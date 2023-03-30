БГЭС рассказала, как получать услуги компании без визита в офис

Визит в сервисный центр необходим только абонентам, которых отключили за долги

30 марта 2023, 10:43, ИА Амител

Барнаульская горэлектросеть разработала для клиентов – физических лиц Навигатор услуг. Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня все услуги БГЭС можно получить в Личном кабинете или мобильном приложении. Визит в сервисный центр необходим только абонентам, которых отключили за долги. Это требуется, чтобы подтвердить полное погашение задолженности и согласовать дату и время возобновления энергоснабжения. Остальные услуги: вызвать инспектора, получить справку, переоформить лицевой счёт, заказать замену или установку прибора учёта можно онлайн.

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