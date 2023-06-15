Безумный бык насмерть забодал россиянку
Животное поймали, ветеринары взяли у него анализ на бешенство
15 июня 2023, 17:19, ИА Амител
Кадр из видео
Обезумевший бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Животное сорвалось с привязи и отправилось бродить по деревне. Его попытались вернуть в стойло, но бык от этого только сильнее разозлился и набросился на супружескую пару. Женщина от полученных травм скончалась на месте, ее супруг получил серьезные травмы.
Отловить быка получилось, ветеринары взяли у него анализ на бешенство.
17:36:45 15-06-2023
А умный бык не забодал.
19:19:53 15-06-2023
Выбирал россиянку?? Идеологически подкованный бык. Вы о чем пишите?
21:27:07 15-06-2023
Пузырек (19:19:53 15-06-2023) Выбирал россиянку?? Идеологически подкованный бык. Вы о чем ... И откуда в нас в стране россиянки? %-) Заголовок, конечно, странный.
08:02:56 16-06-2023
чучело быка в музей сдадут?