Самозапрет начнет действовать уже с 1 марта и станет одним из способов "сопротивления злу"

22 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

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Кредитное мошенничество остается реальным риском в банковской сфере. По отчетам ЦБ, на заемные средства приходится 40% преступных операций. Например, злоумышленник получает доступ в кабинет банка или госуслуг жертвы, быстро оформляет кредит, получает деньги и исчезает. Есть риск, что платить по этим обязательствам придется обманутому клиенту.

Одним из способов "сопротивления злу" станет самозапрет на кредиты. Он вступит в России в силу с 1 марта. Начиная с этой даты физлица смогут закрыть доступ к кредитованию – разом для целого ряда финансовых организаций. Подробнее об этом в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал эксперт Отделения Барнаул Банка России Михаил Метелев.

"Чтобы включить такой механизм, нужно подать специальное заявление в свою кредитную историю через портал "Госуслуги" или в МФЦ и выбрать желаемые условия запрета. Причем эти услуги будут бесплатными и неограниченными по количеству обращений. Запрет может быть разным. Например, по виду кредитора – или банк, или микрофинансовая организация. Либо по способу обращения за кредитом или займом – в офисе и дистанционно, или только дистанционно", – рассказал он.

Самозапрет будет действовать на потребительские кредиты, в том числе на овердрафты и договоры, предполагающие выдачу кредитных карт. Нельзя будет установить его на ипотеку, автокредит и образовательный кредит с господдержкой. Не распространяется он также на выдачу средств по уже действующим кредитным картам и оплату долгов по ранее выданным кредитам.

Известно, что отозвать самозапрет можно в любой момент, если клиенту банка действительно понадобились заемные деньги. Но есть нюанс, продолжает Михаил Метелев.

"Запрет снимут через день после того, как информация попадет в кредитную историю. Такой период охлаждения поможет людям принять более взвешенное решение о необходимости получить кредит или заем. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских кредитов и займов должны будут обязательно проверить – есть ли в кредитной истории заемщика сведения о самозапрете", – сказал эксперт.

Он отметил, что кредитор должен отказать в выдаче кредита, если запрет установлен. Если же он нарушит его, то не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту.

До вступления закона в силу остались считанные дни. Банки заканчивают отладку всех необходимых механизмов. Пока же запретить брать себе кредиты можно, только обойдя все финансовые организации в округе и обратившись в каждую отдельно.

К примеру, Т-банк предлагает возможность наложить вето на оформление его кредитных продуктов через чат-поддержку. У Сбера услуга доступна для клиентов, которые лично придут в офис и заполнят соответствующее заявление. А ВТБ хочет запустить собственный онлайн-сервис самозапретов. Первые опции появятся уже в феврале, сообщил управляющий банка по Алтайскому краю и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

"Клиенты смогут настраивать ограничения на онлайн-операции по четырем основным направлениям – кредиты, сбережения, платежи и переводы. Будет доступна полная блокировка оформления кредитов онлайн, чтобы исключить риск мошенничества. Также можно ограничить отдельные продукты. Например, настроить запрет на автокредитование или кредиты наличными", – поделился он.

Также будет опция, позволяющая запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом средств с депозитных счетов через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии, настроить запрет на снятие наличных по QR-коду в банкоматах.

Эксперты добавляют: самозапрет – не панацея. Мошенничество будет, но хочется верить, что в меньших размерах. Самым действенным способом защититься от аферистов по-прежнему остается соблюдение цифровой гигиены. Регулярно меняйте пароли, не открывайте незнакомые ссылки и никому не называйте коды из СМС.