БГЭС открыла предварительную запись в сервисные центры. Как это работает

Абонент может выбрать нужную дату и время в течение месяца

20 февраля 2023, 06:57, ИА Амител

Фото: bges.ru

Абоненты Барнаульской горэлектросети могут заранее записаться на приём в сервисный центр компании. Новый сервис появился на главной странице официального сайта БГЭС.

Предварительная запись доступна только для физических лиц и работает для офисов на ул. Ползунова, 50 и ул. Энтузиастов, 34а. Как сообщили в пресс-службе компании, абонент может выбрать нужную дату и время в течение месяца. Это поможет сэкономить время и избежать очередей, считают в БГЭС.

В компании предупреждают, что при опоздании предварительная запись может быть отменена.

"Какой бы уважительной ни была причина опоздания, предварительная запись – это та же очередь, только чётко распланированная по времени. Мы не можем задерживать другого клиента. Просим наших абонентов с пониманием относиться к такому регламенту и приходить вовремя", – объясняет Елена Жукова, и.о. начальника отдела по приёму населения БГЭС.Также в компании подчёркивают: приём абонентов в сервисных центрах Барнаульской горэлектросети проводится только при наличии паспорта и документов, подтверждающих принадлежность к адресу – прописка или свидетельство на собственность. Это необходимо, чтобы защитить личные данные абонентов.

В БГЭС напоминают, что абсолютно все услуги компании можно получить в Личном кабинете или в мобильном приложении "БГЭС: ЛК Физических лиц", доступном в Google Play и App Store.