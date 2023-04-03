БГЭС продолжает забирать расчёты населения за электричество у городских УК и ТСЖ

В марте энергетики из-за долгов расторгли договор с ТСЖ "Восток"

03 апреля 2023, 07:34, ИА Амител

Фото предоставлено БГЭС

Барнаульская горэлектросеть переводит жителей многоквартирных домов на прямые договоры, отстраняя жилищные организации от сбора платежей. В феврале компания забрала у УК "Трест" дом на ул. Силикатной, 7а. В марте уведомила об одностороннем расторжении договора ТСЖ "Восток" (председатель правления – Станислав Панас). Официальное сообщение опубликовано на сайте Барнаульской горэлектросети. Жителям МКД на улице Декабристов, 6а, квитанции от БГЭС начнут приходить с 1 мая. Причины расторжения договоров разные, сообщили в компании.

Так, УК "Трест" (директор Ольга Крупина) за два года заплатила за электроэнергию многоквартирного дома всего 1888 рублей. Управляющая компания собирала деньги жильцов на собственный расчётный счёт. 1888 рублей – это в 764 раза меньше фактического потребления электроэнергии в доме. Между тем с января 2021-го по январь 2023 года жильцы потребили электроэнергию на сумму 1,442 млн рублей.

В ТСЖ "Восток" ситуация другая. Товарищество направляло платежи населения в БГЭС, минуя собственный расчётный счёт. Однако не справилось с обязательствами по взысканию задолженности с неплательщиков. Арбитражный суд Алтайского края своими решениями (всего их было четыре) подтвердил задолженность ТСЖ "Восток" перед БГЭС за 17 расчётных периодов. Для расторжения договора по нормам Жилищного кодекса ресурсовикам достаточно подтвердить два периода. На конец февраля долг товарищества за потреблённую электроэнергию в течение семи месяцев составил 792 тысячи рублей. Регулярная просрочка платежей обернулась для ТСЖ убытками в виде пеней, их сумма составила 169 тысяч рублей.

"Барнаульская горэлектросеть продолжит работу по расторжению договоров с управляющими компаниями и ТСЖ, которые не справляются со своими обязанностями или используют деньги жителей не по назначению, – сообщила руководитель группы по работе с дебиторами БГЭС Оксана Пучкина. – Там, где будут установлены факты злоупотребления со стороны УК и ТСЖ, такие как намеренное удержание денежных средств на счетах, подлежащих перечислению в БГЭС, или увод средств на счета иных компаний, мы будем добиваться привлечения нарушителей к ответственности, в том числе к уголовной. Что касается работы с должниками, нужно понимать, у крупной энергокомпании как минимум больше компетентных юристов, которые смогут квалифицированно работать с дебиторской задолженностью и не позволят её копить годами". Жильцы многоквартирного дома на улице Декабристов, 6а, получат первые квитанции от Барнаульской горэлектросети с 1 мая 2023 года. Услугу "КР на СОИ" продолжит начислять товарищество. Взысканием задолженности за потреблённую электроэнергию в квартирах с собственников также начнут заниматься энергетики.