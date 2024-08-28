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BFMTV: Дурова перевели на временное содержание для проведения допроса

После этого ему могут предъявить обвинения

28 августа 2024, 21:28, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov
Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

Сооснователя и генерального директора Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в зале суда и перевели на временное содержание. Об этом сообщает французское издание BFMTV.

Следственный судья назначил Дурову этот статус для проведения допроса и возможного предъявления обвинения. Вместе с тем новый статус предполагает, что он все еще находится под стражей.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Как заявляла французская прокуратура, он может быть причастным к преступлениям по 12 пунктам.

Происшествия Франция
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Комментарии 4

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мазафака

22:14:43 28-08-2024

sosнули демократии либералы?

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Гость

23:03:27 28-08-2024

ОАЭ вступились за Дурова. Заморозили контракт с Францией на большие деньги до разрешения ситуации. Теперь пусть Макрон репу чешет, каждый день стране убыток.

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Гость

23:08:29 28-08-2024

Дуров переплюнул Пухляша-заринского, на АМИКе

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Утилизатор

00:31:27 29-08-2024

Просто так не освобождают. Это оперативный ход, чтобы мальчик на радостях сделал ошибку и выдал на себя компромат.

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