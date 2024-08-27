Часть обвинений касается соучастия в ряде правонарушений

27 августа 2024, 07:45, ИА Амител

Фото из соцсетей Павла Дурова

Гендиректору Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Основателя и гендиректора Telegram обвиняют в отмывании денежных средств организованной преступной группы, создании ОПГ с целью совершения правонарушений и незаконном предоставлении различных криптографических инструментов и услуг.

Кроме того, часть обвинений касается соучастия:

в администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконные транзакции;

в распространении и хранении изображений несовершеннолетних порнографического характера;

в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотиков;

в мошенничестве, совершенном организованной группой;

в незаконной передаче или предоставлении оборудования, инструмента, программы или информации, разработанной или адаптированной для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.

Расследование в отношении Дурова инициировал отдел по борьбе с киберпреступностью. Дело на бизнесмена было открыто 8 июля.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Под стражей он может находиться 96 часов, то есть до 28 августа.