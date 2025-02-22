Эксперты объяснили, как самозапрет на кредиты поможет в борьбе с мошенниками
Самозапрет начнет действовать уже с 1 марта и станет одним из способов "сопротивления злу"
22 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Кредитное мошенничество остается реальным риском в банковской сфере. По отчетам ЦБ, на заемные средства приходится 40% преступных операций. Например, злоумышленник получает доступ в кабинет банка или госуслуг жертвы, быстро оформляет кредит, получает деньги и исчезает. Есть риск, что платить по этим обязательствам придется обманутому клиенту.
Одним из способов "сопротивления злу" станет самозапрет на кредиты. Он вступит в России в силу с 1 марта. Начиная с этой даты физлица смогут закрыть доступ к кредитованию – разом для целого ряда финансовых организаций. Подробнее об этом в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал эксперт Отделения Барнаул Банка России Михаил Метелев.
"Чтобы включить такой механизм, нужно подать специальное заявление в свою кредитную историю через портал "Госуслуги" или в МФЦ и выбрать желаемые условия запрета. Причем эти услуги будут бесплатными и неограниченными по количеству обращений. Запрет может быть разным. Например, по виду кредитора – или банк, или микрофинансовая организация. Либо по способу обращения за кредитом или займом – в офисе и дистанционно, или только дистанционно", – рассказал он.
Самозапрет будет действовать на потребительские кредиты, в том числе на овердрафты и договоры, предполагающие выдачу кредитных карт. Нельзя будет установить его на ипотеку, автокредит и образовательный кредит с господдержкой. Не распространяется он также на выдачу средств по уже действующим кредитным картам и оплату долгов по ранее выданным кредитам.
Известно, что отозвать самозапрет можно в любой момент, если клиенту банка действительно понадобились заемные деньги. Но есть нюанс, продолжает Михаил Метелев.
"Запрет снимут через день после того, как информация попадет в кредитную историю. Такой период охлаждения поможет людям принять более взвешенное решение о необходимости получить кредит или заем. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских кредитов и займов должны будут обязательно проверить – есть ли в кредитной истории заемщика сведения о самозапрете", – сказал эксперт.
Он отметил, что кредитор должен отказать в выдаче кредита, если запрет установлен. Если же он нарушит его, то не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту.
До вступления закона в силу остались считанные дни. Банки заканчивают отладку всех необходимых механизмов. Пока же запретить брать себе кредиты можно, только обойдя все финансовые организации в округе и обратившись в каждую отдельно.
К примеру, Т-банк предлагает возможность наложить вето на оформление его кредитных продуктов через чат-поддержку. У Сбера услуга доступна для клиентов, которые лично придут в офис и заполнят соответствующее заявление. А ВТБ хочет запустить собственный онлайн-сервис самозапретов. Первые опции появятся уже в феврале, сообщил управляющий банка по Алтайскому краю и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.
"Клиенты смогут настраивать ограничения на онлайн-операции по четырем основным направлениям – кредиты, сбережения, платежи и переводы. Будет доступна полная блокировка оформления кредитов онлайн, чтобы исключить риск мошенничества. Также можно ограничить отдельные продукты. Например, настроить запрет на автокредитование или кредиты наличными", – поделился он.
Также будет опция, позволяющая запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом средств с депозитных счетов через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии, настроить запрет на снятие наличных по QR-коду в банкоматах.
Эксперты добавляют: самозапрет – не панацея. Мошенничество будет, но хочется верить, что в меньших размерах. Самым действенным способом защититься от аферистов по-прежнему остается соблюдение цифровой гигиены. Регулярно меняйте пароли, не открывайте незнакомые ссылки и никому не называйте коды из СМС.
09:10:28 22-02-2025
злоумышленник получает доступ в кабинет банка или госуслуг жертвы --- ну он войдет и снимет запрет. Че за хрень, ну запретите дистанционно, а то возникает подозрение в участии
09:35:48 22-02-2025
Все банки-жулики
10:12:06 22-02-2025
Оставляют лазейки для мошенников, можно было просто запретить всем банкам выдавать кредиты онлайн одним законом, а теперь работы не початый край, люди будут бегать запрещать себе брать кредиты, издеваются над народом, ведь основная масса будет запрещать.
12:55:17 22-02-2025
Гость (10:12:06 22-02-2025) Оставляют лазейки для мошенников, можно было просто запретит... можно было просто запретить всем банкам выдавать кредиты онлайн ---- походу это очень трудная мысль, не до всех доходит. Это в лучшем случае, а в худшем, там кто-то замешан
12:23:30 22-02-2025
Банки крутят по 5 дней деньги самых незащищенных слоев населения, наживаются на нищих. Барнаульская соцзащита перевела субсидию ЖКХ 19 февраля. 20 февраля по звонку в Сбер сообщили, что у них перечисление делается на следующий день, ждите сегодня, в течение рабочего дня деньги будут на счете. Сегодня в офисе Сбера сказали, что субсидии пока нет. Ясно, что и 23 тоже не будет, нерабочий день. Возможно,24 го. Нормально так Сбер наварится, вместо следующего дня зачислят на личный счет только на пятый, это в лучшем случае.
14:19:39 22-02-2025
Гость (12:23:30 22-02-2025) Банки крутят по 5 дней деньги самых незащищенных слоев насел... Если дать тебе 10 000 на 5 дней сколько сможешь накрутить, крутышка ты наш.