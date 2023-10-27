Безработным на селе предложили делать кисточки из белочек

Но чтобы быть конкурентоспособным, посоветовали использовать и новые методы

27 октября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С безработицей на селе предложили бороться с помощью развития народно-художественных промыслов (НХП), пишет "Парламентская газета".

По словам сенатора Сергея Митина, безработица на селе сегодня может доходить до 1,2 млн человек. При этом в этих же деревнях сохранились секреты мастерства различных народных художественных промыслов, где они изначально и зародились.

"Центры НХП могли бы стать определенным драйвером роста занятости и экономического роста отдельных территорий", – считает сенатор.

Он подчеркнул, что для помощи сельским ремесленникам необходимо выделять больше средств на техническое перевооружение мастерских.

"Не имею ничего против беличьих кисточек, но чтобы быть конкурентоспособным, нужно использовать и новые методы", – отметил Митин.

Кроме того, добавил сенатор, нужно упростить для производителей таких НХП доступ к социальной поддержке, доказывать право на которую сегодня приходится сразу в нескольких ведомствах.