Безопасные покупки онлайн. Эксперты дали десять советов для шопинга в интернете

Оплата, доставка, безопасность: гайд по онлайн-покупкам

28 февраля 2025, 15:30, ИА Амител

Интернет. Ноутбук / Фото: amic.ru

Уж сколько раз твердили миру, что нужно беречь свои персональные данные в интернете не меньше, чем паспорт. Особенно сейчас, когда очень многие товары мы покупаем онлайн, ведь часто для их оплаты требуется вводить и данные карты, и другие сведения. Однако, как показал опрос на amic.ru, не все знают, как правильно покупать на онлайн-платформах. Но для того мы и проводили его, чтобы снова напомнить простые, но важные правила. А за советами обратились к экспертам "Авито". Они рассказали, что нужно делать обязательно, а что категорически не рекомендуется, чтобы вас не обманули.

У вас товар – у нас купец

Первый совет – не регистрируйтесь на сомнительных сайтах, выбирайте знакомые интернет-платформы. Крупные компании внедряют инструменты защиты сделок и стремятся максимально обезопасить своих пользователей.

"Сейчас активно используется искусственный интеллект или, точнее, – машинное обучение. Алгоритмы анализируют поведение пользователей для выявления нарушений правил площадки. Например, если кто-то попытается скинуть подозрительную ссылку во встроенном мессенджере или запросит данные карты, алгоритмы это "увидят" и предупредят пользователей. А еще алгоритмы проверяют действия пользователей на предмет отклонения от безопасного сценария. Например, система может определить признаки взлома или возможного нарушения правил и отправить профиль на дополнительную проверку", – пояснили в компании.

Итак, зашли на площадку, нашли товар, готовы купить. Но как быть уверенным, что вам его отправят и отправят именно то, что нужно. Обязательно посмотрите профиль продавца.

На вопрос "Изучаете ли вы информацию о продавце перед покупкой?" большинство (76%) читателей amic.ru ответили, что внимательно изучают отзывы и обращают внимание на рейтинг продавца. Лишь по 5% респондентов сказали, что либо не знают, где это смотреть, либо что им такая информация просто не важна, главное – товар хороший.

Эксперты советуют: посмотрите рейтинг и историю сделок, почитайте отзывы других покупателей. Чем выше рейтинг и меньше плохих отзывов, тем лучше.

Дополнительным фактором доверия могут стать так называемые цифровые бейджи, которые есть на некоторых платформах. Например, значки типа "Реквизиты проверены" или "Документы проверены" говорят о том, что за профилем стоит реальный человек или компания. А значок "Надежный продавец" – о высоком уровне сервиса.

Ты туда не ходи

Если возникли вопросы по товару, смело задавайте их, на любой платформе есть возможность обратной связи с продавцом. Не стесняйтесь спрашивать: честный, надежный и работающий вдолгую продавец заинтересован, чтобы быстро и качественно вам ответить.

Но если вы написали ему на самой онлайн-площадке, а он предлагает продолжить общение в другом мессенджере, это должно насторожить. Кстати, около 20% респондентов готовы спокойно перейти в сторонние каналы коммуникации. Но половина опрошенных уверена: общение должно происходить именно на онлайн-платформе, где нашли нужный товар. Об этом же говорят и эксперты "Авито":

"Общение с продавцом следует вести только внутри защищенной платформы и не переходить в сторонние каналы коммуникации. Проверенные платформы имеют опции блокировки фишинговых ссылок и предупреждают о потенциально небезопасных действиях. Например, если пользователь попробует поделиться персональными данными или перейти в другой канал общения".

И, конечно, не стоит "вестись" на слишком низкую цену. Если продавец отдает товар дешевле, чем все остальные на этой или других площадках, это как минимум повод насторожиться. Не обязательно, что это обман, но лучше задать уточняющие вопросы.

Усы, лапы, хвост – вот мои документы

А еще мы спросили у читателей, какие данные опасно передавать продавцу или кому-либо. И большинство (92%) выбрали ответ, где указаны почти все ценные сведения: СМС-код, фото и номер банковской карты, данные паспорта.

"Не рекомендуется передавать свои персональные данные незнакомым лицам. Вы рискуете не только потерять деньги, но и стать жертвой противоправных действий, использующих ваши данные", – напомнили в "Авито".

Нельзя показывать и скрытые данные и скриншоты из личного кабинета интернет-платформы. Разумеется, CVC-код ввести придется, без этого никак не провести оплату картой, однако номер вы вбиваете в системе оплаты на самом сайте (потому и важно работать с крупными и проверенными платформами, они используют технологии для защиты данных). Но ни в коем случае не говорите CVC продавцу или другому постороннему человеку, не кидайте никому фото своей карты. То же касается и банковского кода в СМС, он нужен только для подтверждения в системе.

Нежелательно и лишний раз "светить" номер телефона, ведь к нему привязаны платежные счета, вход в различные приложения. Для того чтобы скрыть реальные данные, существует сервис "Защита номера". Вместо ваших "+7 905…" у продавца отобразится специальный временный, который регулярно меняется. Сохранять его, чтобы потом использовать для спама, нет никакого смысла.

Важный момент для любого сайта в интернете, где у вас есть личный кабинет, – пароль. Эксперты настоятельно рекомендуют придумать надежный вариант. Ненадежно, это не только "123456789" или "password" (слово "пароль" на английском). Легко взломать "ключ", который у вас один для всех сайтов, имя + год рождения, да и вообще любые реальные слова. Выбирайте сложный пароль, применяя генератор или используя фразы, комбинации цифр или символов, которые имеют значение только для вас (например, строчка из песни или фраза из романа).

Еще надежнее будет пользоваться двухфакторной аутентификацией. Это когда вы сначала вводите свой пароль, а потом код из СМС или пуш-уведомления. Если вы получили код, не запрашивая его, рекомендуется немедленно сменить пароль. Никогда не сообщайте никому код для входа.

Кстати, треть опрошенных не знают, что это. Еще треть пользуются, но не на всех сайтах. И только 25% всегда включают двухфакторную аутентификацию. И правильно делают.

Периодически пароли надо менять, данные в аккаунте уточнять (если сменили номер или адрес почты, потом будет сложно восстановить утерянный пароль).

Утром деньги – вечером стулья

На вопрос "Как вы предпочитаете рассчитываться за товар?" наши читатели ответили так:

сразу перевожу деньги – 9%;

перевожу предоплату, а остальное только после получения товара – 5%;

я выбираю платформы, где есть сервис типа "безопасная сделка", – 47%;

плачу только после получения – 39%.

Конечно, покупателю зачастую предпочтительно платить за товар только после получения – мало ли что там придет. Но и продавец заинтересован в оперативной оплате. Поэтому некоторые платформы ввели сервисы типа "безопасная сделка", когда деньги переводятся сразу, но замораживаются на специальном счете до принятия товара. Этот вариант подходит, если вторая сторона не готова на оплату по факту.

Если же у вас просят предоплату или торопят с оплатой, вернитесь к пункту оценки продавца. Не стоит рисковать, если на эту тему у него есть негативные отзывы или слишком низкий рейтинг. Конечно, может, продавец действительно спешит, нужны деньги. Но не исключено, что вам просто не дают время подумать.

Итак, товар вы выбрали, оплатили, получили (или получили и оплатили) и пошли домой. Стоп, еще один совет: проверяйте покупку сразу. Пункты выдачи давно оборудованы камерами, которые зафиксируют, если посылка будет с сюрпризом: товар разбился, помялся или вообще пришло не то.

"Лучше проверять товар при получении в пункте выдачи. Если товар оказался поврежденным или не соответствует описанию (например, неправильно отправленная модель), вы сможете сразу отказаться от покупки и вернуть деньги. Если недостатки обнаружены уже после того, как вы принесли посылку домой, следует обратиться в службу поддержки для решения проблемы", – подытожили в компании.

А мы подытожим советы, их будет десять: