Зачем в платежке выставили "заниженные" показания. Ответы БГЭС
О чудесах, показаниях счётчика и передаче показаний. Какие вопросы задавали читатели amic.ru специалистам БГЭС
20 марта 2023, 12:21, ИА Амител
Как при оплате электроэнергии указать период и какие могут быть последствия при такой схеме платежей, почему не приходят квитанции и зачем в платёжке выставили "заниженные" показания – такие вопросы задавали читатели amic.ru экспертам Барнаульской горэлектросети 15 марта. Сегодня публикуем ответы специалистов.
Почему нельзя указать период оплаты в чеке?
Вопрос читателя: "БГЭС остаётся единственной организацией, в которой при оплате нельзя указать период оплаты в чеке. В их системе эта функция просто заблокирована! Ни через банк, ни через "Почту России", ни через расчётно-кассовый центр, даже при оплате через кассу в офисе самой БГЭС невозможно сделать банальную вещь – указать период оплаты! Вообще-то это грубое нарушение прав потребителя, и БГЭС публично обещала его устранить в кратчайшие сроки. Вот на этом же ресурсе, в такой же конференции и обещала. Прошёл уже год, как ни больше, а воз и ныне там. Говорят, можно это сделать, но только электронным платежом через личный кабинет. И опять налицо нарушение прав потребителя – принуждение к использованию определённого средства оплаты. Которое, по разным причинам, не всем удобно и не всем доступно. Посему вопрос такой: когда, наконец, БГЭС перестанет нарушать наши права и законодательство? Когда рядовой потребитель, оплачивающий "коммуналку" наличными через банк или почту, получит возможность указать, как это и требуется законом, период, за который производится оплата?"
Ответ БГЭС:
Нашим абонентам открыта возможность заявлять период при оплате электроэнергии. Вы можете это сделать в Личном кабинете "Системы Город", в кассах БГЭС, банковских и почтовых отделениях. Однако мы уверены, что возникшая проблема в другом. Наши абоненты обязаны оплачивать электроэнергию ежемесячно до 10 числа. Это требование Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 155. После 31 дня просрочки начисляются пени, а после двух месяцев неплатежей вам могут ограничить энергоснабжение. Если вы не согласны с произведёнными начислениями и из-за этого вам требуется указывать период оплаты, обратитесь за разъяснениями в сервисный центр. Записаться на приём можно предварительно, выбрав удобные дату и время. Опция доступна на сайте БГЭС, она размещена на главной странице под рекламным баннером. Также вы можете направить нам официальное заявление в Личном кабинете абонента. Подробнее об услугах и консультациях читайте в Навигаторе услуг БГЭС.
Вопрос: "Скоро уже полгода будет, как не видим мы квитанций в Прудских переулках. Может, нам пора уже прекратить, как БГЭС, выполнять свои обязательства?"
Ответ БГЭС: К сожалению, вы не указали свой адрес. Это могло бы нам помочь выяснить причины отсутствия квитанций и составить претензию к курьерской службе, с которой у нашей компании заключён договор доставки. Мы заинтересованы в пресечении недобросовестных действий контрагентов вплоть до одностороннего расторжения договора. Будем благодарны, если вы оставите более точную информацию по телефону сервисного центра 50-12-50, 55-55-40, 8-963-538-55-40 или напишете обращение в нашем Личном кабинете. Обратите внимание, что для наших абонентов доступна подписка на электронные квитанции. Они имеют такой же вид, как и печатные, однако приходят абонентам по электронной почте гораздо быстрее. Кроме этого, электронные квитанции защищают данные абонента от посторонних лиц, их невозможно потерять, и они доступны с любого устройства с выходом в интернет. Подписку можно оформить в Личном кабинете или в мобильном приложении "БГЭС: ЛК Физических лиц". Просто поставьте галочку напротив графы "Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail" во вкладке "Мои лицевые счета".
Просим АО "БГЭС" проверять, снимать показания общедомовых приборов учёта
Вопрос читателя: "Дом № 82 по ул. Шевченко обслуживает ТСЖ "Шевченко, 82". В доме установлены общедомовые приборы учёта электроэнергии. Просим АО "БГЭС" периодически проверять, снимать показания общедомовых приборов учёта для корректного начисления платы.
Ответ БГЭС:
В вашем доме установлена автоматическая система контроля и учёта электроэнергии, её исправность регулярно контролируется. В частности, аналитики отслеживают объём потребления электроэнергии в доме. Если он будет существенно отличаться от среднемесячных показателей, мы обязательно проверим исправность системы. Для корректных начислений советуем наладить централизованное снятие показаний с поквартирных приборов учёта. Начисления за услугу "Электроэнергия на СОИ" всегда правильные в домах, где все жильцы ежемесячно снимают и передают данные в нашу компанию. Чаще всего эту функцию выполняют старшие по дому, назначенные управляющими компаниями или ТСЖ.
Резких перепадов в расходе электроэнергии нет, но благодаря горэлектросети это произошло
Вопрос читателя: Я пенсионер и каждый день (месяц) у меня праздник. Резких перепадов в расходе электроэнергии нет. И вот чудо, благодаря горэлектросети это произошло. И произошло по "случайному" совпадению в момент повышения тарифа. Такой маленький расход 71 кВт в жизни ни разу не был. А больше 120 кВт не было последние семь лет. Моё мнение о вас осталось прежним. Но учитывая, что вы незаконно вытащили из моего кармана всего 9,86 рубля (100-71) х (4,15-3,81) я буду считать, что это вам чаевые за ваш героический труд по обеспечению электроэнергией. Всего хорошего.
Ответ БГЭС: Александр, добрый день. Ежемесячно вы передаёте показания по электронной почте, однако в ноябре и декабре 2022 года данные от вас не поступали. В такой ситуации мы обязаны указать в квитанции показания, которые снял наш контролёр при проверке прибора учёта или среднемесячный расход. Это требование постановления правительства № 354.
Проверка БГЭС была проведена 11 ноября, контролёр зафиксировал в акте расход – 12166 кВт·ч. До этого, 21 октября, вы заявили данные 12095 кВт·ч. Считаем: 12166 – 12095 = 71 кВт·ч. При расчёте за декабрь вам начислили среднемесячное потребление электроэнергии 94,6 кВт·ч. Отметим, что с июля по октябрь, когда вы передавали показания самостоятельно, ваш расход составлял 90 кВт·ч.
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