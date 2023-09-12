"Просто хотим работать". В Кытмановском районе разрушается хозяйство, пока идет суд
Жители двух сел уверены: когда закончится долгое судебное разбирательство, в хозяйстве, где их семьи работали поколениями, не останется ничего
12 сентября 2023, 09:00, ИА Амител
Многим россиянам, живущим в селе, знакомо это горькое чувство – когда-то родная деревня процветала, а теперь вымирает. Хуже всего тем, кто не уехал, – работал на совесть и до конца верил, что этот труд не впустую.
Пока президент говорит о необходимости развития сельских территорий, некоторые деревни, к сожалению, угасают на глазах. Особенно тяжело, когда село держится на работе одного предприятия – колхоза, лесхоза. И если управляет им не заинтересованный в развитии предприятия человек, село обречено.
Жители двух сел в Кытмановском районе, обратившиеся в редакцию amic.ru, с таким исходом не согласны. Они отстаивают свои интересы в суде, но вот беда – для умирающего хозяйства, имущество которого, предположительно, распродается вопреки судебному запрету, это слишком долго.
Никто не ожидал, что права придется отстаивать
На протяжении нескольких десятилетий сельхозпредприятие "Октябрь", образованное в 1963 году как колхоз, обеспечивало работой и фактически кормило жителей двух соседних сел: Каменки и Семено-Красилово Кытмановского района Алтайского края.
В 1997 году работники колхоза организовали сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) – чтобы всем в селе помощь: и молодым, и пожилым.
"Большой прибыли не было, но выплачивалась зарплата, и что-то приобреталось – семена, техника. Скотина всегда была в порядке, и были рабочие места. Я всегда гордился, что я – колхозник", – рассказывает бывший бригадир СПК (колхоз) "Октябрь" Александр Ащеулов.
Коллектив в хозяйстве был дружный, занимались в основном молочным животноводством – этим и жили, всем себя обеспечивали сами. Урожайность для притаежной зоны была неплохая.
"Я никогда не задумывался, где сено и зерно возьму. Осенью председатель собирал правление: вот столько намолотили, столько пойдет на продажу, столько – колхозному стаду на фураж. Давайте на весну оставим 100 тонн, чтобы колхозникам отдать, докормиться? Запас у нас всегда оставался", – вспоминает Александр Ащеулов.
Трудились на совесть, все пункты устава исполняли, но вот только никаких квитанций о взносах не хранили. Да их и не было, рассказывают жители двух сел: как работали 30 лет назад в колхозе их родители, так и продолжали, – никто не ожидал, что свои права придется отстаивать, да еще и в суде.
Просто оголил хозяйство
В 2020 году в сельхозкооперативе сменился председатель – на пост заступил инженер Сергей Анников, незадолго до этого пришедший в колхоз из полиции. "Молодой и перспективный", – думали в СПК, да и родом из этих мест – в одной школе учились. Однако увольнения на предприятии начались на второй день.
К августу 2022 года новый председатель якобы вынудил уволиться всех, кто был с ним в чем-то не согласен, сообщает еще один бывший работник СПК (колхоз) "Октябрь" Сергей Осокин. В их числе – опытные сотрудники, к мнению которых прислушивались.
"Он просто оголил хозяйство. Не осталось ни одного специалиста. И, на мой взгляд, сейчас ферма погибает", – рассказывает много лет проработавшая в СПК Наталья Жилина.
Более того, в августе 2022 года Сергей Анников подал в налоговую заявление о реорганизации сельхозпредприятия, о чем никого не оповестил. Основанием для изменения организационной формы послужил протокол общего собрания, отметка о котором есть в налоговых документах. Только вот никто из работников предприятия на таком собрании не присутствовал, отмечают наши собеседники, и своих подписей поставить не мог. Люди впервые слышали о собрании.
Наши герои обратились в полицию, пообщались с ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями, – прим. ред.), но дальнейшие попытки прояснить ситуацию привели к еще одному неприятному открытию: никто из них членом сельхозкооператива уже не является. На сегодняшний момент в СПК числятся два человека (о чем, по их мнению, свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ) – сам Анников и соучредитель предприятия, что вообще противоречит федеральному закону о производственных кооперативах: членов кооператива должно быть не меньше пяти.
Был устав и были пайщики
Раньше, как и положено, в СПК (колхоз) "Октябрь" все решало собрание, рассказывает супруга одного из пострадавших сотрудников. Годами платили членские взносы, работали строго по уставу, в котором четко прописаны права членов кооператива, включая возможность свой пай забрать.
"Чтобы вывести человека из членов СПК, нужно собрать общеколхозное собрание, зарегистрировать этот вопрос на повестке дня и проголосовать. Должны посчитать мой трудовой стаж, мои паевые взносы и вернуть мне то, что я заработал – неважно, деньги, дверь от склада, колесо", – отмечает наш собеседник Александр Ащеулов.
По уставу, электронная копия которого есть в распоряжении amic.ru, касается это даже исключенных из СПК. Однако паи в хозяйстве не получали – жили, работали и в своем членстве в кооперативе не сомневались. Вскрывшаяся ситуация особенно сильно ударила по пенсионерам, отдавшим колхозу многие годы и теперь оставшимся без поддержки.
"Никто никогда не думал, что паи не отдадут. У меня родители всю жизнь отработали в колхозе. Никто никогда не задумывался о том, чтобы его забрать. Сейчас, когда говоришь об этом пенсионерам, которым по 70, 80 лет, они даже не понимают, о чем мы говорим, – зачем забирать пай? Колхоз же работает", – рассказывает Александр Ащеулов.
Старики не могут понять, что больше не имеют права голоса, добавляет Сергей Осокин. Объясняешь им, а они спрашивают: "Как так? Мы столько лет отработали. Мы не колхозники? А кто мы?"
"А никто! – с горечью отвечает Сергей. – Пришел один человек и за всех все решил".
Он добавляет: из доказательств права на членство, которые сейчас есть на руках у исключенных, – только записи в трудовых книжках.
"У меня в трудовой книжке записано: „Принят в члены СПК”. Но Анников, слыша это, заявляет, что эта запись ошибочна", – разводит руками Сергей.
Как некоторые работники слышали от бывшего председателя, был еще список пайщиков, а в нем – около 400 человек. Однако, похоже, что документ исчез так же таинственно, как и устав с коллективным договором, которые никому не показывают. Исчез даже из районного архива. Что говорить о бухгалтерии самого предприятия, которую возглавляет бывшая супруга Сергея Анникова. Там сельчанам отвечают на любой запрос просто: "Ничего у нас нет!"
"Нет уважения даже к суду"
Узнав о нарушении своих прав и не получив никакого ответа от руководителя СПК Анникова, в декабре 2022 года жители сел обратились в Арбитражный суд. Процесс реорганизации СПК временно приостановили, а сделки "по отчуждению имущества" на этот период запретили – исполнительный лист есть в распоряжении редакции amic.ru.
Но, невзирая на запрет, имущество активно отчуждается, полагают наши собеседники. Скот увозят из колхоза крупными партиями на виду у всей деревни – скотовозы с другими машинами не спутать.
Предотвратить такое развитие событий, к слову, должны были судебные приставы – сначала кытмановские, а затем заринские. Получив исполнительный лист, специалисты ОСП приезжают на место и переписывают имущество.
В случае наших героев этого сделано не было, что позволило предприятию реализовать часть поголовья скота – как предполагают жители двух деревень, просто за наличные.
"Пока не будет решения суда, мы ничего не можем доказать. Но пока идет суд, скот вырезают, а деревня вымирает. Если 300 голов скота из 450 до осени продержится, это хорошо", – отмечает Александр Ащеулов.
А раньше в кооперативе содержали 1000 голов, добавляет Наталья Жилина.
"У него нет уважения даже к суду", – считают бывшие работники СПК и сообщают: в конце июля подали жалобу на бездействие приставов в прокуратуру.
Нам некуда податься
Что говорить об уважении к работникам, продолжают наши собеседники. Со слов работающих на предприятии сотрудников, им якобы запрещено разговаривать с уволившимися под страхом снижения зарплаты и чуть ли не увольнения.
"Осталась горстка людей, которой некуда податься. Если они уйдут, две деревни исчезнут", – подчеркивает супруга бывшего работника СПК.
И напоминает, что предприятие в селах одно: "Понимаете, что значит сейчас уехать? Даже в другую деревню? Нам уже не на что вещи купить".
Но уходить куда-то, вероятно, придется – предприятие едва работает, рассказывает Александр Ащеулов:
"Я как бывший полевод вижу, что творится, – там вообще ничего в этом году не выросло. Вообще нет зерна".
Люди переживают, что предприятие погибнет. Кроме того, у Анникова уже закончился трехлетний срок полномочий как председателя. И наши собеседники задаются вопросом: на каком основании он все еще руководит предприятием? Но и переизбрать его теперь некому.
"Если нас восстановят как членов кооператива, мы выберем нового руководителя – того, кто будет действительно болеть за это хозяйство, работать, восстанавливать его. Нам ничего не надо оттуда – никакого пая. Мы просто хотим работать", – отмечает Александр Ащеулов.
Но пока о позитивных изменениях говорить не приходится – суд до сих пор не признал процедуру реорганизации незаконной, а прошел уже год.
"Мы боимся, что когда суд закончится, ничего не останется: ни скота, ни техники. Мы смотрим, как хозяйство разоряется, и ничего не можем сделать", – подводит итог Наталья Жилина.
Много лет назад жители сел, где есть успешное предприятие, гордились своей причастностью – с хорошим хозяйством и дружным коллективом никакого города не надо, говорили в таких деревнях. Вымирание сел – общая боль регионов России. Однако когда жители единственного на две деревни хозяйства стремятся работать и отстоять его, да не могут, это бьет по ним слишком сильно, отбирает надежду на справедливость.
По иронии судьбы Сергей Анников отработал в колхозе меньше всех, кого оттуда уволил. 14 сентября 2023 года состоится очередное судебное заседание по делу. Услышат ли жителей двух алтайских сел? Члены сельхозкооператива, отстаивающие свой правовой статус в суде, просят краевые инстанции и лично губернатора Алтайского края Виктора Томенко обратить внимание на их проблему.
09:25:12 12-09-2023
Абсолютный бред, не имеющий ничего общего с действительностью. Местные жители об этом знают и знают о действительных намерениях данных граждан. Вот не понятно, почему редакция публикует не проверенные, абсолютно ложные сведения?
10:15:08 12-09-2023
Ну так напишите не бред, а вашу версию происходящего
10:27:57 12-09-2023
Гость (10:15:08 12-09-2023) Ну так напишите не бред, а вашу версию происходящего... Просто один из "господ" решил подмять под себя этой хозяйство, а точнее земли с/х назначения, а авторы данной статьи это инструмент в его руках. С приходом Сергея Ивановича предприятие, после долгого "застоя" начало работать.
10:36:46 12-09-2023
Гость (10:27:57 12-09-2023) Просто один из "господ" решил подмять под себя этой хозяйств... предприятие, после долгого "застоя" начало работать --------- Это как? Людей поувольняли, скот вывозят и это по Вашему "предприятие начало работать"???
10:39:27 12-09-2023
Гость (10:36:46 12-09-2023) предприятие, после долгого "застоя" начало работать --------... А вы там были, вы это сами видели, что там "всех по увольняли все распродали"?
12:56:39 12-09-2023
Гость (10:39:27 12-09-2023) А вы там были, вы это сами видели, что там "всех по увольнял... Нет, сам не был, но привык верить людям, а они пишут, что всех уволили и скотину продали.
14:13:55 12-09-2023
Гость (12:56:39 12-09-2023) Нет, сам не был, но привык верить людям, а они пишут, что вс... а каким людям верить? которых от кормушки оторвали, они от злости не знают что сделать и как насолить
15:35:06 12-09-2023
Гость (12:56:39 12-09-2023) Нет, сам не был, но привык верить людям, а они пишут, что вс... Что бы понять, что в действительности там происходи, приедте пожалуйста лично и поговорите с действующими работниками предприятия (а не уволившимися), с пенсионерами, сами посмотрите на новую технику, новую материальную базу, построенные и приобретенные при Серее Ивановиче.
17:12:48 12-09-2023
Гость (15:35:06 12-09-2023) Что бы понять, что в действительности там происходи, приедте... Ну про новую «материальную базу» я промолчу А новую технику вы где там видели, вся основная старше 15-20 лет Да и на той работать некому
18:18:56 13-09-2023
Гость (15:35:06 12-09-2023) Что бы понять, что в действительности там происходи, приедте... С какими работниками говорить??? Что преобретено??? Расскажи как деньги отмыл . И ничего не работает!
20:16:42 13-09-2023
Гость (10:39:27 12-09-2023) А вы там были, вы это сами видели, что там "всех по увольнял... да был и видел, а что?
20:19:25 13-09-2023
Гость (10:36:46 12-09-2023) предприятие, после долгого "застоя" начало работать --------... это хозяйство уже на дне
14:40:49 12-09-2023
Гость (10:27:57 12-09-2023) Просто один из "господ" решил подмять под себя этой хозяйств...
12:54:14 15-09-2023
Гость (10:27:57 12-09-2023) Просто один из "господ" решил подмять под себя этой хозяйств... ]пшеницы озимой.убрали.140.посеено.было.почти 600га.овса убрали 890.посеено было почти 1600га.все остальное проросло,,,,,,,,молодец.
10:23:37 12-09-2023
Влад (09:25:12 12-09-2023) Абсолютный бред, не имеющий ничего общего с действительность... А правда она какая?
10:37:13 12-09-2023
Андон (10:23:37 12-09-2023) А правда она какая? ... А правда в том, что Сергей Иванович пытается отстоять хозяйство, не дать его развалить, сохранить рабочие места и жизнеспособность двух деревень. А некоторые гр-не не только не заинтересовано, что бы хозяйство развивалось, им не нужно что бы оно вообще существовало, что бы беспрепятственно забрать себе земли. Вот она правда.
10:49:28 12-09-2023
Гость (10:37:13 12-09-2023) А правда в том, что Сергей Иванович пытается отстоять хозяйс... Серёга, завязывай, палишься!
10:50:09 12-09-2023
Гость (10:37:13 12-09-2023) А правда в том, что Сергей Иванович пытается отстоять хозяйс... Чтобы утверждать, что твой бизнес успешный, он должен соответствовать правилу 3Р: 1. Прибыль - бизнес не должен быть убыточным, 2. Продукт - производимый продукт должен быть интересен покупателям, 3. Персонал - совокупность работников, производящих продукт. Если хоть одно из 3х Р отсутствует, то этот бизнес нельзя называть успешным. Для тех кто не в курсе - автор теории 3Р вывел американскую компанию Крайслер в большую тройку автопроизводителей Америки и компания встала в один ряд с Фордом и Дженерал Моторс. А если в вашем колхозе увольняют сотрудников, то это предприятие под руководством бывшего сотрудника нельзя называть успешным.
11:16:03 12-09-2023
Ли Якокка (10:50:09 12-09-2023) Чтобы утверждать, что твой бизнес успешный, он должен соотве... Если я не ошибаюсь, лично вы являетесь крайне заинтересованным лицом. Проходили обучение в одной из Западных стран и сейчас, на фоте действительности ставите в пример тех, кто в настоящее время пытается нанести нашему государству вред. Не вам нас учить, как выстраивать экономику в России.
11:31:01 12-09-2023
Ли Якокка (10:50:09 12-09-2023) Чтобы утверждать, что твой бизнес успешный, он должен соотве... Мне бы на вашем месте было бы стыдно ссылаться на "передовой опыт" тех стран, которые сейчас всячески пытаются нанести вред России.
12:38:26 12-09-2023
Гость (11:31:01 12-09-2023) Мне бы на вашем месте было бы стыдно ссылаться на "передовой... Слава богу, что я учился в АГУ своими мозгами и спасибо преподавателям, которые не были заражены вашей шизофренией. И мне не стыдно за то, что я написал.
10:59:19 12-09-2023
Это все неправда. И прежде чем публиковать кого-то слушать надо удостовериться в происходящим.
11:03:10 12-09-2023
Жилина Н и Осокин С выдают себя за патриотов хозяйства, при этом «благодаря» этим гражданам уже более 200 земельных паев из земель, на которых работает предприятие продано в пользу «некоего господина», желающего захапать себе вообще все земли. И как это соотносится с их «благими намерениями»
12:09:56 12-09-2023
В 2020 кто выбирал нового председателя? Колхозники тоже думали "а чо ходить, за меня выберут"?
12:46:06 12-09-2023
В комментариях, кто-то написал, что Сергей Иванович пвтается возродить хозяйство, Вы о чем? Он пытается со своим приятелем НА ДВОИХ присвоить хозяйство! Это же очевидно, двух мнений быть не может, корреспонденты предоставили документы. Вот Вы, уважаемый комментатор не вошли в число лиц на которых предполагалось оформить ООО, так, ну а если так, попробуйте подумать головой!
13:46:49 12-09-2023
Гость (12:46:06 12-09-2023) В комментариях, кто-то написал, что Сергей Иванович пвтается... Какие документы, чушь какая Были бы документы, суды целый год не продолжались бы
13:36:19 12-09-2023
За статьей стоят Кутилины, которые через Осокина, Жилину и Ащеулова ( шестерок) , пытаются захватить хозяйство,уже не знают как очернить действующего руководителя
15:22:16 12-09-2023
Житель (13:36:19 12-09-2023) За статьей стоят Кутилины, которые через Осокина, Жилину и А... Кутилин ! Вы посмотрите какое у него хозяйство, и какие зарплаты! Потом пишите чушь! Гнилая деревня!
15:55:18 12-09-2023
Михаил. (15:22:16 12-09-2023) Кутилин ! Вы посмотрите какое у него хозяйство, и какие зарп... и посмотрите на те деревни которые он разорил прибрав земли
20:41:34 12-09-2023
Михаил. (15:22:16 12-09-2023) Кутилин ! Вы посмотрите какое у него хозяйство, и какие зарп... А вы видели его хозяйство, зарплату, сколько у него работников , а животноводство есть у него?
13:38:41 12-09-2023
Если бы Анников не начал реорганизацию давно не было бы хозяйства
13:40:40 12-09-2023
Если бы Анников не начал реорганизацию давно не было бы хозяйства
15:19:47 12-09-2023
Вы о чём говорите???? Вы всю ситуацию знаете??? Обсуждения о чём идёт? Анников это очень хитрое существо, которое продало всё, и всех!
15:46:22 12-09-2023
Михаил. (15:19:47 12-09-2023) Вы о чём говорите???? Вы всю ситуацию знаете??? Обсуждения о... Ну это в вашей манере, если нечего сказать, нет фактов, просто обольем грязью, БРАВО
15:32:15 12-09-2023
Если у кого-то есть желание узнать об альтернативном мнении жителей, пенсионерах с.Семено-Красилово о Сергее Ивановиче, можете ознакомиться с публикацией в газете Кытмановского района "Сельский вестник" №30 от 27.07.2023г.
23:50:26 12-09-2023
Житель (15:32:15 12-09-2023) Если у кого-то есть желание узнать об альтернативном мнении ... Это была разовая акция, потому что нужно было хоть как то сделать что-то. Так как столько натворил дел.... Как маленькие дети, вы взрослые люди, жизнь прожили, так и ничего не поняли.....
19:49:17 13-09-2023
Житель (15:32:15 12-09-2023) Если у кого-то есть желание узнать об альтернативном мнении ... ... А пенсионерам с другой улицы не помог, потому что они его не родственники
23:13:29 13-09-2023
Житель (15:32:15 12-09-2023) Если у кого-то есть желание узнать об альтернативном мнении ... Лепешкина, ты то куда))) Господи.....
04:36:31 16-09-2023
Алексей. (23:13:29 13-09-2023) Лепешкина, ты то куда))) Господи........ Одна компания каждый день бегает Анникову.на.доклад.занимайся.селами.заросли.крапивой.и.дорог.нет
08:47:11 01-10-2023
Житель (15:32:15 12-09-2023) Если у кого-то есть желание узнать об альтернативном мнении ... Полная чушь
15:46:26 12-09-2023
Являюсь действующим жителем данного села! Прочитал статью и в шоке от вранья со стороны Автора!!! Сразу видно что человек даже не является жителем данного села! А тот самый человек который хочет РАЗВАЛИТЬ ЭТУ ДЕРЕВНЮ!!! Какие же мерзкие способы.... А самое главное эти звезды сюжета, Эти ГЕРОИИИ, особенно Осокин!!! Герой села! Спросите лично его, за что уволили его с колхоза??? Сколько телят он украл??? Сколько дробленки он украл??? Сколько молока он с этой же фермы, которую спасает сейчас, он вывез??? Спросите его из-за чего его уволили, прежде чем писать тут про него! ПОЗОР. Первое спасение фермы это увольнение этого фальше Героя!!! Который сейчас, как коршун в галстуке, ездит по деревне, предлагая продать землю свою в сторону не колхоза, а другому дяде, Кутилину! Приговаривая при этом, продаййй и заживеммм Анникова уберем, и как заживемммм, у него есть деньги, он тут всех купит!!! Герой-Патриот! Противно мне. А вывод такой! Слабы Вы очень, раз выносите ложь во свет, видать ваши мерзкие махинации уже все закончились, и от слабости своей, решили пойти таким путем!!!
15:58:49 12-09-2023
Житель (15:46:26 12-09-2023) Являюсь действующим жителем данного села! Прочитал статью и ... согласны, точно описано, так же и Жилину заставили работать она и уволилась
16:00:51 12-09-2023
Житель (15:46:26 12-09-2023) Являюсь действующим жителем данного села! Прочитал статью и ... Вот это комментарий Человека, которому действительно не безразлично будущее предприятия и села, СПАСИБО ВАМ, что не остались равнодушным!!!!!
16:57:56 12-09-2023
Житель (15:46:26 12-09-2023) Являюсь действующим жителем данного села! Прочитал статью и ... За сочинение можно поставить 5 , как будто не про Аникова пишите.
16:16:50 12-09-2023
Родители, деды, прадеды создавали, а два человека хотят хапнуть..., сельчане, сейчас не 90-ые, уже можно возражать, нашлось же несколько смелых людей, которым не плевать на то, что председатель с другом хотят прибрать колхоз к рукам! А кто привык молчать, молчите, но подусайте трезво, что лучше СПК или ООО, в котором два собственника? Ответьте прежде всего себе на вопрос, справедливо ли , что два гражданина пытаются поиметь сотню членов СПК (колхоза) !?
16:43:29 12-09-2023
Гость (16:16:50 12-09-2023) Родители, деды, прадеды создавали, а два человека хотят хапн... Если сейчас Анникову не получится отстоять предприятие, то их всех, вместе взятых, в том числе и жителей двух деревень поимеет и пустит по миру Кутилин, вот это факт!!!
16:53:55 12-09-2023
Гость (16:43:29 12-09-2023) Если сейчас Анникову не получится отстоять предприятие, то и... Полностью согласен, это факт
16:43:27 12-09-2023
Власти интересно отнесутся с безразличаем или как? Вообще-то права сотен членов колхоза нарушены, если я правильно поняла, то народ незаконно убрали из членов колхоза, без их согласия. так? Тогда странно, что только несколько человек пытаются отстоять свои права, остальным все равно что ли??? Странное село, у нас бы такой произвол председателя и его дружочка точно не прошел!
16:56:07 12-09-2023
Гость (16:43:27 12-09-2023) Власти интересно отнесутся с безразличаем или как? Вообще-то... Идут суды и если был виноват Анников, то суды не тянулись бы второй год
23:37:31 12-09-2023
Гость (16:56:07 12-09-2023) Идут суды и если был виноват Анников, то суды не тянулись бы... Знали бы вы сколько было заплачено инстанциям, даже ФСБ подключили . По этому и тянут суды, вы забыли где живёте? Так это Россия.....
17:01:25 12-09-2023
Гость (16:43:27 12-09-2023) Власти интересно отнесутся с безразличаем или как? Вообще-то... Узнаю лозунги при объезде населения, у меня только два разв были с таким лозунгом!) неужели это пишет сам мистер Кутилин, вот слово в слово, добавить только в конце «продайте пай нам, и мы отстоим ваши права» прям дежавю. Если правильно угадал, то оставьте нашу деревню уже!!!
17:23:07 12-09-2023
Гость (16:43:27 12-09-2023) Власти интересно отнесутся с безразличаем или как? Вообще-то... Люди боятся что останутся без сена, без зерна. Если что то сказал против, значит тебя лишили льгот.
17:33:30 12-09-2023
Житель села. (17:23:07 12-09-2023) Люди боятся что останутся без сена, без зерна. Если что то с... Правильно, продал дяде землю на которой работаешь не получишь льгот, с вами так и надо. Продал Кутилину землю иди к нему за зерном и сеном
18:11:56 12-09-2023
Гость (17:33:30 12-09-2023) Правильно, продал дяде землю на которой работаешь не получиш... А у нас всегда так правильно было, в пользу Аникова. Да вот только не у всех людей имелись земельные пай , которых тем или иным способом вынудили написать заявление. А Аников прям святой.
19:05:48 12-09-2023
Гость (17:33:30 12-09-2023) Правильно, продал дяде землю на которой работаешь не получиш... Но да правильно, руководитель так себя и должен вести ,чтоб все знали хозяина.
20:50:12 13-09-2023
Гость (19:05:48 12-09-2023) Но да правильно, руководитель так себя и должен вести ,чтоб ... ]хозяин??? Ничего что крепостное право на Руси отменили в1861
07:29:18 18-09-2023
Гость (19:05:48 12-09-2023) Но да правильно, руководитель так себя и должен вести ,чтоб ... Надо же хозяином себя величает, люди очнитесь, Анников вас в открытую рабами называет
20:15:36 13-09-2023
Гость (17:33:30 12-09-2023) Правильно, продал дяде землю на которой работаешь не получиш... Вот люди от вас и отворачиваются
20:46:37 13-09-2023
Житель села. (17:23:07 12-09-2023) Люди боятся что останутся без сена, без зерна. Если что то с... это правда, ни сена ни зерна, хотя п пенсионеры отработали по45 лет в колхозе, этот человек вообще никого не уважает , не ценит, а теперь всех грязью обливает , бессовестный человек ты Сергей Иванович, и скажи в чём сила?
16:51:32 12-09-2023
Всем здравствуйте. Прочитал данную статью,и теперь понимаю о чём и о каком речь.... В прошлом году данное предприятие в лице данного руководителя А.С.И обращалось за оказанием неких услуг.... Кому интересно могу представить документы, какие суммы данный так скажем руководитель.... Присвоил и освоил. Так что очевидно почему такая ситуация сложилась, очень жаль конечно что сельхоз предложения разваливают такие голодные люди.
17:05:54 12-09-2023
Арсений Барнаул. (16:51:32 12-09-2023) Всем здравствуйте. Прочитал данную статью,и теперь понимаю о... Очень интересно предоставьте!
17:16:52 12-09-2023
Правосудие (17:05:54 12-09-2023) Очень интересно предоставьте! ... Будет предоставлено!
17:12:28 12-09-2023
Арсений Барнаул. (16:51:32 12-09-2023) Всем здравствуйте. Прочитал данную статью,и теперь понимаю о... Арсений, только не пропадайте, как то дайте информацию, как с вами связаться???
17:32:39 12-09-2023
Детектор Лжи))) (17:12:28 12-09-2023) Арсений, только не пропадайте, как то дайте информацию, как ... Как с вами связаться?
17:28:43 12-09-2023
Арсений Барнаул. (16:51:32 12-09-2023) Всем здравствуйте. Прочитал данную статью,и теперь понимаю о... Чушь полная
17:14:45 12-09-2023
Да и ещё,что сподвигло написать комментарий, то что данный человек не честно поступил после окончания работы... Данное предприятие имеет большие задолженности... Так что судить вам уважаемые селяне.
17:28:02 12-09-2023
Может ваш руководитель совхоза расскажет как он уговорил Бауэра юриста чтобы тот уговорил свою супругу Бауэр Викторию, ОСП Кытманово. Чтобы она приостановила испол производство по данному предприятию. И Анников дальше мог спокойно продавать скот и зерновые за наличку без учёта. Ну как вам ?
17:39:34 12-09-2023
Михаил. (17:28:02 12-09-2023) Может ваш руководитель совхоза расскажет как он уговорил Бау... Полная чушь
17:41:00 12-09-2023
Михаил. (17:28:02 12-09-2023) Может ваш руководитель совхоза расскажет как он уговорил Бау... Это кто написал, Фамилия имя, или страшно признаться в откровенной клевете?
18:39:31 12-09-2023
Гость (17:41:00 12-09-2023) Это кто написал, Фамилия имя, или страшно признаться в откр... Это у тебя осталось с того времени как участковым работал. Вы тут уже дел наделали ребята, будет разговор будет....
18:41:21 12-09-2023
Гость (17:41:00 12-09-2023) Это кто написал, Фамилия имя, или страшно признаться в откр... Ещё может рассказать кому и как закрыли испол листы.... Или страшно?
19:12:58 12-09-2023
Гость (17:41:00 12-09-2023) Это кто написал, Фамилия имя, или страшно признаться в откр... Расскажите всему району кому, и при каких обстоятельствах закрывали испол производство.... Очень интересно ...
21:05:51 15-09-2023
Михаил. (17:28:02 12-09-2023) Может ваш руководитель совхоза расскажет как он уговорил Бау... Это точно правда
17:35:44 12-09-2023
Хочется сказать про Ащеулова, работая бригадиром он возил корма с фермы себе домой машинами, после замечаний Анникова уволился, а теперь выставлет себя патриотом
18:16:49 12-09-2023
Гость (17:35:44 12-09-2023) Хочется сказать про Ащеулова, работая бригадиром он возил ко... Что вы про всех пишите один за воровался, другой за воровался. У меня вопрос а выше ни кто не за воровался?
22:16:03 12-09-2023
Житель села. (18:16:49 12-09-2023) Что вы про всех пишите один за воровался, другой за воровалс... Речь про тех кто в этой статье в грудь себя бьет
17:43:26 12-09-2023
Михаил. (17:28:02 12-09-2023) Может ваш руководитель совхоза расскажет как он уговорил Бау... Это просто грязь льется от бессилия, ничем не подтвержденная
18:06:17 12-09-2023
Гость (17:43:26 12-09-2023) Это просто грязь льется от бессилия, ничем не подтвержденная... А что тут подтвердить нужно? Ещё ни кто так нагло как Анников не дербанил совхоз, раньше хоть движение было, работа шла, а теперь что... Сидит три ж....за на горе и верят в чудо)))
18:30:26 12-09-2023
Гость (17:43:26 12-09-2023) Это просто грязь льется от бессилия, ничем не подтвержденная... Сидишь сам оправдания печатаеш, не позорься.... И так уже достаточно....
18:34:38 12-09-2023
Гость (17:43:26 12-09-2023) Это просто грязь льется от бессилия, ничем не подтвержденная... Ну хоть денег увидел в этой жизни, молодец Сережа.
22:54:28 12-09-2023
Михаил. (18:34:38 12-09-2023) Ну хоть денег увидел в этой жизни, молодец Сережа. ... Ага,прадика нового пригнал сразу ,баню дома с бильярдом отстроил ,нормально жить стал )
23:25:44 12-09-2023
Житель соседнего села (22:54:28 12-09-2023) Ага,прадика нового пригнал сразу ,баню дома с бильярдом отс... Не говори)))) шиканул Сережа не по детски... Забашлял во все инстанции, теперь оттягивают заседание. Это Россия!!!
08:08:52 13-09-2023
Житель соседнего села (22:54:28 12-09-2023) Ага,прадика нового пригнал сразу ,баню дома с бильярдом отс... а разве баня не с бассейном была? теперь с бильярдом стала. забыли еще сказку про дом в Горном Алтае
19:40:54 12-09-2023
Гость (17:43:26 12-09-2023) Это просто грязь льется от бессилия, ничем не подтвержденная... Расскажите лучше как собирали трактора.... Вельшу главе района теперь. Как машинами отходы итд везлись . Можно бесконечно перечислять кому и как всё делалось.
12:44:51 13-09-2023
Андрей. (19:40:54 12-09-2023) Расскажите лучше как собирали трактора.... Вельшу главе райо... Фамилия не склоняется,умник...
13:34:14 15-09-2023
Гость (12:44:51 13-09-2023) Фамилия не склоняется,умник...... Мужская склоняется. Женская - нет
18:05:18 12-09-2023
Господи, ну что бред в комментариях. Ну умный человек, прочитав это все сразу же поймёт, что кроме как собирать веский бред никто не может. Ни фактов, ничего кроме козней…А вот Анников то, а вот Анников то! Ну вот полная ахинея! Анников сейчас, поля убирает, работает, каждый день! Что бы деревня жила и у людей работа была. А вы тут какой то коллектив (или даже один человек) сидит в кресле, и строчит сюда всякую чушь! Нагоняю смуту, кричать о каких то фактах.
22:58:18 12-09-2023
Житель (18:05:18 12-09-2023) Господи, ну что бред в комментариях. Ну умный человек, прочи... Совершенно верно! Ему нужно ещё чуть-чуть, чтобы хватило на жизнь.... А на вас колхозников наплевать! Поверьте!
18:14:39 12-09-2023
Гость (17:33:30 12-09-2023) Правильно, продал дяде землю на которой работаешь не получиш... Сережа, ты хоть не позорься дальше, сидишь оправдания печатаеш..... Ты начал работать на КАМАЗе, потом пошёл участковым, за твою репутацию даже говорить стрёмно... Все всё знают и без этого... Ты просто не видел денег, а когда их потрогал сошёл с ума и не удержался от искушения. Кто тебе мешал зарабатывать нормально? Чтобы и предприятие развивалось, и люди работали , зарабатывали... Вот это и помешало.
20:14:55 12-09-2023
Полная чушь что пишет автор,по рукам стукнули так они статьи писать .Не знают уже каким образом колхоз подгребсти .Пусть Осокин про себя напишет статью.Как он воровал ,и домой возил.Все об этом знают.Какой он белый и пушистый!
22:59:15 12-09-2023
Житель (20:14:55 12-09-2023) Полная чушь что пишет автор,по рукам стукнули так они статьи... Больше Анникова ни кто не украл в этом колхозе .
20:36:01 12-09-2023
Комментируя выше написанную статью, могу сказать следующее, что в этой статье нет ни грамма правды. Цель данного мероприятия убрать действующее руководство и завладеть землей хозяйства, так как в покупку земли вложены десятки миллионов. Земля находиться в долгосрочной аренде действующего предприятия, и пока предприятие работает , завладеть землёй не получается. Поэтому господа Кутилины используя всяческие методы, не останавливаясь не перед чем и не перед кем, движутся к заветной цели.Методы их не очень порядочны и честны. Пользуясь безграмотностью людей, вводя их в заблуждение, обещая золотые горы, через" обиженных"бывших работников:Осокин, Жилина, Ащеулов,скупают земельные паи.
22:17:31 12-09-2023
Житель Кытмановского района. (20:36:01 12-09-2023) Комментируя выше написанную статью, могу сказать следующее, ... Подскажите пожалуйста, а в кытмановском районе все так живут? Я имею ввиду кто занимает какие либо должности, очень интересный район...
21:25:08 12-09-2023
Вранье про Анникова Сергея Ивановича, а шестерка под названием Осокин который помогал продать земли и имел с этого, продал свою деревню. Когда его уволили за воровство ему так стало обидно, пока он работал он потерял всех друзей которые с ним дружили с детства. По малолетке сидел за вымогательство. А теперь эта шестерка сидит от безделья и незнает чем заняться.
21:59:12 12-09-2023
Житель села (21:25:08 12-09-2023) Вранье про Анникова Сергея Ивановича, а шестерка под названи... Да а Анников у вас белый и пушистый , не один колхозник так не живёт . Как замяли его дела , как будто ни кто не знает.
22:13:08 12-09-2023
Житель села (21:25:08 12-09-2023) Вранье про Анникова Сергея Ивановича, а шестерка под названи... Очень интересно. На какие средства так называемый Анников приобрел недвижимость, автомобили.... В этом селе такие зарплаты?
22:28:48 12-09-2023
Житель села (21:25:08 12-09-2023) Вранье про Анникова Сергея Ивановича, а шестерка под названи... Уважаемый житель села! Врагу не пожелаю иметь дело с Анниковым. Сегодня он вам улыбается, а завтра напишет на вас же заявление. Спросите в районе у любого человека, все знают что это за персонаж...
23:44:07 12-09-2023
Житель села (21:25:08 12-09-2023) Вранье про Анникова Сергея Ивановича, а шестерка под названи... Здравствуйте! А какая разница что у человека было в жизни? У каждого своя дорога, и бывают ошибки у всех. А такие как вы только способны написать. Не более.
08:13:27 13-09-2023
Житель села (21:25:08 12-09-2023) Вранье про Анникова Сергея Ивановича, а шестерка под названи... Хватит вам писать этот бред, таких уродов как Анников нужно пожизненно сажать! Сколько ему с рук сходило? О чем вообще можно говорить!?
08:30:22 13-09-2023
Житель села (21:25:08 12-09-2023) Вранье про Анникова Сергея Ивановича, а шестерка под названи... о боже, !!! Почитала я тут...... Дааааа уж.... Вы хоть не позорьте сами себя. Про этого озабоченного вообще как можно что-то говорить! Господи! Он же больной! И даже не человек! Таких как он только казнить нужно!
21:31:30 12-09-2023
Осокин к тебе обращение заканчивай дурью маятся. Ты и так остался один, самое в жизни хреново это потерять друзей.
23:20:04 12-09-2023
Житель (21:31:30 12-09-2023) Осокин к тебе обращение заканчивай дурью маятся. Ты и так ос... Все такие красноречивые, умные, смелые. Вы в глаза сможете сказать хоть слово? Такие же трусливые как и Анников! Приходилось с ним сталкиваться в селе хмелевка.... Думаю больше и нечего говорить, все и так всё знают.... Всем добра!
23:47:29 12-09-2023
Житель (21:31:30 12-09-2023) Осокин к тебе обращение заканчивай дурью маятся. Ты и так ос... Вы с чего решили что Осокин один пишит. Или Осокин с Анниковым в двоем переписываются?
08:11:58 13-09-2023
Житель села (23:47:29 12-09-2023) Вы с чего решили что Осокин один пишит. Или Осокин с Анников... По ходу вообще один Осокин сам с собой переписывался
08:22:06 13-09-2023
Житель (21:31:30 12-09-2023) Осокин к тебе обращение заканчивай дурью маятся. Ты и так ос... Здравствуйте! Прямо Так официально!? Вы к нему как вы сказали ОСОКИН! Подойдите, и в глаза скажите, что вы как мыши сидите в норке и от туда пишите)))) смешные вы..... Вы все с анникова пример взяли? Так мой совет вам. Живите своей жизнью и головой. Хотя уже поздно...
20:57:04 13-09-2023
Житель (21:31:30 12-09-2023) Осокин к тебе обращение заканчивай дурью маятся. Ты и так ос... А у кого-то их вообще не было... И кто-то не знает что такое дружба
08:13:29 13-09-2023
Вот натравил Кутилин своих шестерок на Анникова! Хоть что нового придумали бы , а это все уже устарело
08:59:56 13-09-2023
Гость (08:13:29 13-09-2023) Вот натравил Кутилин своих шестерок на Анникова! Хоть что но... Шестерки))))) да вы посмотрите что ваш Анников с хозяйством сделал.... Ни в одном районе нет такого, даже к фейсам обратился бедолага, только чтобы не забрали кормушку у голодного... Таких чертей только в расход пускать.... Вы посмотрите на фермы ваши.... Как туда доярки заходят??? Они вот вот отвалятся. И ни кто ничего не говорит... А он со своей супругой бухгалтером дальше вас оставшихся будет доить.
09:31:35 13-09-2023
Каримов. (08:59:56 13-09-2023) Гость (08:13:29 13-09-2023) Вот натравил Кутилин своих... Таких чертей только в расход пускать.... - крутовато
09:09:02 13-09-2023
Гость (08:13:29 13-09-2023) Вот натравил Кутилин своих шестерок на Анникова! Хоть что но... Простые люди оказывается у вас собаки. А Анников у вас святой , который вынудил людей предпенсеонного возраста написать заявления. Люди которые всю жизнь от работали в колхозе вместо подарков, просто ушли, вот благодарность.
09:17:03 13-09-2023
Житель села (09:09:02 13-09-2023) Гость (08:13:29 13-09-2023) Вот натравил Кутилин своих... Всем здравствуйте! Анников ещё не на такое способен... Проверено на личном опыте.....
10:02:34 13-09-2023
Гость (08:13:29 13-09-2023) Вот натравил Кутилин своих шестерок на Анникова! Хоть что но... И так бедолага уже боится в людных местах появляться)))))
08:48:48 13-09-2023
ну точно Осокин сам с собой переписывается под разными именами
08:57:08 13-09-2023
Гость (08:48:48 13-09-2023) ну точно Осокин сам с собой переписывается под разными имена... А вы наверное Анников раз так реагируете.
08:54:40 13-09-2023
Возвращаясь к статье и прочитав комментарии, складывается мнение что авторы статьи хотят очернить действующего руководителя а не "просто хотим работать " как написано в заголовке. не вяжется
09:09:32 13-09-2023
Гость (08:54:40 13-09-2023) Возвращаясь к статье и прочитав комментарии, складывается мн... Что уже очернять???? Он поуши очернен ещё со времени как участковым работал...
09:20:43 13-09-2023
Здравствуйте. Возможно это всё выйдет на уровень Москвы. И не посредственно на СК Бастрыкина. После чего будет проведена масштабная проверка края!
09:25:12 13-09-2023
Вы скажите на какие средства он живёт то.... С кормана СПК октябрь. Да так любой сможет. А когда человек заинтересован в работе развитии... Он таким образом себя не ведёт.....
10:05:42 13-09-2023
Интересно, прокуратура полиция района как то действует? Наглядно распродаже хозяйства идёт. И пофиг. Очень интересно!
06:33:56 15-09-2023
Гость. (10:05:42 13-09-2023) Интересно, прокуратура полиция района как то действует? Нагл... Ага бездействие
10:55:27 13-09-2023
Уважаемые, а может Анников не при делах, просто ширма, подозрительно многое на него указывает, как-то громко слишком для таких дел... Там же есть второй человечек, если я правильно понял из коментов? А он кто такой, они же на двоих колхоз попилить хотят, а под молотки Анникова суют, не странно? А то бывают такие, всю жизнь шлангами прикидываются и вдруг нате, на лопате....
20:12:37 13-09-2023
Каримов. (08:22:06 13-09-2023) Здравствуйте! Прямо Так официально!? Вы к нему как вы сказа... Осокин как я понял настоящий мужик.... Держись Осокин!
11:05:03 13-09-2023
Уберите это чудо из колхоза
11:11:59 13-09-2023
Прочитав статью и ужасаешься, а не вы Осокин в качестве бригадира и ваши друзья довели фермы до плачевного состояния. Вывозились продуктивные дойные коровы каждую неделю камазами. В плачевном состоянии оставили выгона. И хотите в одночасье чтобы преобразилось хозяйство. Восстановить хозяйство намного труднее, и руководитель старается поднять с колен хозяйство. А вы своими гнусными стараниями ему мешаете. Просьба ко всем жителям села давайте поддержим нашего руководителя. Чтобы нам жилось и работалось легко, а чужой дядя нам хорошего ничего не сделает, а только приведет село в полную разруху.
11:39:47 13-09-2023
Житель села (11:11:59 13-09-2023) Прочитав статью и ужасаешься, а не вы Осокин в качестве бриг... И вот выходит Серёженька, у Серёжи всё получается, досасывай колхоз и едь в свой коттедж в горный Алтай.
11:58:51 13-09-2023
Житель села (11:11:59 13-09-2023) Прочитав статью и ужасаешься, а не вы Осокин в качестве бриг... А где в это время был А.С.И.когда Осокин вывозил коров ,да ещё и со своей компашкой. Я сколько вижу, что становится всё хуже , люди даже не хотят идти на работу .
16:48:21 13-09-2023
Житель села (11:58:51 13-09-2023) А где в это время был А.С.И.когда Осокин вывозил коров ,да е... это было при Сорокине, предыдущем руководителе и благодаря Красиловой
18:36:05 13-09-2023
Гость (16:48:21 13-09-2023) это было при Сорокине, предыдущем руководителе и благодаря К... Да да. И как ты Сорокина съел расскажите в месте с супругой! Как вы рвались к кассе колхозной.
10:24:08 14-09-2023
Антон ш. (18:36:05 13-09-2023) Да да. И как ты Сорокина съел расскажите в месте с супругой... Сорокин довел хозяйство до ручки и смылся вовремя
18:50:56 13-09-2023
Гость (16:48:21 13-09-2023) это было при Сорокине, предыдущем руководителе и благодаря К... На сколько я знаю Осокина назначили при Анникове , как он скотину возить мог, ещё и при Сорокине, шустрый. Вы решили ещё и Т.Н.красилову задеть.
16:51:20 13-09-2023
Житель села (11:58:51 13-09-2023) А где в это время был А.С.И.когда Осокин вывозил коров ,да е... Да где он был, в Тайланде)))))
11:17:54 13-09-2023
Собаки лают - караван идет
23:10:19 13-09-2023
Гость (11:17:54 13-09-2023) Собаки лают - караван идет... Рэкс лает. КРС уходит.
08:39:35 01-10-2023
Гость (11:17:54 13-09-2023) Собаки лают - караван идет... Любимая поговорка анникова.
12:56:23 13-09-2023
Интересно наблюдать за войнами за землю. И есть даже статистика уже тех деревень, где были эти войны! Осела пыль и что мы видим? А все, нет теперь деревни этой. Я за правду, не на чьей стороне. История эта знакомая уже, есть один человек изнутри деревни, и есть человек со стороны. И жалко конечно эту деревню уже, ведь как показывает наша история, что пыль то осядет, а деревни то уже и нет. Если бы были другие исходы, в других селах, написал бы другое. Но факты есть фаты, а тех деревень пальцев не хватает уже со считать. По нашему родному краю.
13:04:18 13-09-2023
Дааа уж.... Сколько он с супругой обналичил.... Вам лучше не знать)))))
13:49:52 13-09-2023
Доброго времени суток. Удивлен столь оживленной дисскусией. Да, СМИ хорошие оружие, людям много не надо! Написать что он плохой - поверят, сказать, что он украл - поверят. Так у нас, к сожалению, в стране устроено, что по телевизору нам всегда "правду говорят", что тут одна сплашная "правда". Виден конфликт явно, в коментариях сошлись обида и справедливость, и все очевидно. Жалко лишь одно - что люди-то поверят, так страна устроена у нас. Всем холодную голову, и помните, что на заборе тоже пишут, заглянешь, а там трава!) Всем добра.
14:56:18 13-09-2023
Народ))) вы угораете, у данного канала, сроду такого количества комментариев не было))) даже на самых ярких новостях))) а тут прям такое ощущение международный уровень какой то))) Вам самим не смешно??? Сидите пишите грязь, меняя имена) ну ребят, это даже не логично, и уже давно не выглядит правдоподобно и самое главное адекватно))
21:37:24 13-09-2023
Адекватность (14:56:18 13-09-2023) Народ))) вы угораете, у данного канала, сроду такого количес... Да нет. Людям не до угара.... Когда их вынудили уволиться, он же такая с.... Вы не представляете, хуже вредителей. Уничтожает только всё подряд, КРС, технику, урожай.
16:42:04 13-09-2023
Да что тут обсуждать, все всё знают без этого, просто каждый думает за свой корман, и этот А.С.И СПК октябрь. Мы увозили от туда КРС. Люди которые пишут выше это действительно правда. И расчет за КРС он только брал наличными. Ему не нужно было чтобы где то проходила оплата через счёт и Так далее. Ну это очевидно. Жаль что таких людей допускают к руководящим должностям.
16:47:53 13-09-2023
Да уж, Сергей Иванович , наломал ты дров.... Мать пожалей!
16:57:46 13-09-2023
Да , Кутилин, со своим цепным псом Рондовым и шестеркой Осокиным ,сам себя в превзошел. Чтобы все понимали Рондов юрист Кутилиных, который не стесняется в выражениях в комментариях. Откровенные угрозы летят " повесить" , " в расход пустить"
17:12:42 13-09-2023
Гость (16:57:46 13-09-2023) Да , Кутилин, со своим цепным псом Рондовым и шестеркой Осок... Сережа. Ты прекращай! Ты что кому доказывать собрался? Ты оставил десятки людей без работы. Продал КРС, зерновые.....
17:40:36 13-09-2023
Гость (16:57:46 13-09-2023) Да , Кутилин, со своим цепным псом Рондовым и шестеркой Осок... Шестерка, шестерка,.......но вы тоже не стесняетесь, оскорбления только рекой льются.
17:18:09 13-09-2023
Бедный Сергей Иванович. Ну всё теперь придется скоро своим трудом тебе зарабатывать на жизнь, а не за счёт хозяйства СПК октябрь.
17:31:04 13-09-2023
Здравствуйте. Да что далеко ходить, пусть расскажут как они почтальона уговаривали чтобы не получать судебные письма.... Люди пишут всю правду про этого изверга!!!!
18:19:28 13-09-2023
Житель села. (17:31:04 13-09-2023) Здравствуйте. Да что далеко ходить, пусть расскажут как они ... Ха ха , смешно
18:32:00 13-09-2023
Здравствуйте, зачем так говорите мы увозили с этого села КРС этот председатель не серьёзный человек он был только заинтересован в финансовых вопросах ни разу не видел чтобы так продавали КРС
19:24:12 13-09-2023
Житель села. (17:31:04 13-09-2023) Здравствуйте. Да что далеко ходить, пусть расскажут как они ... Что правда, то правда
19:42:36 13-09-2023
Как показывает практика, большие предприятия приходят в маленькую деревушку, что бы насытить свои карманы, залить чистейшую землю химией, отравить природу, жителей, точно не развивать хозяйство и обращать малейшее внимание на жителей села, на благоустройство села, на помощь школе, администрации, их интересует только исключительно прибыль. Появился некий сын, богатенького папы, с наполеоновскими планами, где что будет и обещаниями, пока ему надо, будет песни петь про красивую жизнь, но это пока. И если бы в этой статье комментарии давали уважаемые жители села, которые всю жизнь отдали колхозу, может быть и вопросов не было, но кто такой Осокин - бывший алкоголик, хотя бывших не бывает, сидевший и образование 7 классов, он то точно понимает о чем говорит, уволен за воровство, про этого, можно отдельную статью написать, про его «насыщенную» жизнь, ни почета ни уважения, он никто и звать его никак. Анников С. И. может и не самый лучший человек, но руководитель он хороший, некому не отказал, ни разу, все те, кто честно трудятся, достойно зарабатывают, водопровод чинит колхоз, дороги чистит колхоз, выступает спонсором, если это требуется, он сам житель села и никогда не отвернется от людей. Предприятие развивается, ферма отремонтирована, построен новый мехток, новые склады, ни при одном председателе не было столько сделано для колхоза и для села. Жалко, что люди в селе прогнили, и не понимают, что те, кто метят занять колхоз, развалят все то, что осталось…
21:58:56 13-09-2023
Гость (19:42:36 13-09-2023) Как показывает практика, большие предприятия приходят в мале... Браво Бауэр!!! Сколько ещё Сережа тебе дал ... Как же он бьётся из последних сил чтобы остаться у халявной кассы. Ох и людишки вы... Ну потерпите, всему приходит конец. Ты и супругу подставил уже... Чем вы думаете...
22:11:22 13-09-2023
Гость (19:42:36 13-09-2023) Как показывает практика, большие предприятия приходят в мале... Вы о чём говорите!!!!!! Для кого он сделал что? Для себя! И какие остались работники назовите их... Позор на весь район. Какой мех ток ? Который стоит как постомент. Деньги отмыл и досвидания. Противно читать это. Я 34 года отдал этому колхозу. Но такого не видел за эти года.
10:02:57 14-09-2023
Работник данного совхоза. (22:11:22 13-09-2023) Вы о чём говорите!!!!!! Для кого он сделал что? Для себя! И ... был бы работником не писал бы "работник совхоза", у нас колхоз а не совхоз. все постава
22:11:50 13-09-2023
Гость (19:42:36 13-09-2023) Как показывает практика, большие предприятия приходят в мале... Какая ферма отремонтирована!? Одну вообще закрыли… Где предприятие развивается? На полях одна трава выросла, урожая нет, да и тот что есть сгноили…. Вот это развитие. И хотелось бы подробнее услышать, можно даже списком, чего же там столько много сделано для сел? О каком ремонте водопровода идет речь?
21:50:31 13-09-2023
Так вот кто этот герой сюжета)))) ну да нормально отстроил он у нас тут)))) блин бедные селяне...... Ладно больше ничего не буду говорить. Бог ему судья. А село конечно жаль что так....
22:30:17 13-09-2023
Здравствуйте,уважаемые читатели! Вся информация будет доведена до губернатора края. Далее будет назначена проверка всех инстанций.
22:36:07 13-09-2023
Здравствуйте. Работал в этом колхозе. Теперь Слава богу не работаю там. Ну что сказать, люди пишут правду, не пойму только кто пишет и защищает этого Анникова , это скорее всего сам либо его слюнтяи. Дай бог чтобы его посадили! Он заслужил это в полное! Думаю больше нечего говорить все знают всё!
22:41:49 13-09-2023
Вы говорите люди прогнили, но рыба начинает гнить с головы.
23:39:15 13-09-2023
Ну как так то, Сергей ты что творишь? Так нагло растащить хозяйство, которое строило поколение. Ты бога побойся ! Или для тебя уже не существует ни бога ни чёрта. Эх ты):
08:06:06 14-09-2023
Работал я там 90е_2000е. Да что говорить,на что теперь похож этот колхоз страшно смотреть! Так нагло как Анников ни один председатель не тащил себе в корман, какая наглость вообще у тебя Сергей! И совесть! Куда смотрит руководство района,края!!!?? Раньше всё вспоминаю как какой шум стоял в уборочную, комбайны машины до глубокой ночи работали.,. Приехал как то в гости в Эту деревню и глазам не поверил кошмар! И едет Сергей на Лэнд Крузер. И вы мои земляки ещё пишете что он что-то сделал, Я не верю что это вы пишите. Проехал на гору и ещё сильнее расстроился, там полная тишина и нет ни кого фермы вот вот завалятся. Эх вы!!!!!
09:38:58 14-09-2023
Алексей. Бывший работник. (08:06:06 14-09-2023) Работал я там 90е_2000е. Да что говорить,на что теперь похож... валерьянки прими , расстроился он
09:01:09 14-09-2023
Вы о чем тут говорите! Реально какой то бред пишет один человек. Меняя только имена)) Сергей Иванович, руководит всего 3 года. Об этом ни кто не подумал? В каком состоянии он взял этот колхоз??? Он не то что на коленях был, он лежал на пузе!!! И теперь посмотрите что он сделал все лишь за эти 3 года управления?Видно что человек это делает для людей! А вы только мешаете нормально людям работать. У Вас то цель одна, и все это понимают, Вам только земля нужна, колхоз что ли Вам нужен? Люди разве Вам нужны в этой деревне? А про ферму вообще молчу, где у сына Кутилина ферма то осталась? Везде где это ОПГ работает там только руины остаются. Пишите тут всякую чушь.
09:20:31 14-09-2023
Житель (09:01:09 14-09-2023) Вы о чем тут говорите! Реально какой то бред пишет один чело... Бред? Вот ваш бренд реальность происходящего! Правда ни кому не нравится!
09:25:04 14-09-2023
Житель (09:01:09 14-09-2023) Вы о чем тут говорите! Реально какой то бред пишет один чело... В каком состоянии??? За эти три года сколько убыло КРС? Работников? А сколько ты приебрел расскажи Сергей!? Да что тут говорить все всё видели и знают, спроси у любого оставшегося ни один уже на работу идти не хочет!
10:00:00 14-09-2023
Житель (09:01:09 14-09-2023) Вы о чем тут говорите! Реально какой то бред пишет один чело... Да он шустро взялся в первый год работы, под давлением были написаны заявления Сбитнев. А.М., Сорокина С.А. но она то вопще главный экономист её обязательно надо было убрать, а уже через пол года у А. С.И. обновилась личная техника. Но правда с тех пор она ещё поменялась.
10:16:05 14-09-2023
Житель села (10:00:00 14-09-2023) Да он шустро взялся в первый год работы, под давлением были ... нашли экономистку, дормоедка муженком посаженная в главные специалисты
11:23:09 14-09-2023
Гость (10:16:05 14-09-2023) нашли экономистку, дормоедка муженком посаженная в главные с... Но зато Анникова экономист и бухгалтер на всегруки мастер , да ещё Анников председатель как удобно, но конечно такие специалисты будут мешать.
10:18:01 14-09-2023
Житель села (10:00:00 14-09-2023) Да он шустро взялся в первый год работы, под давлением были ... А все потому что Анников спрашивал работу а не просиживание штанов, по вашему это вынудить уволиться
11:05:10 14-09-2023
Гость (10:18:01 14-09-2023) А все потому что Анников спрашивал работу а не просиживание ... Да но наверное они до Анникова не работали. Сбитнев который всю жизнь отработал в колхозе , оказалось только при Анникове просижывает штаны , ему кстати до пенсии остовалось не много. У Сорокиной была какая то глупая причина, она оказывается начислила много зарплаты трактористам, но больше не нашлось причины. А ещё, любимая фраза Анникова (не нравится, я ни кого не держу). Не грамма уважения к людям.
07:38:58 18-09-2023
Гость (10:18:01 14-09-2023) А все потому что Анников спрашивал работу а не просиживание ... Не работу он спрашивал, а чтобы люди доносили на других людей, не согласных вынудил уволиться
09:17:18 14-09-2023
Всем привет земляки! Даааа и писать то нечего уже наверное, очень жаль что так всё! Я уехал в Кемеровскую область много лет назад, но теперь смотря на это всё со стороны даже нет желания туда приезжать, не пойму вас земляки как вы могли допустить к управлению этих воров! Эх Сергей Иванович действительно совести у тебя нет и небыло. Правильно кто-то выше писал пожалей мать! Пусть заходит новый человек который скупает земли и вам земляки будет возможность работать и зарабатывать, а не смотреть как Анников покупает очередной крузак квартиру снегоход. Живите сейчас а не потом!
10:06:57 14-09-2023
Александр бывший сотрудник. (09:17:18 14-09-2023) Всем привет земляки! Даааа и писать то нечего уже наверное, ... А ты наверное и есть тот новый человек который земли скупает
10:36:13 14-09-2023
Александр бывший сотрудник. (09:17:18 14-09-2023) Всем привет земляки! Даааа и писать то нечего уже наверное, ... Кутилин, у тебя юрист палится!!! Уходите от легенды вашей красивой, что вы за людей, за правду и за деревню. В открытую уже пишет - продавайте люди землю. Ты ему хоть позвони, скажи пусть проветрит помещение, а то сидит каждые 30 минут строчит сюда)))
12:06:14 14-09-2023
Житель (10:36:13 14-09-2023) Кутилин, у тебя юрист палится!!! Уходите от легенды вашей кр... ну куда юристу кутилина до вашего Бауэра......
10:10:42 14-09-2023
Да, узнаем методы Кутилиных по сжиранию руководителей на купленных землях
10:24:20 14-09-2023
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!!! Картинка аккаунта, комментируещего на данном канале, меняется только в том случае, если меняется гаджет (телефон, компьютер). Исходя из этого можно доказать тот факт, что грязь про данного человека и угрозы, пишет максимум три человека (меняя при этом имена). Это доказывает тот факт, что это всего лишь очередная махинация "Захватчиков-Кутилиных". Еще один гнилой способ. Очень, простите меня, тупо и не правдоподобно) Во-вторых! Цитирую: "Александр бывший сотрудник." - "Пусть заходит новый человек который скупает земли и вам земляки будет возможность работать и зарабатывать, а не смотреть как Анников покупает очередной крузак квартиру снегоход. Живите сейчас а не потом!" Вот Вам доказательства их деятельности! Где тут про ферму? Где тут про людей? Где тут про деревню? Сплошной призыв к действию, свергнуть местную власть, скупить землю и все на этом. Вот оно ваше искреннее лицо.
12:30:42 14-09-2023
Житель (10:24:20 14-09-2023) ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!!! Картинка аккаунта, комментируещего на данн... Но что это власть мы уже и так поняли. И что этой власти всё можно. Что, вы ,зделали что бы люди не продавали землю, вы власть ? Скоро такими темпами работать и зарабатывать будет не кому.
14:49:33 14-09-2023
Эх как Сережа не хочет упускать халяву))))) к хорошему быстро привыкаешь))) после всего увидят люди как должно на самом деле работать предприятие!
22:50:47 14-09-2023
Убегай Сергей!!пока не закрыли..... За незаконную реорганизацию и подделку подписей колхозников, продавай всё что нахапал и раздай работягам которые на твою семью работали! Сделай хоть один человеческий поступок в своей жизни!
08:36:44 15-09-2023
Кто-то выше писал, в каком состоянии находится колхоз когда пришел этот Анников. Вы скажите пожалуйста в каком состоянии он теперь..... Поуши в долгах. Без скота , поля свалили теперь все лежит проросло, и некому работать. Вот теперь да. Предприятие начало работать после долгого застоя))). Молодцы!!!
12:41:42 15-09-2023
Иван. (08:36:44 15-09-2023) Кто-то выше писал, в каком состоянии находится колхоз когда ... Гнать этого уродаАникова поганой.метлой
09:21:55 15-09-2023
Председателя сменить нужно ,но и Братьев кутилиных тоже подпускать нельзя !
09:53:33 15-09-2023
Житель соседнего села (09:21:55 15-09-2023) Председателя сменить нужно ,но и Братьев кутилиных тоже подп... Нет теперь председателя, есть хозяин предприятия. Вы ещё не поняли? Его уже должны были переизбрать.
13:18:50 15-09-2023
Ребята, вот ты тут пишите всякий словесный понос, и каждый старается писаться за себя!!! А, вот из вас кто нибудь вообще подумал хоть об одном из двух сёл??? Взять нашу Каменку, ведь там была и школа, и детский сад, клуб....... Где собираться молодежи? А, она там есть хоть и мало! Даже мы когда приезжаем к родителям с удовольствием бы вышли куда нибудь с друзьями встретиться, пообщаться, а не куда!!!!! А, что теперь стало в этой деревни ????? Все поросло бурьяном!!!!! Дорог не стало, потому что председатель запретил за ними ухаживать свои жителям. Вы ни кто не подумал о детях которые маленькие просто "БАЛТАЮТСЯ" по деревни, хотя могли посещать детский сад и получать первоначальные знания, а те дети которые уезжают рано утром из дома в соседнюю деревню, а потом едут обратно.... Вы хоть не много уважайте труд ДОЯРОК которые бедные в мороз, в буран, в ливень да в любую не погоду идут на работу.... Их и так уж осталось мало. ладно летом у них ферма рядом, а зимой?!!! Вас бы самих рано утром зимой по морозу пройти 3км до фермы.... Хотя есть транспорт и не раз говорили, чтоб доярок довозили до места работы и обратно, но нет мы же на этом экономим бензин, но при этом в своих личных интересах сели и поехали на этом бензине!!!! А, трактористы , они утром придут посидят на лавочке в хорошую погоду , да и распустят по домам, а как только по прогнозу стоит дождь, так их обязательно отправят убирать зерно!!!!!!!! Надо меня власть, и ставить ответственного человека, который действительно будет работать не для своего любимого кормана, а именно для населения. Для того чтоб последние люди не сбежали с этих двух деревень. Очень жаль, что наши сёла стали в таком плачевном состоянии.
14:15:38 15-09-2023
гость (13:18:50 15-09-2023) Ребята, вот ты тут пишите всякий словесный понос, и каждый с... Люди пытаются что то сделать, сколько на них здесь грязи вылили уже .3а 3года от колхоза не осталось ни чего .Но а к фермам Анников серьёзно ни когда не относился, всегда говорил- убыточно .
13:31:54 15-09-2023
Полностью вас поддерживаю! Честно всё описали!!!! Но Анников изо всех сил старается удержаться на кассе....
13:34:59 15-09-2023
Вот каждое утро он бегает бедолага по Кытманово с бумажками, ты поля убирать думаешь!!!!!????
21:07:06 16-09-2023
Житель села. (13:34:59 15-09-2023) Вот каждое утро он бегает бедолага по Кытманово с бумажками,... Ааа зачем поля.убирать они Анников Чернов.Гилев машинами дробленку возят им хватит а.на.остольных.наплевать
15:44:52 15-09-2023
Анников работает председателем всего 3 года, а что же вы раньше молчали про холхоз бывшие председатели столько лет проработали и что они для колхоза сделали. А люди не хотят работать не из-за Анникова, а из-за того, что спились совсем и этих алкашей ещё и на биржу ставят и детские платят, зачем им работать когда можно пить и деньги получать.
16:30:43 15-09-2023
Житель (15:44:52 15-09-2023) Анников работает председателем всего 3 года, а что же вы ран...Анниковы видно сами и за тракториста ,и за доярку работать то совсем не кому одни алкоголики остались. Но скоро так и будет, сколько при нём уволилось народу и ещё уволятся.
16:44:31 15-09-2023
Житель (15:44:52 15-09-2023) Анников работает председателем всего 3 года, а что же вы ран... 10.лет.дербанил колхоз супруга ему.помогала
01:35:21 16-09-2023
Сельсовет (16:44:31 15-09-2023) 10.лет.дербанил колхоз супруга ему.помогала... лепешкина, ты что? Сергей Иванович твой бог!
21:33:42 17-09-2023
Житель (15:44:52 15-09-2023) Анников работает председателем всего 3 года, а что же вы ран... Ну нормально наработал, колхоз в долги, людей уволили, КРС,зерновые продали, себе жизнь обеспечил, во мужик! ......
04:43:11 16-09-2023
Очередной пошёл написал заявление на увольнение Скорокодонских.А.В
19:07:07 16-09-2023
Андрей увольняется? Жаль, и так работать некому, за 3года такая текучка кадров, у нынешнего председателя прямо дар с людьми общаться
23:59:10 16-09-2023
Житель села (19:07:07 16-09-2023) Андрей увольняется? Жаль, и так работать некому, за 3года та... Да вы что. У нас в деревне видите выше люди пишут, что он всем помогает! Колхоз в первые за много лет начал работать после долгого застоя))))))
00:05:22 17-09-2023
Житель села (19:07:07 16-09-2023) Андрей увольняется? Жаль, и так работать некому, за 3года та... А ему зачем работники? Они в двоем с Николаем Воронцовым будут работать. И дуренок с боку....передовеки блин....))))
22:29:02 16-09-2023
АННИКОВ. Теперь ты легенда! Всё равно должны быть такие индивиды, чтобы все остальные видели, помнили, и никогда такими небыли ..... И ещё раз все убедились теперь, как и почему кто-то может жить... А кто-то работать чтобы просто прожить....
10:34:31 17-09-2023
Я был там и всё видел. Со слезами на поля взглянеш, все поля за сеяны отходами. Все поля травой посеяны были колосков видно не было. Скотный двор в ужасном состоянии. Что молоко 80% бракованное. Выливается в яму.
15:10:20 17-09-2023
Земляк (10:34:31 17-09-2023) Я был там и всё видел. Со слезами на поля взглянеш, все поля... Приветствую вас! Сейчас Анников напишет что это родная чушь.))))
21:35:03 20-09-2023
Земляк (10:34:31 17-09-2023) Я был там и всё видел. Со слезами на поля взглянеш, все поля... Такого.небыло никогда
23:51:51 21-09-2023
Сельсовет (21:35:03 20-09-2023) Такого.небыло никогда... Вот и именно, такого не было ни когда!!!!!! Такой наглости, и разрухи....
12:46:07 17-09-2023
А глава района, начальник полиции, прокурор,ничего не хотят сказать по этому поводу!?