Безумный бык насмерть забодал россиянку

Животное поймали, ветеринары взяли у него анализ на бешенство

15 июня 2023, 17:19, ИА Амител

Кадр из видео

Обезумевший бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Животное сорвалось с привязи и отправилось бродить по деревне. Его попытались вернуть в стойло, но бык от этого только сильнее разозлился и набросился на супружескую пару. Женщина от полученных травм скончалась на месте, ее супруг получил серьезные травмы.

Отловить быка получилось, ветеринары взяли у него анализ на бешенство.