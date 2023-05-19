Жительница Заринска выкинула заначку в полмиллиона рублей

Обеспокоенный мужчина звонил в полицию, чтобы никто не утащил его матрас

19 мая 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Заринске женщина выбросила на помойку заначку бывшего мужа. Он скопил 500 тысяч рублей и чуть не лишился их в один момент, пишет "Наш город Заринск".

Сообщение о случившемся полицейские получили 8 мая. Мужчина позвонил им и рассказал о том, что его бывшая жена отправила на мусорку матрас, в котором он припрятал полмиллиона рублей.

Неизвестно, сделала ли она это специально или не знала о хранящихся дома деньгах.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники довели пенсионера до самоубийства, отняв у него квартиру и оформив на его имя кредит.