Безработным на селе предложили делать кисточки из белочек
Но чтобы быть конкурентоспособным, посоветовали использовать и новые методы
27 октября 2023, 13:15, ИА Амител
С безработицей на селе предложили бороться с помощью развития народно-художественных промыслов (НХП), пишет "Парламентская газета".
По словам сенатора Сергея Митина, безработица на селе сегодня может доходить до 1,2 млн человек. При этом в этих же деревнях сохранились секреты мастерства различных народных художественных промыслов, где они изначально и зародились.
"Центры НХП могли бы стать определенным драйвером роста занятости и экономического роста отдельных территорий", – считает сенатор.
Он подчеркнул, что для помощи сельским ремесленникам необходимо выделять больше средств на техническое перевооружение мастерских.
"Не имею ничего против беличьих кисточек, но чтобы быть конкурентоспособным, нужно использовать и новые методы", – отметил Митин.
Кроме того, добавил сенатор, нужно упростить для производителей таких НХП доступ к социальной поддержке, доказывать право на которую сегодня приходится сразу в нескольких ведомствах.
14:36:06 27-10-2023
Это они тогда белок начнут истреблять, а их и так не очень-то много, да и спрос на кисточки не очень-то большой. Уж лучше производство свечек из воска наладить или кирпичей из местной глины.
20:37:53 27-10-2023
Лена (14:36:06 27-10-2023) Это они тогда белок начнут истреблять, а их и так не очень-т... белок очень легко разводить и стричь ващета. они умные и хорошо приручаются
15:07:04 27-10-2023
Лучше пусть займутся отстрелом бродячих и на самовыгуле собак. Их больше чем белочек, а ведут себя хуже.
15:38:51 27-10-2023
Гость (15:07:04 27-10-2023) Лучше пусть займутся отстрелом бродячих и на самовыгуле соба... отстрелом вот таких сенаторов пусть займутся лучше, Всей страной скинемся!!!!!!
15:15:17 27-10-2023
Белочек в селе много, особенно у безработных. А у сенаторов и ему подобных тараканы разбежались, гуси улетели, кукушка сломалась.....
15:45:43 27-10-2023
А белок откуда, из кошек будут делать?
16:04:13 27-10-2023
Гость (15:45:43 27-10-2023) А белок откуда, из кошек будут делать?... Да тут все просто: сенатор им своих "белочек" поставлять начнет, а селяне ему рассол - "белочек" сенаторских отпугивать и лечить...
16:59:59 27-10-2023
Шкурки белочек на воротники пойдут,к тому ж мясцо не лишним будет...