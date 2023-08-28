В России захотели штрафовать за незаконные экскурсии
Суммы наказаний за такую деятельность пока обсуждают
28 августа 2023, 13:00, ИА Амител
В России предложили установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, сообщают "Известия".
Соответствующие поправки в КоАП депутаты внесут в осеннюю сессию.
Замглавы думского комитета по туризму Сергей Кривоносов отметил, что для проведения экскурсий диггеры выбирают неприспособленные для этого подземные убежища и системы, а качество и безопасность людям никто не гарантирует.
Как отметил парламентарий, сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте.
По данным газеты, пока же все гиды должны подтвердить свою квалификацию для продолжения работы до 1 июля 2024 года.
20 августа в Москве погибла группа из восьми человек во время экскурсии по тоннелю подземной реки Неглинки. В тот день на город обрушился сильный ливень и сооружение затопило.
13:03:58 28-08-2023
На следующую сессию оставили? Весной на Камчатке замерзли туристы, еще по крышам любят экскурсии организовывать, особенно в Питере.
13:44:41 28-08-2023
Штрафовать? Это на уровне закона должно быть наказуемо.
13:45:54 28-08-2023
Ну а чё ,давайте всё позапрещаем. Оставим только зомбоящик. Не можете сами организовать правильно - не лезьте к людям.Были мы на крышах в Питере- если сам как олень скакать не будешь - всё в порядке.Гиды про безопасность всё прекрасно объясняют
14:27:19 28-08-2023
ха-ха (13:45:54 28-08-2023) Ну а чё ,давайте всё позапрещаем. Оставим только зомбоящик. ... А вы жильцов спросили - нужны им там на крышах олени? Нечего там делать на этих крышах, если крыша не оборудована под обзорную площадку как положено и если не получено разрешение на то жильцов дома.
14:37:27 28-08-2023
Гость (14:27:19 28-08-2023) А вы жильцов спросили - нужны им там на крышах олени? Нечего... Жильцы с этих экскурсий не хилые деньги имеют, и ремонт крыши
14:50:31 28-08-2023
Гость (14:37:27 28-08-2023) Жильцы с этих экскурсий не хилые деньги имеют, и ремонт крыш... И не надо со всех своих устройств скорее минусовать оппонента, а себя, дорогого, плюсами награждать. От этого жильцам легче не станет =)
14:49:39 28-08-2023
Гость (14:37:27 28-08-2023) Жильцы с этих экскурсий не хилые деньги имеют, и ремонт крыш... Только жильцы про это почему-то ничего не знают. Зато знают, что постоянно замки и срывают с дверей, ведущих на крыши.
19:39:15 28-08-2023
Гость (14:49:39 28-08-2023) Только жильцы про это почему-то ничего не знают. Зато знают,... Опять жители северной столицы пишут на местных сайтах? Все чудесатее и чудесатее.
20:23:57 28-08-2023
Гость (19:39:15 28-08-2023) Опять жители северной столицы пишут на местных сайтах? Все ч... А вам в голову не приходит, что у кого-то в Питере родственники проживают? И их эти любители полазить по крышам достали тем, что срезают замки с двери, ведущей на чердак.
22:27:07 28-08-2023
Гость (20:23:57 28-08-2023) А вам в голову не приходит, что у кого-то в Питере родственн... Вот бы я переживал, что в Питере срезают замки с чердаков. Вы в глупости тут что ли соревнуетесь, барнАульцы?
22:46:43 28-08-2023
Гость (20:23:57 28-08-2023) А вам в голову не приходит, что у кого-то в Питере родственн... Ну и чего вы минусуете? =) Вы в негодовании, что у кого-то родственники в Питере живут? =)) Ну глупо за это минусовать. Детский сад :-)