БГЭС рассказала, как получать услуги компании без визита в офис
Визит в сервисный центр необходим только абонентам, которых отключили за долги
30 марта 2023, 10:43, ИА Амител
Барнаульская горэлектросеть разработала для клиентов – физических лиц Навигатор услуг. Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня все услуги БГЭС можно получить в Личном кабинете или мобильном приложении. Визит в сервисный центр необходим только абонентам, которых отключили за долги. Это требуется, чтобы подтвердить полное погашение задолженности и согласовать дату и время возобновления энергоснабжения. Остальные услуги: вызвать инспектора, получить справку, переоформить лицевой счёт, заказать замену или установку прибора учёта можно онлайн.
Подробнее смотрите в инфографике.
Личный кабинет БГЭС
Мобильное приложение БГЭС: Google Play
Мобильное приложение БГЭС: App Store
Мобильное приложение БГЭС: Google Play
Мобильное приложение БГЭС: App Store
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