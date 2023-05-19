Безработный залез в сельский дом на Алтае и украл оттуда деньги
После совершения кражи мужчина сходил в магазин и накупил еды
19 мая 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
61-летний житель Ильинки в Алтайском крае обратился в полицию с заявлением о краже. Из его кошелька пропало 25 тысяч рублей.
Как рассказали в региональном главке МВД, купюры унёс безработный 38-летний мужчина. После задержания он сознался в том, что разбил окно в доме, увидел на столе портмоне и обчистил его.
После совершения кражи злоумышленник сходил в магазин, где потратил 13 600 рублей на еду и питьё.
Также установлено, что ранее он уже был трижды судим за совершение аналогичных преступлений.
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