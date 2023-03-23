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Сын губернатора Красноярского края сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Задержанный нарушил условия содержания под домашним арестом на съёмной квартире в Милане

23 марта 2023, 22:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский предприниматель Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Как сообщает ТАСС, агентство ASSA утверждает, что правоохранители заняты его розыском.

Задержанный нарушил условия содержания под домашним арестом на съёмной квартире в Милане, самовольно сняв электронный браслет контроля местонахождения.

Напомним, что 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Как сообщал один из его адвокатов, экстрадиция была одобрена по двум из четырёх пунктов обвинения. Сейчас ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде Италии. Усс был задержан 17 октября прошлого года в аэропорту Милана Мальпенса.

Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия потребовала его выдачи.

Комментарии 6

  • хорошо жить не запретишь) а в европе можно. правильно сделали- ибо все детки губеров, мэров, и госкорпариций почему то отсиживаются на западе. предатели? ведь до сих пор там. а какого обычным людям? наши братья и сыны, дяди, отцы и внуки гибнут на СВО.. а детки наших чиновников прЧутся на западе))
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, во многом с Вами согласен.Но если конкретно говорить конкретно об Артёме Уссе,то мы ведь не знаем причин его нахождения там,как не знали про многих, а оказывалось, что они выполняли спецзадания.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Уклонение от санкций,которые недавно ввели,опираясь на какие законы?На зоне паханы тоже вводят "санкции",прогоны шлют...Не,в натуре.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Если не смог воспитать сына, то как он может управлять целым регионом-НИКАК, все, в отставку.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вот истинное лицо патриота
    24 марта, Гость   Ответить
  • дети чиновников за границей на западе выполняют специальные задания для нашего государства.
    24 марта, Гость   Ответить
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