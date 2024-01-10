Безработный житель Барнаула украл декоративный деревянный колодец с вывеской

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за тайное хищение

10 января 2024, 12:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса"

В Алтайском крае задержали 36-летнего мужчину, который украл стоявший возле торгового центра деревянный колодец, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула, работающая флористом в одном из цветочных магазинов. Она заявила о похищении декоративного деревянного колодца стоимостью 10 000 рублей, на котором находилась вывеска торговой точки.

"Придя в очередной раз на рабочее место, женщина обнаружила пропажу имущества", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали безработного и ранее не судимого местного жителя. Они изъяли колодец и вернули владельцу.

Барнаульцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.