютах зайдет.

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Сергей

10:37:22 08-11-2023

Это говорит о том , как народные избранники любят свой народ!!!

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Гость

11:04:13 08-11-2023

Хорошо, что не красной икрой. А то там жёлтая соль голимая.

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Гость

11:08:27 08-11-2023

Гость (11:04:13 08-11-2023) Хорошо, что не красной икрой. А то там жёлтая соль голимая.... Красной икрой кормят свежей без засолки.

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Гость

11:27:53 08-11-2023

Почему не для людей - потому что никто не даст гарантии, что людям после этой рыбы не сплохеет----- да тут многим от одной новости о красной рыбе для собак уже сплохело😁

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Гость

12:59:23 08-11-2023

Почему не для людей - потому что никто не даст гарантии, что людям после этой рыбы не сплохеет---- а кто даст гарантию, что после рыбы из известной сети людям не сплохеет?

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Гость

13:06:52 08-11-2023

Ага а в магазинах людских прям все съедобное.

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Гость

13:16:07 08-11-2023

Охренеть. Слов нет. Ну хоть собакам, а то могли ведь бульдозерами давить. Вообще, конечно, похоже на провокацию. Или цинизм.

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Тая

13:39:43 08-11-2023

Я рада за собак и кошек, лучше чем закатать Они и так бомжики, пусть лакомятся

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Константин

18:21:25 08-11-2023

Так собак там и кормили всегда рыбой, правда гольцом!

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