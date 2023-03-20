Зачем в платежке выставили "заниженные" показания. Ответы БГЭС

Вопрос читателя: "БГЭС остаётся единственной организацией, в которой при оплате нельзя указать период оплаты в чеке. В их системе эта функция просто заблокирована! Ни через банк, ни через "Почту России", ни через расчётно-кассовый центр, даже при оплате через кассу в офисе самой БГЭС невозможно сделать банальную вещь – указать период оплаты! Вообще-то это грубое нарушение прав потребителя, и БГЭС публично обещала его устранить в кратчайшие сроки. Вот на этом же ресурсе, в такой же конференции и обещала. Прошёл уже год, как ни больше, а воз и ныне там. Говорят, можно это сделать, но только электронным платежом через личный кабинет. И опять налицо нарушение прав потребителя – принуждение к использованию определённого средства оплаты. Которое, по разным причинам, не всем удобно и не всем доступно. Посему вопрос такой: когда, наконец, БГЭС перестанет нарушать наши права и законодательство? Когда рядовой потребитель, оплачивающий "коммуналку" наличными через банк или почту, получит возможность указать, как это и требуется законом, период, за который производится оплата?"

Ответ БГЭС:

Нашим абонентам открыта возможность заявлять период при оплате электроэнергии. Вы можете это сделать в Личном кабинете "Системы Город", в кассах БГЭС, банковских и почтовых отделениях. Однако мы уверены, что возникшая проблема в другом. Наши абоненты обязаны оплачивать электроэнергию ежемесячно до 10 числа. Это требование Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 155. После 31 дня просрочки начисляются пени, а после двух месяцев неплатежей вам могут ограничить энергоснабжение. Если вы не согласны с произведёнными начислениями и из-за этого вам требуется указывать период оплаты, обратитесь за разъяснениями в сервисный центр. Записаться на приём можно предварительно, выбрав удобные дату и время. Опция доступна на сайте БГЭС, она размещена на главной странице под рекламным баннером. Также вы можете направить нам официальное заявление в Личном кабинете абонента. Подробнее об услугах и консультациях читайте в Навигаторе услуг БГЭС.