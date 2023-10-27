НОВОСТИОбщество

Безработным на селе предложили делать кисточки из белочек

Но чтобы быть конкурентоспособным, посоветовали использовать и новые методы

27 октября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С безработицей на селе предложили бороться с помощью развития народно-художественных промыслов (НХП), пишет "Парламентская газета".

По словам сенатора Сергея Митина, безработица на селе сегодня может доходить до 1,2 млн человек. При этом в этих же деревнях сохранились секреты мастерства различных народных художественных промыслов, где они изначально и зародились.

"Центры НХП могли бы стать определенным драйвером роста занятости и экономического роста отдельных территорий", – считает сенатор.

Он подчеркнул, что для помощи сельским ремесленникам необходимо выделять больше средств на техническое перевооружение мастерских.

"Не имею ничего против беличьих кисточек, но чтобы быть конкурентоспособным, нужно использовать и новые методы", – отметил Митин.

Кроме того, добавил сенатор, нужно упростить для производителей таких НХП доступ к социальной поддержке, доказывать право на которую сегодня приходится сразу в нескольких ведомствах.

Фото: freepik.com

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НОВОСТИОбщество
безработица село

Комментарии 8

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Лена

14:36:06 27-10-2023

Это они тогда белок начнут истреблять, а их и так не очень-то много, да и спрос на кисточки не очень-то большой. Уж лучше производство свечек из воска наладить или кирпичей из местной глины.

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Гость

20:37:53 27-10-2023

Лена (14:36:06 27-10-2023) Это они тогда белок начнут истреблять, а их и так не очень-т... белок очень легко разводить и стричь ващета. они умные и хорошо приручаются

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Гость

15:07:04 27-10-2023

Лучше пусть займутся отстрелом бродячих и на самовыгуле собак. Их больше чем белочек, а ведут себя хуже.

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Гость

15:38:51 27-10-2023

Гость (15:07:04 27-10-2023) Лучше пусть займутся отстрелом бродячих и на самовыгуле соба... отстрелом вот таких сенаторов пусть займутся лучше, Всей страной скинемся!!!!!!

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Гость

15:15:17 27-10-2023

Белочек в селе много, особенно у безработных. А у сенаторов и ему подобных тараканы разбежались, гуси улетели, кукушка сломалась.....

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Гость

15:45:43 27-10-2023

А белок откуда, из кошек будут делать?

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Гость

16:04:13 27-10-2023

Гость (15:45:43 27-10-2023) А белок откуда, из кошек будут делать?... Да тут все просто: сенатор им своих "белочек" поставлять начнет, а селяне ему рассол - "белочек" сенаторских отпугивать и лечить...

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Гость

16:59:59 27-10-2023

Шкурки белочек на воротники пойдут,к тому ж мясцо не лишним будет...

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