Жительница Заринска выкинула заначку в полмиллиона рублей
Обеспокоенный мужчина звонил в полицию, чтобы никто не утащил его матрас
19 мая 2023, 08:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Заринске женщина выбросила на помойку заначку бывшего мужа. Он скопил 500 тысяч рублей и чуть не лишился их в один момент, пишет "Наш город Заринск".
Сообщение о случившемся полицейские получили 8 мая. Мужчина позвонил им и рассказал о том, что его бывшая жена отправила на мусорку матрас, в котором он припрятал полмиллиона рублей.
Неизвестно, сделала ли она это специально или не знала о хранящихся дома деньгах.
Ранее сообщалось, что в Москве мошенники довели пенсионера до самоубийства, отняв у него квартиру и оформив на его имя кредит.
08:40:46 19-05-2023
Ну бывает. У нас так родня решила сжечь сразу после смерти деда матрас, дед копил и складывал, там было целое состояние. вот что бывает когда недалекие верят в приметы.
09:41:51 19-05-2023
Гость (08:40:46 19-05-2023) Ну бывает. У нас так родня решила сжечь сразу после смерти д... Ну так сожгла родня матрас или не успели?
10:12:51 19-05-2023
Гость (09:41:51 19-05-2023) Ну так сожгла родня матрас или не успели?... Интрига... Но об этом мы никогда узнаем...
10:02:11 19-05-2023
А зачем заначку хранить в матрасе? ну заведи себе карту отдельную. это первый вопрос. и второй, я например, если решила что-то выкинуть , всегда с мужем советуюсь. Ну кроме моей одежды. А тут выкинула ни с кем не посоветовавшись. Как она его вообще доперла-то?
10:16:13 19-05-2023
Как она его вообще доперла-то? - Женщина в ярости способна на многое)))
10:42:10 19-05-2023
Гость (10:16:13 19-05-2023) Как она его вообще доперла-то? - Женщина в ярости способна н... а почему вы решили, что она в ярости была? может прост уборку делала
11:57:05 19-05-2023
может прост уборку делала - может, там по теме там бывший фигурирует, хотела почистить квартиру, с глаз долой....