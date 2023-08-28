В России захотели штрафовать за незаконные экскурсии

Суммы наказаний за такую деятельность пока обсуждают

28 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России предложили установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, сообщают "Известия".

Соответствующие поправки в КоАП депутаты внесут в осеннюю сессию.

Замглавы думского комитета по туризму Сергей Кривоносов отметил, что для проведения экскурсий диггеры выбирают неприспособленные для этого подземные убежища и системы, а качество и безопасность людям никто не гарантирует.

Как отметил парламентарий, сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте.

По данным газеты, пока же все гиды должны подтвердить свою квалификацию для продолжения работы до 1 июля 2024 года.

20 августа в Москве погибла группа из восьми человек во время экскурсии по тоннелю подземной реки Неглинки. В тот день на город обрушился сильный ливень и сооружение затопило.