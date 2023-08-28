НОВОСТИПолитика

В России захотели штрафовать за незаконные экскурсии

Суммы наказаний за такую деятельность пока обсуждают

28 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России предложили установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, сообщают "Известия".

Соответствующие поправки в КоАП депутаты внесут в осеннюю сессию.

Замглавы думского комитета по туризму Сергей Кривоносов отметил, что для проведения экскурсий диггеры выбирают неприспособленные для этого подземные убежища и системы, а качество и безопасность людям никто не гарантирует.

Как отметил парламентарий, сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте.

По данным газеты, пока же все гиды должны подтвердить свою квалификацию для продолжения работы до 1 июля 2024 года.

20 августа в Москве погибла группа из восьми человек во время экскурсии по тоннелю подземной реки Неглинки. В тот день на город обрушился сильный ливень и сооружение затопило.

Туризм инициативы штрафы

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

13:03:58 28-08-2023

На следующую сессию оставили? Весной на Камчатке замерзли туристы, еще по крышам любят экскурсии организовывать, особенно в Питере.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:41 28-08-2023

Штрафовать? Это на уровне закона должно быть наказуемо.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ха-ха

13:45:54 28-08-2023

Ну а чё ,давайте всё позапрещаем. Оставим только зомбоящик. Не можете сами организовать правильно - не лезьте к людям.Были мы на крышах в Питере- если сам как олень скакать не будешь - всё в порядке.Гиды про безопасность всё прекрасно объясняют

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:19 28-08-2023

ха-ха (13:45:54 28-08-2023) Ну а чё ,давайте всё позапрещаем. Оставим только зомбоящик. ... А вы жильцов спросили - нужны им там на крышах олени? Нечего там делать на этих крышах, если крыша не оборудована под обзорную площадку как положено и если не получено разрешение на то жильцов дома.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:27 28-08-2023

Гость (14:27:19 28-08-2023) А вы жильцов спросили - нужны им там на крышах олени? Нечего... Жильцы с этих экскурсий не хилые деньги имеют, и ремонт крыши

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:31 28-08-2023

Гость (14:37:27 28-08-2023) Жильцы с этих экскурсий не хилые деньги имеют, и ремонт крыш... И не надо со всех своих устройств скорее минусовать оппонента, а себя, дорогого, плюсами награждать. От этого жильцам легче не станет =)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:39 28-08-2023

Гость (14:37:27 28-08-2023) Жильцы с этих экскурсий не хилые деньги имеют, и ремонт крыш... Только жильцы про это почему-то ничего не знают. Зато знают, что постоянно замки и срывают с дверей, ведущих на крыши.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:39:15 28-08-2023

Гость (14:49:39 28-08-2023) Только жильцы про это почему-то ничего не знают. Зато знают,... Опять жители северной столицы пишут на местных сайтах? Все чудесатее и чудесатее.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:57 28-08-2023

Гость (19:39:15 28-08-2023) Опять жители северной столицы пишут на местных сайтах? Все ч... А вам в голову не приходит, что у кого-то в Питере родственники проживают? И их эти любители полазить по крышам достали тем, что срезают замки с двери, ведущей на чердак.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:27:07 28-08-2023

Гость (20:23:57 28-08-2023) А вам в голову не приходит, что у кого-то в Питере родственн... Вот бы я переживал, что в Питере срезают замки с чердаков. Вы в глупости тут что ли соревнуетесь, барнАульцы?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:43 28-08-2023

Гость (20:23:57 28-08-2023) А вам в голову не приходит, что у кого-то в Питере родственн... Ну и чего вы минусуете? =) Вы в негодовании, что у кого-то родственники в Питере живут? =)) Ну глупо за это минусовать. Детский сад :-)

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров