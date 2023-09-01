Безвизовые поездки между Россией и Китаем не пользуются спросом

Эксперты отметили, что пока этот формат находится в тестовом режиме

01 сентября 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Групповые безвизовые поездки между Россией и Китаем пока не пользуются спросом. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он отметил, что пока такой формат путешествий находится в тестовом режиме. Приграничные районы в день отправляют минимально по две-три группы.

Количество авиационных групп, по его словам, еще меньше.

Напомним, что безвизовые групповые путешествия между Россией и Китаем запустили с 1 августа.