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Жительница Заринска выкинула заначку в полмиллиона рублей

Обеспокоенный мужчина звонил в полицию, чтобы никто не утащил его матрас

19 мая 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Заринске женщина выбросила на помойку заначку бывшего мужа. Он скопил 500 тысяч рублей и чуть не лишился их в один момент, пишет "Наш город Заринск".

Сообщение о случившемся полицейские получили 8 мая. Мужчина позвонил им и рассказал о том, что его бывшая жена отправила на мусорку матрас, в котором он припрятал полмиллиона рублей.

Неизвестно, сделала ли она это специально или не знала о хранящихся дома деньгах. 

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники довели пенсионера до самоубийства, отняв у него квартиру и оформив на его имя кредит.

Происшествия Заринск

Комментарии 7

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Гость

08:40:46 19-05-2023

Ну бывает. У нас так родня решила сжечь сразу после смерти деда матрас, дед копил и складывал, там было целое состояние. вот что бывает когда недалекие верят в приметы.

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Гость

09:41:51 19-05-2023

Гость (08:40:46 19-05-2023) Ну бывает. У нас так родня решила сжечь сразу после смерти д... Ну так сожгла родня матрас или не успели?

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Гость

10:12:51 19-05-2023

Гость (09:41:51 19-05-2023) Ну так сожгла родня матрас или не успели?... Интрига... Но об этом мы никогда узнаем...

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Гость

10:02:11 19-05-2023

А зачем заначку хранить в матрасе? ну заведи себе карту отдельную. это первый вопрос. и второй, я например, если решила что-то выкинуть , всегда с мужем советуюсь. Ну кроме моей одежды. А тут выкинула ни с кем не посоветовавшись. Как она его вообще доперла-то?

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Гость

10:16:13 19-05-2023

Как она его вообще доперла-то? - Женщина в ярости способна на многое)))

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Гость

10:42:10 19-05-2023

Гость (10:16:13 19-05-2023) Как она его вообще доперла-то? - Женщина в ярости способна н... а почему вы решили, что она в ярости была? может прост уборку делала

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Гость

11:57:05 19-05-2023

может прост уборку делала - может, там по теме там бывший фигурирует, хотела почистить квартиру, с глаз долой....

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