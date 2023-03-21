БГЭС отстранила УК "Трест" от сбора платежей за электроэнергию

За два года управляющая компания перечислила энергетикам 1888 рублей

21 марта 2023, 07:44, ИА Амител

Плата за свет / Фото: amic.ru

Барнаульская горэлектросеть в одностороннем порядке расторгла договор с управляющей компанией "Трест" (директор Ольга Крупина). Как сообщили в пресс-службе компании, с 23 марта дом на Силикатной, 7а, будет переведён на прямые расчёты с энергетиками. БГЭС самостоятельно займётся предъявлением квитанций и сбором платежей с жильцов за электроэнергию, потреблённую в квартирах. В доме будет открыто 120 лицевых счетов. Как пояснили в БГЭС, до этого момента УК "Трест" собирала деньги собственников на свой расчётный счёт. С января 2021-го по январь 2023 года компания перечислила Барнаульской горэлектросети 1888 рублей. В то время как дом потребил электроэнергию на сумму 1,442 млн рублей.

За два года между компаниями состоялось четыре судебных спора. Все процессы выиграны энергетиками, несмотря на попытки "Треста" отменить решения в апелляционной инстанции. Добровольно управляющая компания за электричество практически не платит, предпочитая делать это через Службу судебных приставов. На момент публикации задолженность УК "Трест" превысила 1,3 миллиона рублей.

Между тем постановлением правительства РФ № 253 утверждены "Требования к осуществлению расчётов за ресурсы". Управляющим компаниям запрещено задерживать на своих счетах платежи граждан за электричество/воду/тепло свыше пяти рабочих дней.

"Мы изучаем опыт наших коллег из Мосэнергосбыта, которым удалось привлечь директора управляющей компании к уголовной ответственности по 160-й статье УК РФ "Присвоение или растрата". Наши коллеги доказали материальный ущерб от умышленного неисполнения условий договора со стороны управляющей компании. Руководителя УК приговорили к четырём годам лишения свободы. Предполагаем воспользоваться данной практикой в отношении недобросовестных жилищных организаций, систематически не исполняющих свои обязательства по оплате за электроэнергию", – сообщила руководитель правового управления АО "Барнаульская горэлектросеть" Оксана Жданова.Как пояснили в компании, отказаться от исполнения договора энергоснабжения в одностороннем порядке энергетикам разрешает Жилищный кодекс РФ (часть 2, ст. 157). Для этого достаточно подтвердить два месяца неплатежей. Первые квитанции жильцы дома на Силикатной, 7а, получат от Барнаульской горэлектросети в начале мая. Услугу "КР на СОИ" продолжит начислять управляющая компания "Трест".