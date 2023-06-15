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Безумный бык насмерть забодал россиянку

Животное поймали, ветеринары взяли у него анализ на бешенство

15 июня 2023, 17:19, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Обезумевший бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Животное сорвалось с привязи и отправилось бродить по деревне. Его попытались вернуть в стойло, но бык от этого только сильнее разозлился и набросился на супружескую пару. Женщина от полученных травм скончалась на месте, ее супруг получил серьезные травмы. 

Отловить быка получилось, ветеринары взяли у него анализ на бешенство.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

17:36:45 15-06-2023

А умный бык не забодал.

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Пузырек

19:19:53 15-06-2023

Выбирал россиянку?? Идеологически подкованный бык. Вы о чем пишите?

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Гость

21:27:07 15-06-2023

Пузырек (19:19:53 15-06-2023) Выбирал россиянку?? Идеологически подкованный бык. Вы о чем ... И откуда в нас в стране россиянки? %-) Заголовок, конечно, странный.

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Гость

08:02:56 16-06-2023

чучело быка в музей сдадут?

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