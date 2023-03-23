Сын губернатора Красноярского края сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Задержанный нарушил условия содержания под домашним арестом на съёмной квартире в Милане

23 марта 2023, 22:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский предприниматель Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Как сообщает ТАСС, агентство ASSA утверждает, что правоохранители заняты его розыском.

Задержанный нарушил условия содержания под домашним арестом на съёмной квартире в Милане, самовольно сняв электронный браслет контроля местонахождения.

Напомним, что 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Как сообщал один из его адвокатов, экстрадиция была одобрена по двум из четырёх пунктов обвинения. Сейчас ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде Италии. Усс был задержан 17 октября прошлого года в аэропорту Милана Мальпенса.

Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия потребовала его выдачи.