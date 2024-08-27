Павлу Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях
Часть обвинений касается соучастия в ряде правонарушений
27 августа 2024, 07:45, ИА Амител
Гендиректору Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Основателя и гендиректора Telegram обвиняют в отмывании денежных средств организованной преступной группы, создании ОПГ с целью совершения правонарушений и незаконном предоставлении различных криптографических инструментов и услуг.
Кроме того, часть обвинений касается соучастия:
- в администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконные транзакции;
- в распространении и хранении изображений несовершеннолетних порнографического характера;
- в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотиков;
- в мошенничестве, совершенном организованной группой;
- в незаконной передаче или предоставлении оборудования, инструмента, программы или информации, разработанной или адаптированной для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.
Расследование в отношении Дурова инициировал отдел по борьбе с киберпреступностью. Дело на бизнесмена было открыто 8 июля.
Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Под стражей он может находиться 96 часов, то есть до 28 августа.
08:00:49 27-08-2024
Щас звездопад у мусаров французских случится.
08:24:10 27-08-2024
Арестован начальник почты.Обвиняется в незаконных переводах денег,распространении детской порнографии,распространении наркотиков,мошенничестве,незаконном предоставлении оборудования.
10:28:53 27-08-2024
Гость (08:24:10 27-08-2024) Арестован начальник почты.Обвиняется в незаконных переводах ... То есть по-вашему начальник почты не должен контролировать отправления - пусть отправляют взрывчатку и наркоту?
10:41:57 27-08-2024
Гость (10:28:53 27-08-2024) То есть по-вашему начальник почты не должен контролировать о... Перлюстрация,всеобщее вскрытие посылок и бандеролей помогут раскрытию преступлений,включая распространение детской порнографии.Не набрал он штат таких работников...
10:55:08 27-08-2024
Гость (10:41:57 27-08-2024) Перлюстрация,всеобщее вскрытие посылок и бандеролей помогут ... Там в соседней ветке возмущаются, что мимо охраны воры прошли. По вашей логике, охрана и не должна была ничего делать) У вас реально только два стула - либо нарушение всех прав, либо полный пофигизм?
08:25:14 27-08-2024
Поскольку система западных ценностей не справляется со всеми безобразиями, то их повесили на Дурова.. Главное, что бы крайний был и его обнаружили..
08:34:42 27-08-2024
dok_CФ (08:25:14 27-08-2024) Поскольку система западных ценностей не справляется со всеми...
Ну какие такие безобразия могут быть в цветущем саду?
09:21:53 27-08-2024
dok_CФ (08:25:14 27-08-2024) Поскольку система западных ценностей не справляется со всеми...
Назовите,пожалуйста,хоть одну западную ценность из той системы.Маленькую,большую,главную или малозначительную.
08:31:40 27-08-2024
в 12 преступлениях --- О, рецидивист?
09:11:50 27-08-2024
Чем больше жути нагонят, тем он будет покладистей.
09:21:41 27-08-2024
У него французский паспорт. Он создал мессенджер, не удосужившись сделать нормальную модерацию, и там торгуют всей запрещенкой. Его надо было по головке погладить за это? Думается мне, французской полиции глубоко наплевать на то, что происходит в телеге в России, они свою работу делают.
09:30:58 27-08-2024
Гость (09:21:41 27-08-2024) У него французский паспорт. Он создал мессенджер, не удосужи...
Арестован он за то,что не удосужился сделать нормальную модерацию...Французская полиция справно делает свою работу....Может,либероидность и есть основная западная ценность?Или просто проявление тех ценностей.
09:49:11 27-08-2024
Гость (09:30:58 27-08-2024) Арестован он за то,что не удосужился сделать нормальную ... А он ее сделал и там не торгуют наркотой и детским порно? И арестовали его исключительно за поддержку Путина? Кстати, у нас тут телегу тоже исправно пытались заблокировать, нет?)
09:38:23 27-08-2024
Гость (09:21:41 27-08-2024) У него французский паспорт. Он создал мессенджер, не удосужи... Не пошел на сотрудничество с французскими спецслужбами - вот основное обвинение. В переводе на русский - отдай ключи от Телеграма.
09:48:26 27-08-2024
Гость (09:38:23 27-08-2024) Не пошел на сотрудничество с французскими спецслужбами - вот... В русской истории тоже такое было.Не пошёл на сотрудничество- 10 лет лагерей без права переписки.
09:52:49 27-08-2024
Гость (09:38:23 27-08-2024) Не пошел на сотрудничество с французскими спецслужбами - вот... Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram (с) французские СМИ. В переводе - в его телеге кто-то творит противозаконную хтонь, а он героически ее покрывает. Надо было орден дать, ага.
10:13:53 27-08-2024
Гость (09:52:49 27-08-2024) Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам киб... На фронте через Телегу координируются воинские подразделения. Попытка Франции, страны НАТО, подчинить Телегу это элементарная попытка нарушить эту координацию. А мы сейчас по факту воюем против НАТО. Выводы сами умеете делать?
10:21:11 27-08-2024
Гость (10:13:53 27-08-2024) На фронте через Телегу координируются воинские подразделения... Телега как инструмент координации войск... Серьезно? Других инструментов координации у нашей армии нет?
10:26:57 27-08-2024
Гость (10:21:11 27-08-2024) Телега как инструмент координации войск... Серьезно? Других ... Есть и другие.
10:27:10 27-08-2024
Гость (10:21:11 27-08-2024) Телега как инструмент координации войск... Серьезно? Других ... Есть. Управление осуществляется через свои каналы связи. Но там подразделения разные. Кто-то из самодеятельности через Телегу работает, кому-то через Телегу тупо проще.
11:05:05 27-08-2024
Гость (10:27:10 27-08-2024) Есть. Управление осуществляется через свои каналы связи. Но ... Ну так тогда изначальный посыл про то, что Франция хочет нарушить чего-то там явно притянут за уши. Не будет Телеги, будет что-то еще, если такая связь идет в нарушение всего.
09:40:18 27-08-2024
Гость (09:21:41 27-08-2024) У него французский паспорт. Он создал мессенджер, не удосужи... А "нормальная" модерация это как ? Как на ютубе ? Что хорошо дяди Сэму, то и остальным за счастье?
10:25:47 27-08-2024
Гость (09:40:18 27-08-2024) А "нормальная" модерация это как ? Как на ютубе ? Что хорошо... Что лично вы делаете на вражеском ютубе? И, кстати, в телеге, которую наши власти столько раз пытались заблочить, да руки не оттуда растут. Какое вам дело до вражеских инструментов и их владельцев, что вы так топите за Дурова? Кстати, он еще не иноагент?
10:47:39 27-08-2024
Гость (10:25:47 27-08-2024) Что лично вы делаете на вражеском ютубе? И, кстати, в телеге... Так я и инструментом Бош пользуюсь и на БМВ езжу ))) Но это не значит, что за них "топлю".
11:02:03 27-08-2024
Гость (10:47:39 27-08-2024) Так я и инструментом Бош пользуюсь и на БМВ езжу ))) Но это ... Ну так о том и речь. Вы пользуетесь БМВ, но вы за отечественную Ладу, и не будете возмущаться, когда владельца завода БМВ тамошние власти возьмут за одно место, скажем, за неуплату налогов, правда ведь? А тут-то вы чего в драку кинулись? За Телегу вы не топите, вы просто ею пользуетесь, какая вам разница, что будет с Дуровым, да и, по большому счету, с той Телегой. Подобных мессенджеров полно, ну будете пользоваться чем-то еще. Не принимать же всерьез аргумент, что без Телеги у нас СВО встанет.
12:12:10 27-08-2024
Гость (11:02:03 27-08-2024) Ну так о том и речь. Вы пользуетесь БМВ, но вы за отечествен... СВО не встанет.
09:54:40 27-08-2024
Так никто и не ответил насчёт системы западных ценностей.Полная тишина."Взрослые не понимают,
Как им,бедненьким,помочь?" Есть такая детская песенка. "Вижу чётко,вижу ясно-
Ну,какой же тут секрет!
Абсолютно непонятно:
Жопа-есть,а слова-нет...".Тут наоборот,аж словосочетание "система западных ценностей",А что оно означает,и есть эта система вообще?То же и с демократией.Где, в какой стране вы видели чтобы народ управлял государством?
10:10:01 27-08-2024
Всё очень просто Дуров, покусился на святое, на доллар. Захотел прикрепить в телеге крипто кошельки, что дало бы возможность оплачивать покупки где угодно, за что угодно, кому угодно. Такое америка не прощает, а французы, так исполнители.
10:14:51 27-08-2024
Самое непонятное - нахрена он полетел туда? Ну не верится, что не мог догадаться. Ну не кретин же
10:20:46 27-08-2024
Ордер на арест выдали когда самолёт пошёл на посадку, всё было спланировано
11:07:25 27-08-2024
Справедливости ради стоит признать, что ТГ - та еще помойка. И порно, и наркоту и черт пойми что еще там действительно рекламируют и толкают. И Дуров это прекрасно знает, но не делает ничего, чтобы этому препятствовать.
11:21:52 27-08-2024
это не в его телеграме российских пленных раненых солдат бандеровцы на камеру расстреливали а?
если в его то почему он перед строем не расстрелян еще?
12:56:51 27-08-2024
Справедливости стоит понять, что арест Дурова это политическая акция.Точка.
14:59:14 27-08-2024
Вообще до лампочки и он и его телега😂😂😂