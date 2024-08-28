BFMTV: Дурова перевели на временное содержание для проведения допроса
После этого ему могут предъявить обвинения
28 августа 2024, 21:28, ИА Амител
Павел Дуров / Фото: vk.com/durov
Сооснователя и генерального директора Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в зале суда и перевели на временное содержание. Об этом сообщает французское издание BFMTV.
Следственный судья назначил Дурову этот статус для проведения допроса и возможного предъявления обвинения. Вместе с тем новый статус предполагает, что он все еще находится под стражей.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Как заявляла французская прокуратура, он может быть причастным к преступлениям по 12 пунктам.
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Просто так не освобождают. Это оперативный ход, чтобы мальчик на радостях сделал ошибку и выдал на себя компромат.