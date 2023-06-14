На Алтае спасатели достали быка из колодца

Из западни поднимали с помощью погрузчика

14 июня 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: МЧС по Республике Алтай

В селе Турочак Горного Алтая огнеборцы вытащили быка из колодца, сообщили в МЧС республики.

О происшествии в службу спасения местные жители доложили в минувшие выходные. На помощь животному поехали пять спасателей, а администрация раздобыла для них фронтальный погрузчик.

Прибывшие огнеборцы спустились к парнокопытному, обмотали его пожарным рукавом и подняли наверх, после чего вручили хозяевам.